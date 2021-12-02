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Игорь Никитин: Мне нечего доказывать ЦСКА

Наставник ярославцев про матч против экс-клуба. Его визави, Сергей Федоров о новом тренде армейцев и «фасоне» красно-синих.
Игорь Никитин: Мне нечего доказывать ЦСКА
02 декабря 2021 23:37
автор: Елена Кузютина
автор фото: ПХК ЦСКА

Центральный матч большого игрового дня в КХЛ прошел на «ЦСКА-Арене». Красно-синие принимали гостей из Ярославля.

Обычно встречи этих команд проходят в боевой атмосфере с довольно нудным началом, когда соперники закрываются и «прощупывают» друг друга.

Сегодняшний матч не стал исключением, но вот только безголевое время сильно затянулось. За два периода счет так и не был открыт, опасные моменты у обоих ворот стремились к нулю.

Не смогли игроки распечатать Федотова и Паскуале и в третьем, но игра немного обострилась. Хозяева чаще угрожали.

В овертайме Сергей Федоров рискнул – Федоров дважды убегал на скамейку, с которой в зону атаки выбегал четвертый полевой. И это сработало шайба Михаила Григоренко ставит точку. 1:0 (ОТ).

После матча наставники команд подвели итоги встречи.

«ПРОПУСКАТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ НЕ НАШ ФАСОН»

Главный тренер ЦСКА, Сергей Федоров поделился впечатлением от поединка:

– Считаю, хорошая игра, динамичная. Да, было много оборонительных действий, но одна команда атаковала, другая оборонялась, так же и с нашей стороны. Рад, что наши ребята выдержали монотонность игры, соперник очень хорошо защищался. Второй период мы провели намного лучше, чем в предыдущих играх.

– Павел Карнаухов не слишком ли эмоционален? Два удаления, одно из которых на 9 секунде...
 Будем считать, что это два несчастных случая.

Ваш метод по игре в дополнительное время сработал...
 Про овертайм можно сказать, что численное преимущество на льду дало определенный результат. Ребят с победой, молодцы, дотерпели. Нелегкая игра, были возможности, но завершилось все как завершилось.

Ожидали, что ярославцы будут так пассивны? Все же это принципиальный матч для их тренера...
 Понимали, в какой хоккей эта команда будет играть при руководстве Игоря Валерьевича. Не считаю, что «Локомотив» сыграл в пассивный хоккей, они остро атаковали, использовали все наши ошибки, которых сегодня было намного меньше, чем в последних играх. «Локомотив» тоже в какой-то мере справился с задачей, у них были возможности забить, например, в большинстве. Баланс игры лично для меня был очень хорошим, напряженным. Обе команды показали классный хоккей, хоть шайб было забито и мало. Хоккей был атакующим, агрессивным, при первой же возможности обе команды атаковали, прессинговали и хотели заставить оборону соперника ошибиться.

Для вас какой хоккей лучше этот или с «Магниткой», где обилие голов и интерес болельщиков?
Если отвечать банально, мне нравится хоккей сегодняшний. Если раскрыть тему, конечно, такие перипетии, когда ты выигрываешь и должен закрывать игру, уверенно выигрывать и вдруг пропускаешь в меньшинстве. Я думаю, это не тот фасон, в который наш клуб хотел бы играть. Вратарь и оборона нашего коллектива могут решать не большие, а огромные задачи, потому что все начинается от своих ворот.

«МНЕ ЦСКА ДОКАЗЫВАТЬ НЕЧЕГО»

Для Игоря Никитина этот матч был первым на ЦСКА-Арене после того, как он вступил на тренерский мостик железнодорожников:

Тяжелая игра, и ЦСКА, и «Локомотив» потратили достаточно сил, говорит наставник ярославцев, обе команды могли выиграть в основное время. В овертайме мы шайбу отдали, дали им шанс. Но ребята отработали, моменты создали, нужно было реализовывать. Готовимся дальше.

Какие у вас эмоции от возвращения на арену ЦСКА?
Эмоции-то сейчас от поражения… Я семь лет провел классных в ЦСКА. Что там доказывать, не вижу смысла. Мне сейчас нужно доказывать в «Локомотиве», что я достоин назначения. Я на этом сосредоточен.

Вы наверняка видели, что ЦСКА в овертайме уже пытались менять вратаря на полевого. Были готовы к такому развитию событий? Почему пропустили?
 Может быть, в овертайме сказалась усталость, шайбу не надо было отдавать. В овертайме задача сохранять шайбу и ждать своего шанса, а мы где-то лишнее обострение сделали, произошла потеря, а там, в принципе, уже… Тяжело, когда «четыре на три», здесь нужно ждать отскоки. К сожалению, сегодня было не в нашу сторону.

У «Локомотива» четыре шайбы за шесть матчей. Настораживает?
 Мы сегодня девятую игру через день играли, это достаточно серьезная нагрузка, у меня такой еще не было. Разрушать легче, чем создавать, поэтому на усталости непросто реализовать моменты. Плюс последние матчи мы играли с организованными командами, кто умеет играть в обороне, терпеть, поэтому в этих матчах не было открытого хоккея.

Хватает ли команде физики, заложенной летом?
Что думать, как было, мы работаем по факту. Форму можно и в течение сезона набирать. Не думаю, что предыдущий тренерский штаб сделал плохую работу. Они сделали хорошую работу, не всегда в хоккее все идет по плану. Что-то пошло не так, не собираюсь в это вдаваться. Мы работаем, игры это тоже функциональная нагрузка для развития и набора формы. Нужно терпение и проявлять характер, кто перетерпит, тот заходит на следующую ступеньку.

источник: «Советский спорт»
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