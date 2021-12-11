НХЛ дает добро Овечкину на первое олимпийское золото, а Кросби – на третье

Да, Пекин теперь неизбежен. Во всемирный некий катаклизм, который заставит-таки НХЛ отречься от визита в Поднебесную, элементарно не хочется верить. На совете директоров НХЛ во Флориде комиссар лиги Гари Беттман вчера так и сказал:

- Мы проявили акт доброй воли – дали обещание игрокам отпустить их на Игры в Пекин-2022 и Милан-2026, и свое слово обязательно сдержим. Окончательный вердикт – исключительно в руках профсоюза и игроков. Они должны сами решить, готовы ли отправиться в Китай в условиях пандемии и строгих мер безопасности в олимпийской деревне.

Вместе с тем вице-президент НХЛ Билл Дейли уточнил, что крайнего срока отказа от участия в Олимпиаде-2022 нет. Просто если это произойдет после 10 января, НХЛ понесет финансовые затраты. Но при этом четко сказано, что причина может быть только одна – новые карантины в клубах и связанные с ними переносы матчей. Сколько их должно быть к пяти уже отложенным – 5, 10, 15, правда, не обозначено.

Дейли пояснил, что сейчас лига ждет от оргкомитета Игр-2022 справочник по антиковидным протоколам. Насколько серьезными будут меры предосторожности и самоизоляции. Каков будет порядок действий, если у кого-то по ходу турнира обнаружат вирус.

- Посмотрим, что там прописано, - говорит Дейли. – Как на эти регламенты отреагирует профсоюз игроков.

Здесь виден намек на шведского вратаря «Вегаса» Робина Ленера, который уже публично взял самоотвод. Предполагаемый номер один «Тре Крунур» сослался на психологические проблемы двухнедельной жизни в пузыре. Вчера в СМИ просочилась информация, что отклонил предложение об участии в Играх-2022 и один из лидеров сборной Канады. Фамилия пока засекречена.

- У нас остаются опасения относительно поездки в Китай, мы высказали их профсоюзу и увидели, что некоторые игроки выражают озабоченность, - констатирует Гари Беттман. - Есть ряд нерешенных вопросов, и я знаю, что профсоюз обеспокоен этим. Но в конечном итоге мы выполним соглашение, как и обещали игрокам. Я не думаю, что это будет идеальный олимпийский опыт с точки зрения изоляции в олимпийской деревне и всего остального, что происходит. Но опять же: мы дали обещание игрокам и намерены изо всех сил его придерживаться. Понимая, что могут быть последствия, которые никому не понравятся.

В помощь игрокам неожиданно выступили хозяева… арен. На совете директоров НХЛ прозвучало, что с переносом матчей на олимпийскую паузу, если лига все-таки не поедет в Китай, могут возникнуть огромные проблемы. Вплоть до непреодолимых. Дворцы клубов НХЛ агрессивно бронируют на февраль мероприятия, никак несвязанные с хоккеем.

Так что, Великой восьмерке через два месяца все-таки представится шанс исполнить мечту детства – добыть олимпийское золото. У Кросби таких медалей, между прочим, уже две. Его золотой хет-трик будет куда весомее подобного достижения Рагулина, Кузькина, Фирсова, Давыдова, Третьяка, Хомутова. Ибо они побеждали на любительских Играх.

В любом случае форма и настрой Овечкина не могут не радовать. Да, он не забил второй тур кряду. Но пришло время, когда есть дела важнее покорения Пика 894. Здорово, что Александр и сегодня доминировал в «Вашингтоне», а передачи раздавал, как Малкин. Ови добавил еще пару очков и вплотную приблизился к лидерам бомбардирской гонки Драйзайтлю и Макдэвиду, у которых по 45 баллов. У москвича стало 43 (20+23).

Но главное другое: Овечкину хватило 27 матчей, чтобы перекрыть показатель всего прошлого сезона! Тогда в 45 играх он сподобился на 42 (24+18) очка при отрицательной полезности «минус 7», а сейчас у него – «плюс 19»!

И еще: в последние 11 сезонов у русского капитана передачи превалируют над голами лишь во второй раз. О чем это говорит? Что динамовец расширяет арсенал и становится более разносторонним игроком, а значит, и более непредсказуемым для противников.

Каким и должен быть капитан олимпийской сборной России.

Ну а отдать должок Кросби до Игр-2022 Овечкин еще успеет. Вы не поверите! Третье рандеву двух суперкапитанов НХЛ назначила аккурат на 2 февраля – предпоследний день перед олимпийской паузой.