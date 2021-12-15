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Россия идет на рекорд: наших в НХЛ уже 50! Ждем Малкина, Кныжова, Денисенко и мистера Икс…

Возвращение в «Торонто» Ильи Михеева и дебют в НХЛ Алексея Торопченко («Сент-Луис») округлили число россиян в лиге до 50. Прошлогодний рекорд (52) периода потолка зарплат (с 2005 года) теперь наверняка будет побит.
Россия идет на рекорд: наших в НХЛ уже 50! Ждем Малкина, Кныжова, Денисенко и мистера Икс…
15 декабря 2021 13:29
автор: Виталий Славин
автор фото: Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports

С «Питтсбургом» уже вовсю тренируется Евгений Малкин, а защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов обязательно вернется в основу «Шаркс» после Нового года. Ждем также, когда «Флорида» поднимет из фарм-клуба нападающего Григория Денисенко, а «Сан-Хосе» - вратаря Алексея Мельничука. Наверняка еще кто-то из наших молодых в НХЛ объявится – до конца регулярки ведь еще играть и играть.

Рассмотрим подробнее достижения россиян в нынешнем сезоне.

ВРАТАРИ – 10 (ДВОЕ – НОВИЧКИ НХЛ)

Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Илья Сорокин («Айлендерс») – основные вратари клубов.

Василевский – лидер лиги по числу побед (15), Шестеркин – по проценту отраженных бросков (93,7%) для вратарей, сыгравших более десяти матчей. Бобровский отлично начал сезон и помог «Флориде» вплоть до сегодняшнего поражения от «Оттавы» (2:8 с американцем Найтом в рамке) возглавлять общую таблицу лиги. Сорокин – жертва слабой игры полевых «островитян», которые после карантина никак не наберут оптимальные кондиции.

Александр Георгиев («Рейнджерс»), Семен Варламов («Айлендерс») – твердые вторые номера.

Антон Худобин («Даллас») был выставлен на драфт отказов и никого в лиге не заинтересовал. Слишком тяжелый контракт – 3,33 млн долларов за сезон до 2023 года. Придется опуститься в АХЛ.

Туда же вернулись оба наших новичка НХЛ – Иван Просветов после одной игры за «Аризону», Даниил Тарасов после трех за «Коламбус».

ЗАЩИТНИКИ – 12 (2)

Прекрасный сезон проводит в «Вашингтоне» Дмитрий Орлов. У него не только высшая результативность среди наших защитников – 14 (4+10) очков, но и полезность – «плюс 18». По этому показателю новокузнечанин – третий во всей лиге!

Держат уровень Михаил Сергачев («Тампа»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Илья Любушкин («Аризона»), Александр Романов («Монреаль»).

Резко прибавил в «Миннесоте» 31-летний Дмитрий Куликов. Сейчас у него лучшая полезность «плюс 7» за всю карьеру!

А вот Иван Проворов («Филадельфия») и Никита Зайцев («Оттава») пока не впечатляют. Стабильности обоим явно недостает. У «сенатора» жалкие 2 (1+1) очка в 21 матче при полезности «минус 3». Трудоголик «летчиков» - 24:17 ледового времени в среднем за игру – тоже угодил в отрицательную зону – «минус 2». Хотя на Проворове, безусловно, сказалась в целом неубедительная игра «Филадельфии», где после десяти поражений подряд недавно выгнали тренера.

Оба новобранца – Даниил Мироманов (3 игры за «Вегас»), Артемий Князев (1, «Сан-Хосе») закрепиться в НХЛ не сумели.

НАПАДАЮЩИЕ – 28 (8)

Сразу пройдемся по дебютантам. Только экс-капитан молодежной сборной Василий Подколзин («Ванкувер») оправдывает надежды. Только он постоянно выходит в основе, только у него из восьми призывников положительная полезность – «плюс 6». Сегодня в матче с «Коламбусом» забил шестой гол и в третий раз откатал более 16 минут. Новый тренер «Кэнакс» Брюс Будро полностью доверяет россиянину. Так что, все в руках Василия.

А вот у Егора Чинахова – «минус 7». Чемпион России-2021 с 15 ноября в девяти матчах «Коламбуса» не набрал ни единого очка и с 4 декабря осел в запасе. Экс-«ястреб» пропустил уже пять туров, остановившись на 4 (1+3) очках в 18 матчах. Перспективы Егора, мягко сказать, туманны.

Другой чемпион из «Авангарда» Клим Костин мощно стартовал, закрепился в «Сент-Луисе». Но после тех же 18 игр, увы, угодил в список долгосрочно травмированных.

Третий действующий обладатель Кубка Гагарина Кирилл Семенов («Торонто») уже вернулся в КХЛ и приглашен в сборную на московский этап Евротура.

Остальные четверо – Владимир Ткачев (4 матча за «Лос-Анджелес»), Егор Соколов (4, «Оттава»), Павел Дорофеев (1, «Вегас») пока не использовали свой шанс, а Алексей Торопченко («Сент-Луис») только сегодня дебютировал в НХЛ. И удостоился похвалы тренера «Блюз» Крейга Беруби:

- Алекс отлично катается, у него прекрасные габариты, он сильно бьет. Ты точно знаешь, чего от него ждать в каждой смене. Парень по-хорошему предсказуем и прямолинеен…

Об Александре Овечкине, Евгении Кузнецове (оба - «Вашингтон»), Артемии Панарине («Рейнджерс»), Кирилле Капризове («Миннесота») все давным-давно сказано. Это элита НХЛ.

Постепенно туда возвращается Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), полностью залечивший многочисленные болячки. В этом ему здорово помогают Иван Барбашев и Павел Бучневич. Оба выдают лучший сезон в НХЛ. Русская тройка – фирменное оружие «Блюз» в большинстве.

Заметно прибавили также Валерий Ничушкин, который дорос в «Колорадо» до второго звена и незаменимого штыка в неравных составах, силовик «Нэшвилла» Яков Тренин, вернувший в «Детройте» бомбардирские навыки Владислав Наместников.

Евгений Дадонов на видных ролях в «Вегасе», регулярно выходит в большинстве.

Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Евгений Свечников («Виннипег») прочно прописались в основном составе. Несколько ударных матчей выдал за «Флориду» Максим Мамин. То есть свой потенциал продемонстрировал. Осталось его поддерживать из тура в тур.

Разочаровывают пока Денис Гурьянов и отчасти Александр Радулов (оба – «Даллас»). Сдал на стыке осени и зимы Андрей Свечников («Каролина») – в 12 матчах лишь 3 (2+1) очка, а вчера 21-летний форвард угодил в ковид-протокол.

Илья Михеев наконец залечил травму и впервые в этом чемпионате сыграл за «Торонто». Причем сразу 15 минут!

Затягивается восстановление Никиты Кучерова, который еще даже не катается с «Тампой».

Михаил Мальцев пытается закрепиться в «Колорадо». Однако все пять матчей отбегал вхолостую при полезности «минус 3».

источник: «Советский спорт»
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