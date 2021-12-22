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НХЛ хочет провернуть аферу века! Часть 2: Как шулера шайбы обокрали и замазали Овечкина с Кросби

Барыги НХЛ вчера мастерски прокинули русского капитана: взяли и отменили матч с «Филадельфией» - в чем есть глубокий смысл. Зато в Лас-Вегасе сыграли: «Тампа» грохнула «рыцарей» (4:3) и возглавила таблицу чемпионата.
НХЛ хочет провернуть аферу века! Часть 2: Как шулера шайбы обокрали и замазали Овечкина с Кросби
22 декабря 2021 11:25
автор: Виталий Славин
автор фото: Инстаграм Александра Овечкина

Смысл наипростейший. Лишить Великую восьмерку хоть каких-то контраргументов в битве за олимпийскую мечту с капиталистическими упырями-наперсточниками.

Продолжаем разоблачать энхаэловских жуликов, которых мы вчера мощно уличили в двурушничестве и элементарном обмане в заметке «Почему клубам НХЛ играть нельзя, а молодежным сборным – можно?».

Внимательно следите за руками. В воскресенье вечером НХЛ к ранее отмененным 27 матчам чемпионата добавила еще 12 под предлогом сложностей пересечения границы между США и Канадой. И намекнула на проблемы с поездкой на Олимпиаду-2022. В ответ на это Александр Овечкин имел полное право послать всех, воскликнув:

- Трап-ты-бы-дах! Мы-то тут при чем?! У «Вашингтона» не отменено ни одной игры! Если НХЛ не поедет в Пекин, мне в олимпийскую паузу на печи, что ли, лежать?!

Действительно, матчи «Кэпиталз» против «Филадельфии» 21 декабря и «Айлендерс» 23 декабря оставались в расписании до последнего момента. Просто потому что изъять их из календаря не было вообще никаких оснований. Как сейчас принято усиливать фразу – от слова совсем!

Ха-ха-ха. Наших блудов голыми руками не возьмешь! На то они и элитные шулера. Садиться за стол с ними играть по правилам бессмысленно.

Но как придраться к «Филадельфии» и «Айлендерс»? С ковидом в клубах тишина. «Островитяне» массово переболели еще в ноябре, когда команду даже отправили на карантин. У «летчиков» все лидеры тоже побывали в ковид-протоколе, однако матчи «Флайерз» лига переносить не стала. Пришлось руководителям «летчиков» самим вносить коррективы – а что они могут, кроме как уволить тренера?

Тем более не подкопаешься к «Кэпиталз» - Оши ушел на ковид-протокол, Хатавей вышел. В изоляции также Кузнецов и Бекстрем, но кого этим сейчас удивишь? Многие команды продолжали играть без пяти-семи помещенных на карантин игроков.

Вот что придумали энхаэловские махинаторы. Сперва они цинично упразднили матч с «Айлендерс». Как? Скопом! За мерзкую компанию. Цитата из пресс-релиза лиги:

- В связи с переносом из-за сложной эпидемической ситуации игр, намеченных на среду (22 декабря), НХЛ и профсоюз игроков договорились перенести на другие даты и пять матчей, которые должны были состояться в четверг (23 декабря). Чтобы начать рождественские каникулы, оговоренные в коллективном трудовом соглашении, после завершения игрового дня во вторник (21 декабря).

Ну как? Просто взяли и перенесли пять матчей четверга – без каких-либо оснований и обоснований!

- Мы, закулисные дельцы, так захотели. Ради вашего же блага. Чтоб вы, игроки, побольше отдохнули, - вольно интерпретирую вероятный ход мыслей искусных комбинаторов НХЛ.

В эту пятерку и угодил матч «Вашингтон» - «Айлендерс», а также «Питтсбург» - «Филадельфия», к чему мы еще вернемся.

Однако еще вчера вечером в графике оставалась встреча «Кэпиталз» с «Филадельфией» с началом в 3:00 ночи по московскому времени, через три часа после которой должна была стартовать последняя перед каникулами игра «Вегас» - «Тампа». НХЛ не посмела оставить ни с чем 18 тысяч человек, купивших билеты на хоккей в игорной столице мира. Подозреваю, только по той причине, что не хотела расстраивать и провоцировать болельщиков города, в котором в начале февраля пройдет звездный уикенд НХЛ.

Ну а как быть с чаяниями болел столицы США, тем более переживаниями самого популярного хоккеиста? Да пофиг, пусть лесом идут! Лига и придумывать ничего не соизволила, чтоб выгнать в досрочный отпуск команду Ови. За шесть часов до стартового вбрасывания на своем сайте тупо известила:

- Матч «Вашингтон» - «Филадельфия», запланированный на вторник, отложен НХЛ из-за опасений по поводу КОВИД-19.

Бинго! Вуаля! Что и требовалось доказать!

- Сказали – играть на неделе не будете, значит, не будете! А ты, голубчик под номером 8, теперь повязан со всеми. Хе-хе. Теперь ты не сможешь сказать, что тебе нечем заняться в олимпийскую паузу. Иди, доигрывай два отложенных матча с «Филли» и «Айлами». Отрабатывай свои 9,5 млн долларов!

Нет, никто так не говорил и никогда не скажет. Но мы-то все понимаем. Понимает это и – внимание! – Сидни Кросби. Двукратный олимпийский чемпион, в отличие от Овечкина, еще вчера высказал свое недоумение по поводу отмененных матчей «Питтсбурга» с «Нью-Джерси» и «Филадельфией»:

- Мне совершенно ясно, что есть команды, готовые играть, и команды, вынужденные уйти на карантин. Я предпочел бы продолжить играть. Следовало внимательнее оценить возможность провести два этих матча с «Девилс» и «Флайерз», изучить ситуацию в клубах. Может, мы все-таки сумели бы сыграть. Но это не наше дело. Нам остается с максимальной пользой провести возникший перерыв и получше подготовиться к продолжению сезона.

Фишка тут в том, что капитана «пингвинов» спеленали так же, как капитана «столичных». У «Питтсбурга», как и «Вашингтона», до этой недели не было ни единого пропущенного матча! При этом Малыш Сид, как и Великая восьмерка, не скрывал, что мечтает еще раз сыграть на Олимпиаде:

- Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован. Мягко говоря. По личному опыту знаю, насколько это уникальный и интригующий турнир. Особенно обидно за хоккеистов, которые могут лишиться единственного шанса выступить на Олимпиаде. Это огромное расстройство.

И все-таки мы продолжаем ждать решения профсоюза. Неужели его главари сдадут двух игроков, которые олицетворяют НХЛ, которые лидируют в голосовании болельщиков, выбирающих игроков на звездный уикенд-2022?..

источник: «Советский спорт»
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