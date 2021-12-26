Если у хоккеистов «план С»? В Европе все чаще звучат призывы отказаться от олимпийского турнира

После отказа НХЛ от поездки в олимпийский Пекин чиновники всех федераций хоккея автоматически запустили «планы Б». Комплектовать сборные будут из игроков европейских чемпионатов. Между тем все громче звучат вопросы: почему так спокойно все отнеслись к замене одних хоккеистов на других в спортивном мире? Ведь если для энхаэловцев поездка в Китай представляется небезопасной, почему можно рисковать другими людьми?

Вопросы правильные. Никому же не приходит в голову заменить звезд биатлона, которых мы видим в гонках Кубка мира, на их коллег из, скажем так, второго эшелона, которые соревнуются большей частью в Кубке IBU. Или представьте себе олимпийский турнир без звезд женской фигурки из России. Никому это пресное зрелище неинтересно, так почему хоккей сгодится любой?

Новоиспеченный менеджер сборной Илья Ковальчук уверяет нас, что болельщикам все равно, кто там бьется за олимпийское золото. Нет, не все равно. Болельщик знает толк в классном хоккее и понимает, что турнир в Пекине теперь будет ухудшенной копией Евротура. Все те же люди, которых мы наблюдаем в европейских разборках, будут разбавлены канадцами – такими же, как на Кубке Первого канала, только матчи будут играться вероятно без зрителей и в стране, которой до хоккея просто фиолетово.

«Мы не такие хорошие хоккеисты, как те, кто играет в НХЛ. Не зарабатываем столько денег, но тоже хотим играть в безопасных условиях, - объясняет свою точку зрения защитник «Давоса» Магнус Нюгрен. - Мы не хотим распространять инфекцию, подвергаться риску отправиться на карантин. Если не поедут энхаэловцы, почему мы можем отправить много самолетов из Европы? Почему европейские клубы молчат?»

Таким же вопросом задается главный тренер шведского «Эребру» Никлас Эрикссон. «Должны ли мы отпускать на Олимпиаду наших игроков, если НХЛ этого не делает? Проводить хоккейный турнир на Играх в таких условиях было бы странно. Это бред. Отложите хоккейный турнир на год, ведь сейчас в Китае все кажется таким неопределенным в отношении карантина и других вещей».

Действительно, почему на год отфутболили Евро-2020, отменили ЧМ-2020 по хоккею. Только что та же участь постигла женский чемпионат мира, который должен был пройти в январе 2022-го. «За» выступают чиновники и политики, которым важно использовать Игры в своих целях. Вот они и вешают нам олимпийскую лапшу, убеждая в безразличии зрителя.

А неплохо было бы иметь всем «план С». Никто не знает, как поведет себя пандемия в январе. Финские власти уже ввели запрет на проведение ближайших матчей «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ со зрителями. Так и до отмены игр недалеко. Не говоря уже про Германию, Швейцарию, Великобританию, где под Новый год возвращают позабытые за осень ограничения на массовые мероприятия, а цифры зараженных бьют рекорды с момента начала пандемии.

Не обошли эти меры канадские Эдмонтон с Ред-Диром, где стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Если неделю назад организаторы турнира говорили о стопроцентной заполняемости арен, то теперь квота сокращена вдвое. Бывший шеф ИИХФ Рене Фазель выражает надежду, что удастся провести МЧМ в Канаде, несмотря на ухудшившуюся эпидемиологическую обстановку, но делает это не совсем уверенно.

Фазель по натуре оптимист. Такие опасения из его уст звучат настораживающе. «Никто не защищен от ковида, я без шуток скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией снова сумасшедшая, вы знаете, что ИИХФ уже отменила все свои турниры в январе, это все похоже на дамоклов меч», - сказал швейцарец.

Не исключено, что до Пекина при таком раскладе кто-то из участников просто не доедет. Соберут команду на сбор, сдадут тесты, и выяснится, что ехать некому. Что делать то будут в этом случае организаторы, если накануне старта окажется, что в группе из четырех команд осталось три? Играть по принципу отряд не заметил потери бойца?

Стоило бы провести серьезные консультации со всеми сторонами, взвесить все риски, отбросив личные хотелки, и решить: нужен ли такой хоккей Олимпиаде? Какая радость от победы в условиях, когда соперники могут заведомо оказаться в неравном положении.

По сути это уже происходит. Главные пострадавшие – сборные, потерявшие своих суперзвезд. Глупо в такой ситуации говорить о том, что шансы России выиграть золото становятся вдвое выше, как это уже слышится. Ласкать слух подобные речи могут только у функционеров от спорта, которым важно поскорее отчитаться о результатах. Мировому хоккею от такой игры пользы нет.