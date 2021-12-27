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Дубль Мичкова не помог снять три короны. Сборная России уступила шведам

Нашу молодежку на старте МЧМ-2022 подкосили глупые удаления. Однако погоня в третьем периоде внушает сдержанный оптимизм. Завтра встречаемся со Швейцарией.
Дубль Мичкова не помог снять три короны. Сборная России уступила шведам
27 декабря 2021 03:25
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

В Ред-Дире – городе между Эдмонтоном и Калгари – лютый мороз. На термометре «-28». На трибунах местной арены «Вестернер Парк Центриум», вмещающей 7111 зрителей, безлюдно, несмотря на разрешенную 50-процентную заполняемость.

Год назад в Эдмонтоне наша сборная под руководством Игоря Ларионова сняла со шведов корону бессменных чемпионов группового раунда, одержавших 54 победы подряд. Россияне выиграли 4:3 в овертайме благодаря голу Марата Хуснутдинова за 4 секунды до сирены. А еще забивал защитник Кирилл Кирсанов. Ныне оба в Ред-Дире: первый – капитан команды, второй – его заместитель.

На МЧМ-2021 шведы лишились заболевших ковидом лидеров. Теперь они избежали потерь, если вынести за скобки увязших в НХЛ игроков.

Наши после поражения в контрольном матче от Канады (4:6) слегка освежили состав – на лед вышли защитник Владимир Грудинин, форварды Кирилл Танков и Данила Юров.

Первое звено изменений не претерпело: Мичков – Хуснутдинов – Демидов.

Показывающий матчи сборной России Первый канал включил трансляцию с полуминутным опозданием. Если верить эксперту Ларионову, наши сразу устремились в шведскую зону, играли в давление, старались контролировать шайбу. Но Танков с козырной позиции выстрелил чуть выше перекладины.

А потом удалился защитник Новиков, сфолив в зоне защиты по неосторожности. Россияне продержались всего десять секунд: форвард Олауссон (фамилия хоккейная!) с кистей засадил шайбу в правую от Аскарова девятку, вратарская ловушка запоздала.

Наши опешили, с трудом выбирались из своей зоны. Хотя раскат – фишка тренера-консультанта Олега Знарка. На ЧМ-2014 в Минске он запрещал снимать на камеру выход из зоны на тренировках.

После гола властвовали уже скандинавы. Если бы не Аскаров, отразивший бросок в упор защитника Гранса, соперники убежали бы в отрыв. Впрочем, они убежали. Но после перерыва.

А началось все с гола, пропущенного нашими в большинстве. Хуснутдинов и Танков пропустили по борту защитника Эдвинссона, тот укатил на рандеву с Аскаровым, незатейливо бросил, а шайба просочилась сквозь клюшку в домик. Не везет же голкиперу!

Вскоре россияне остались втроем, на 43 секунды. В штрафной бокс сели Тютнев (фол в чужой зоне) и Хуснутдинов. Аскаров же из-за трафика не справился с кистевым броском.

Надежда забрезжила за три с «копьем» минуты до второго перерыва. Свечков в безнадежной ситуации выкопал гол – шайба заползла в сетку от конька того самого Эдвинссона, отличившегося в меньшинстве. В зале врубили… не похоронный марш, как в Суперсерии-72 (в Монреале после гола канадца Пола Хендерссона), а гимн России. Что бы это значило?

На третий период в наших воротах появился Гуськов. И быстро капитулировал после унтаймера Хольца, успевшего в текущем сезоне засветиться в «Нью-Джерси». Наши в этом моменте опять держали оборону втроем против пятерки соперника. На месте Знарка автор этих строк наподдал бы форварду Злодееву, рубанувшему по клюшке шведа.

1:4 – это сродни катастрофе. Но у нас есть он, легенда молодежного хоккея №17 – Матвей Мичков. Как выяснилось, он не только король броска, но и спец по слаломным проходам. Он яростно ринулся на шведские владения, столкнулся с голкипером, в падении снес ворота со штырей. Судьи сначала зажгли удаление, а потом сходили к монитору и… засчитали гол.

А через 45 секунд шайба опять запорхнула в шведскую сетку. Теперь Мичков бросил в сторону ворота из угла поля, угодил то ли в шлем, то ли плечо голкипера и оказался в объятиях партнеров.

Увы, Олауссон ответил весьма дешевым голом. С его кистевым броском с чистого льда Гуськов, к сожалению, не справился – 3:5.

Замена вратаря шестым полевым игроком лишь усугубила поражение – шайба влетала в пустые ворота. В итоге 3:6 – так наши стартовали на золотом для себя МЧМ-2011 в Баффало. Только с Канадой, а шведам уступили во втором матче 0:3, что не помешало в плей-офф взять реванш у тех и других. Будем верить в успешное будущее.

СТАТИСТИКА

Россия – Швеция – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

Голы: Свечков, Мичков (2) – Олауссон (2), Эдвинссон, Андре, Хольц, Юнгман.

Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00) – Валльстедт.

Броски: 30-24.

источник: «Советский спорт»
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