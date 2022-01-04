Браво, Роман Борисович! Вот это по-нашему! По-советски

Не понимаю насмешек и скепсиса относительно этой замечательной рокировки. Впрочем, раздаются они со стороны в основном дремучих дилетантов, ленящихся историю отечественного хоккея, тем более мирового хотя бы поверхностно постичь.

Ну да, на профессиональном уровне он не играл. А разве Скотти Боумен, Майк Кинан, Пэт Бернс, Майк Бэбкок играли? Или, к примеру, Курт Линдстрем? Нет! Но это не помешало шведу, бывшему школьному учителю, добыть для Финляндии в 1995 году первое золото чемпионата мира! Главное – любить это дело. А он настолько шайбу обожал, что ради наставлений Анатолия Тарасова готов был терпеть любые причуды хоккейного гуру. Типа париться в русской бане при температуре 130 градусов и, по словам скандинава, попутно потреблять коньяк в неимоверных количествах.

Взять самого Анатолия Владимировича. В 1947 году он стал играющим тренером ЦДКА в 29 лет! Вообще без всякого опыта. Ведь шайба прописалась на Руси лишь годом ранее – 75-летие проникновения канадской забавы в наши пределы мы как раз в минувшем декабре и отметили.

Тем же путем прошел в «Динамо» и Аркадий Чернышев, который с первого захода выиграл для Советского Союза как титул чемпионов мира (1954 год), так и Олимпийских игр (1956).

А взять наш крутейший тандем Быков – Захаркин, вернувший России в Квебеке-2008 золото ЧМ после 15-летнего перерыва! Виртуозный в прошлом хоккеист и вдумчивый специалист, считающий себя учеником и продолжателем дела Тарасова. Чем дуэт Брагин – Ротенберг хуже? На сегодня - ничем. Как в подобных случаях принято говорить – время покажет. По крайней мере этот смелый эксперимент имеет полное право на жизнь. На проверку практикой.

Тем более что Роман Борисович и Валерий Николаевич давно в СКА. Знают всю структуру клуба, всех игроков, тренеров вдоль и поперек. В отличие от той же пары ЦСКА. Вячеслав Аркадьевич, напомню, до переезда из Швейцарии на Ленинградский проспект вовсе никогда не руководил взрослыми. Хотя ему было уже 43 года, когда принимал армейцев. Зато Игорь Владимирович работал в штабе сборной еще в 1993 году, когда она впервые под триколором стала чемпионов мира.

Не находите массу параллелей со случаем СКА? За исключением разве того, что Ротенбергу еще всего 40 лет. Когда, как ни сейчас, начинать тренерскую карьеру? Самое время!

Лично мне очень хочется, чтобы у нового коуча СКА все получилось. Неоднократно общался с ним. Сразу видно: человек живет хоккеем, болеет им, всегда прислушивается к любому мнению. Готов говорить о нем бесконечно. Как это было в моих долгих беседах в различных поездках с Виктором Тихоновым. Или Сергеем Гимаевым, Владимиром Васильевым, Сергеем Николаевым, тем же Игорем Захаркиным, Владимиром Юрзиновым, Владиславом Третьяком, Борисом Майоровым, Борисом Михайловым, Геннадием Цыгуровым, Сергеем Михалевым, Игорем Моисеевым… Перечислять могу долго. А объединяет всех этих уникальных людей – одно: все они – фанатики хоккея. Потому и добились успеха в профессии.

Если разобраться, особого риска в назначении Ротенберга нет. Свою преданность ледовой игре и высший профессионализм он давно доказал. Пока на менеджерской позиции – сделал СКА самым финансово устойчивым и популярным хоккейным клубом страны. Если не всей Европы.

Но самое революционное здесь вот что: впервые в постсоветскую эпоху в нашем хоккее появился тренер, который, как во времена СССР, будет отвечать в команде за все. За результат, за селекцию, за зарплату игроков и даже за садик для их детей. Это чрезвычайно важно. Когда у одного человека все рычаги управления, он может спокойно, на перспективу выстраивать команду так, как видит он. А не какие-то господа в дорогих костюмах, не знающие тяжелого запаха хоккейной раздевалки. До одури любимого слугами клюшки и шайбы.