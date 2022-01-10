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Почему поднялся шум из-за отмены армейского дерби? Лига приняла правильное решение

Матч лидеров Западной конференции СКА – ЦСКА в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 9 января, в воскресенье, отменен. Причина – вспышка коронавируса в московском клубе. Некоторые считают, что гости должны были сыграть дублирующим составом.
Почему поднялся шум из-за отмены армейского дерби? Лига приняла правильное решение
10 января 2022 09:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Вспышка пандемии в клубах КХЛ – «Салавате Юлаеве», «Автомобилисте», ЦСКА, рижском «Динамо» заставила КХЛ отменять матчи. Таковых к вечеру воскресенья набралась целая дюжина. В самое ближайшее время лига после консультаций и обсуждений со всеми заинтересованными сторонами примет решение. Нельзя исключать приостановку регулярного чемпиона до олимпийской паузы.

В субботу генеральный менеджер российской сборной, которой в Пекине предстоит защищать олимпийский титул, Илья Ковальчук объявил, что уже 20 января кандидаты соберутся в Новогорске для подготовки к главному турниру четырехлетия, а состав будет объявлен 23-го. Первые два дня сбора уйдут на медицинский осмотр, определение физического состояния игроков и отдых, а потом начнутся тренировки.

Не секрет, в олимпийских составах (не только российском) будет целая группа армейцев – как московских, так и питерских. Среди кандидатов вратари Иван Федотов и Ларс Юханссон, Александр Самонов и Адам Рейдеборн, защитники Никита Нестеров, Клас Дальбек, Джон Гилмлор, Юкка Лехтонен, Мэт Робинсон, Игорь Ожиганов, Оскар Фантенберг, форварды Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Владислав Каменев, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Кирилл Марченко…

Воскресное армейское дерби ожидалось с повышенным интересом. Оно должно было стать предолимпийскими смотринами. Вот и федеральный спортивный канал «Матч ТВ» едва ли не впервые за новогодние каникулы повернулся лицом к регулярному чемпионату КХЛ и запланировал трансляцию. Дополнительную интригу игре непримиримых соперников, которые за последние семь лет пять раз встречались в финале конференции, придавали перемены на тренерском мостике СКА. Неделю назад питерскую команду возглавил Роман Ротенберг, в клубе совмещающий должности вице-президента, заместителя председателя совета директоров, генерального директора и главы штаба.

Стоит ли говорить, что все пущенные в продажу билеты в «Ледовый» были распроданы. Не 12 тысяч, конечно, как утверждают в Санкт-Петербурге, а восемь в «копейками». Разумеется, болельщики хотелось бы увидеть зрелище в исполнении звезд лиги. А как иначе?

Однако некоторые умные головы удивились решению КХЛ отложить гвоздевой матч. По их мнению, ЦСКА должен был сыграть силами «Звезды», которая как раз в это время гостила в городе на Неве (встречалась с питерским «Динамо»), и молодежи из «Красной Армии».

А некоторые эксперты вспомнили, как в прошлом сезоне СКА выставил на домашний матч с «Ак Барсом» группу «масочников» и выглядел достойно, уступив только по буллитам (2:3Б). Тогда ситуация была другой. Мы впервые столкнулись с пандемией, и опыта проведения спортивных соревнований при свирепствующем вирусе не было никакого.

Теперь КХЛ научена опытом. И проводить матч, который без натяжки можно назвать витриной лиги, когда один из соперников лишился лучших игроков, не стала. Ведь болельщики хотят видеть на льду не полуфабрикатов, как называл необстрелянную молодежь великий Анатолий Тарасов, а звезд. Представьте себе, вы купили билет на Аллу Пугачеву, а вместо Примадонны на сцену вышла ее дочь Кристина Орбакайте! Это гипотетический пример. А вот реальный: на одном из концертов Владимира Высоцкого в Узбекистане (дело было незадолго до смерти артиста) приболевшую знаменитость (прихватило сердце) заменял один из членов его команды и удостоился обструкции зрительного зала.

СКА и ЦСКА подобного не заслуживают. Три сшибки армейцев в этом сезоне смотрелись на одном дыхании. Дважды в Москве сильнее оказались москвичи (4:0 и 3:1), а в Санкт-Петербурге хозяева вырывали победу в овертайме (3:2ОТ). Ждем решения лиги и четвертого свидания принципиальных соперников в сильнейших составах.

источник: «Советский спорт»
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