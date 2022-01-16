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Американец Буше признался в изнасиловании девочки. Неужели его оставят в Ярославле?

Вокруг форварда «Локомотива» Рида Буше, завоевавшего в прошлом сезоне Кубок Гагарина с «Авангардом», разразился скандал. Американский суд обвинил его в изнасиловании 12-летней девочки, которое случилось в 2011 году.
Американец Буше признался в изнасиловании девочки. Неужели его оставят в Ярославле?
16 января 2022 06:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

Вчера вечером заокеанское СМИ Detroit Free Press распространило информацию о том, что 13 декабря в суде округа Ваштено Буше признал себя виновным в изнасиловании девочки-подростка. С тех пор прошло более десяти лет. В момент преступления 17-летний кандидат в юниорскую сборную США Буше проживал во временной семье в рамках Национальной программы развития игроков.

По свидетельству жертвы, хоккеист причинял ей неудобства, распевая песни с сексуальными текстами, а также историями о своей сексуальной жизни, и однажды сорвал с нее одежду и ударил. Также Буше шантажировал девочку, грозясь распространить видео с ее эротическим танцем, чтобы склонить к половой связи. А еще хоккеист принуждал свою жертву распивать с ним алкоголь и заниматься оральным сексом. Несмотря на полученный отказ.

Американская федерация хоккея USA Hockey, по чьей инициативе Буше проживал в чужой семье, замяла инцидент и просто переселила хоккеиста в другое место.

Первоначально Буше, за плечами которого более сотни матчей в НХЛ, инкриминировали преступление сексуального характера первой степени, за которое грозит срок от 25 лет вплоть до пожизненного заключения. Но позже выяснилось, что судья удовлетворил просьбу хоккеиста изменить «уголовную статью» и вынести приговор без предварительного заключения обвиняемого под стражу. Был принят во внимание возраст игрока в момент преступления и срок давности содеянного. Так что, вполне вероятно, Буше отделается условным сроком, с чем категорически не согласна его жертва.

Точку в этом деле суд должен поставить 31 января, за пять дней до старта Олимпийских игр в Пекине. Кстати, в заявке сборной США фамилии форварда «Локомотива» среди пяти представителей КХЛ не оказалось. Несмотря на его недюжинные снайперские способности.

В «Локомотиве», где сейчас тренируется Буше, отказались комментировать ситуацию до завершения судебного разбирательства, о чем официально уведомила пресс-служба ярославского клуба.

Около полуночи пресс-служба КХЛ сделала заявление по «делу Буше»:

- КХЛ проинформирована о ситуации с игроком ХК «Локомотив» Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда, при этом осуждает все формы насилия или жестокого обращения.

Напомним, в межсезонье Буше перешел из «Авангарда» в «Локомотив», согласившись на весьма привлекательные финансовые условия железнодорожников – 75 миллионов рублей в год. В Ярославле его снайперские показатели упали – всего 27 (12+15) очков в 47 матчах, но все-таки он остается грозной силой, способной делать разницу. Умение не просто забивать, а забивать самые важные голы всегда и везде в цене.

источник: «Советский спорт»
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