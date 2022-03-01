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Первая победа Федорова в плей-офф. ЦСКА на старте Кубка Гагарина переиграл в овертайме «Локомотив»

Армейцы вправе досадовать из-за незасчитанной шайбы Владислава Каменева. Залетевшей в сдвинутые ворота. Они висели на волоске от поражения, но сравняли счет и вырвали победу в начале овертайма — 4:3ОТ.
Первая победа Федорова в плей-офф. ЦСКА на старте Кубка Гагарина переиграл в овертайме «Локомотив»
01 марта 2022 23:15
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

В истории встреч в плей-офф соперников есть особенность: побеждает в серии команда, проигравшая стартовый матч. В 2017-м армейцы в родных стенах одержали нелегкую победу, но уступили в итоге 2-4 (проиграв трижды подряд). В прошлом сезоне повели уже ярославцы, но чемпионы вытащили серию, затянувшуюся на семь игр.

Сегодняшний матч заслуживает афиши «Парад олимпиоников и олимпийцев». Федотов и Паскуале, Нестеров, Киселевич, Марченко, Гормли, Елесин, Григоренко, Слепышев, Карнаухов, Плотников, Каюмов, Валльмарк, Нордстрем, Анисимов играли на Олимпиадах.

А есть еще капитан армейцев Андронов, не вышедший на лед из-за повреждения. Нашивку «С» в его отсутствие примерил Слепышев, автор нашего первого гола в Пекине. У железнодорожников капитанит вот уже второй сезон обладатель Кубка Гагарина в форме ЦСКА Марченко.

Оба капитана не ушли со льда «ЦСКА Арены» без заброшенных шайб. Антон Слепышев ответил на чудо-гол Максима Шалунова голом через 9 секунд. Удивительную потерю допустил на своей синей линии по обыкновению надежный защитник Максим Осипов.

А Марченко в третьем периоде вывел гостей вперед щелчком от синей линии. Трудно сказать, что помешало вратарю Ивану Федотову справится с этой шайбой. Кстати, Шалунов забил с отрицательного угла, застав олимпийского вратаря врасплох. За внезапность ярославцу респект.

Два периода доминировали гости, дважды получая численное преимущество и ни разу не удалившись. Но счет был равным — 2:2. А в третьем хозяева взвинтили темп, заставляя соперников фолить. Однако довольствовались лишь попаданием в штангу.

Шайба все-таки побывала в воротах Эдди Паскуале, но судьи ее не засчитали. Как показал «киносеанс», она пересекла линию ворот, когда те на мгновение раньше оказались слегка сдвинуты. Причем армейцем Владиславом Каменевым. К слову, на ЧМЧ-2022 в Канаде судьи засчитали аналогичный гол Матвея Мичкова шведам. Тогда шайба пересекла линию, когда ворота улетели чуть ли не на трибуну.

Когда Марченко на экваторе периода вывел железнодорожников вперед, казалось, победа им гарантирована. Кстати, капитан «Локо» забивал Федотову и в последнем матче регулярки в Ярославле, выигранным хозяевами в овертайме 3:2ОТ.

Однако хоккейный бог вознаградил армейцев за настойчивость и несгибаемость. Константин Окулов, от которого ждали голов в регулярном чемпионате, ловко подставил клюшку на среднем пятачке, и шайба проползла под щитками и льдом в сетку.

Перед сиреной хозяева получили третье большинство, перетекавшее в овертайм. Ярославцы отстояли ворота. Но капитулировали перед настойчивостью Максима Соркина, раскопавшего победный гол на пятачке в начале дополнительного времени. Взяв в пример олимпийца Артура Каюмова, сравнявшего счет на 30-й секунде второго периода. Соркин, между прочим, забивал в прошлом плей-офф решающий гол в Санкт-Петербурге.

Двумя передачами отметился 41-летний Александр Попов. Ветераны не стареют ни душой, ни телом. Первый гол для Михаила Григоренко сделал именно он, обокрав в углу поля опытного защитника Дениса Баранцева.

СТАТИСТИКА

ЦСКА — «Локомотив» — 4:3ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

Голы: Григоренко, Слепышев, Окулов, Соркин — Каюмов, Шалунов, Марченко.

Счет в серии: 1-0 (3 марта, 5, 7, 9*, 11*, 13*).

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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