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Остановит ли Бабуля армию Федорова? Перед серией с ЦСКА в «Динамо» с надеждой смотрят на Еременко

Московское дерби «силовиков» – целая книга в истории плей-офф КХЛ. Теперь это опять противостояние олимпийских тренеров Сергея Федорова и Алексей Кудашова. Многое решится в дуэли вратарей – Александра Еременко и Ивана Федотова.
Остановит ли Бабуля армию Федорова? Перед серией с ЦСКА в «Динамо» с надеждой смотрят на Еременко
15 марта 2022 14:43
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Сразу после победы в седьмом матче над «Северсталью» защитник бело-голубых Андрей Миронов выразил благодарность Бабуле – так в команде ласково называют 41-летнего Еременко. Он начал серию с Череповцом, после трех пропущенных шайб в первом матче уступил пост номер один Ивану Бочарову. Потом провел оба победных поединка в гостях и пятый – дома. А в шестом ушел на лавку при счете 0:3. Его сменщик сохранил ворота вне прикосновенности, тем не менее на решающий матч тренеры поставили Еременко. И не ошиблись в выборе.

С 41-летним голкипером бело-голубые отпраздновали все четыре победы в серии с «Северсталью». Остаются ли у кого-то сомнения, что именно Еременко начнет кубковое дерби с ЦСКА?

В материале к 40-летию динамовского вратаря автор этих строк назвал его хоккейным Львом Яшиным. Возможно, не очень корректно – Лев Иванович и в «шайбе» добился успехов, завоевав в команде Аркадия Чернышева Кубок СССР. И только потом динамовский тренер по многомячу Михаил Якушин убедил вратаря сделать выбор в пользу футбола.

Яшин завершил карьеру в 40 лет. Последний официальный матч он сыграл 30 августа 1970 года в Лужниках против… ЦСКА. Мяч, забитый дальним ударом Владимиром Федотовым на 79-й минуте, принес армейцам победу над свежеиспеченным обладателем Кубка страны и претендентом на золотые медали. Благодаря этой победе ЦСКА догнал в турнирной таблице московское «Динамо», а Яшин на поле появился лишь единожды – в своем прощальном матче против сборной мира в мае 1971-го.

Чемпионат-1970 доигрывал Владимир Пильгуй, он же защищал ворота в двухраундовом золотом матче в Ташкенте 5 и 6 декабря (0:0, 3:4). В перерыве повторного при счете 3:1 в пользу бело-голубых Лев Иванович на трибуне потягивал с тренером Константином Бесковым коньячок, отмечая будущую победу. Бесков даже не стал спускаться в раздевалку и прозевал смену декораций во втором тайме. В последние 20 минут второго тайма армейцы трижды уязвили ворота Пильгуя, Бесков же не сделал ни одной замены.

Было бы красиво завершить карьеру победой в Кубке Гагарина, как нынешний главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в 2012-м. Пока же на пути бело-голубых ЦСКА, с которым они играли в истории плен-офф КХЛ трижды – в 2009, 2013 и 2019 годах. Четвертая встреча, в 2020-м, не состоялась из-за пандемии. У «Динамо» две кубковые победы в дерби, у армейцев – одна, зато последняя. В регулярном чемпионате соперники поделили очки.

В противоположных воротах мы увидим олимпийца и новоявленного заслуженного мастера спорта Ивана Федотова, которого многие назвали лучшим игроком сборной в Пекине-2022.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ЦСКА (3-й посев в Западной конференции) – «Динамо» М (4)

Матчи 17 марта и 19 (оба – «ЦСКА Арена»), 21 и 23 (оба - «ВТБ Арена»), 25* («ЦСКА Арена»), 27* («ВТБ Арена»), 29* («ЦСКА Арена»)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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