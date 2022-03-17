Капризов: год назад – лучший новичок НХЛ; в этом сезоне – MVP?

После небольшой заминки на старте чемпионата, вызванной, судя по всему, давлением и тяжестью ожиданий после подписания рекордного в истории клуба пятилетнего контракта на 9 млн долларов годовых, сибиряк расправил крылья и теперь доминирует в НХЛ. Капризов давно превзошел личные показатели прошлого сезона, когда его признали лучшим новичком лиги. Причем кардинально: если год назад в 55 матчах набрал 51 (27+24) очко, то сейчас, проведя лишь на три игры больше, Капризов наколотил уже 32 гола и 43 передачи. До лидера бомбардирской гонки Макдэвида – 85 (33+52) всего-то 10 очков!

В чем сила настоящего мастера? Нет, не в личных достижениях. Не нужно нам дутых героев типа самого переоцененного игрока в истории хоккея под номером 99. Реальный ас прежде всего делает лучше всех окружающих партнеров. Именно за это Артемия Панарина выдвинули на MVP-2020 после дебютного сезона в «Рейнджерс». Именно за это сейчас причисляют к главным фаворитам на титул самого ценного игрока вратаря ньюйоркцев Шестеркина и капитана «Вашингтона» Овечкина. Уверен, журналисты, которые голосованием определят лауреата Харт Трофи-2022 обязаны обратить внимание на 97-го номера «диких».

Не только потому, что с появлением Капризова «Миннесота» стала стабильно и с запасом проходить в плей-офф. Смотрите, какую звезду Кирилл слепил из партнера по звену Цуккарелло, когда-то провалившегося в «Магнитке». Передача Кириллу на второй гол позволила норвежцу повторить персональный сезонный рекорд – 61 очко. Фишка тут в том, что в 2016 году в «Рейнджерс» Матсу на это потребовался 81 матч, с Капризовым под боком он уложился в 51?! Вот это и называется – делать находящихся рядом лучше.

А еще «Миннесота» сегодня предметно показала, как забивать в современном хоккее, в частности реализовывать большинство.

Вице-чемпион Пекина Никита Нестеров в том самом интервью, в котором грубо наехал на экс-форварда «Рейнджерс» Виталия Кравцова, рассказал, что требовали от сборников Сергей Федоров и Сергей Гончар, руководившие на Олимпиаде большинством. Основная претензия – россияне мало бросали. В пример приводили швейцарцев: те обязательно пуляли по воротам в первые 10 секунд численного преимущества, а мы – спустя полминуты. В лучшем случае!

Так вот, если вчера Кузнецову и Овечкину после вбрасывания хватило двух секунд, чтоб Александр забил 767-й гол и обошел Ягра, то сегодня Хартману, Голигоски, Капризову понадобилось всего на четыре мгновения больше, чтобы реализовать лишнего.

Следите за руками! Хартман вчистую обыграл на точке Фолиньо. Капризов от полуборта отпасовал на синюю защитнику Голигоски. Тот сместился в центр и вернул шайбу Кириллу, который закатил на позицию защитника на правом фланге и резко с кистей стрельнул в дальнюю девятку. Тем временем Хартман полностью перекрыл обзор вратарю «Бостона» Свейману. Бедолага увидел шайбу уже после того, как она трепыхалась в сетке. 1:0.

Классика жанра! Просто, эффективно, стильно. И на все про все, повторяю, шесть секунд! На заметку всем тренерам КХЛ, где сегодня стартует второй раунд Кубка Гагарина.

Удвоил перевес Капризов в стремительном прорыве после той самой вертикали Цуккарелло. Россиянин вывалился в одиночестве на Свеймана и, не сближаясь с ним, поразил на сей раз правую девятку. 2:0.

Любопытно, что четырьмя минутами ранее норвежец то же самое исполнил в большинстве. Капризов, приняв пас от Цуккарелло, на бешеной скорости проскочил на синей линии трех оппонентов, выкатил один в ноль, попытался перехитрить Свеймана в ближнем бою, однако дуэль голкиперу проиграл. Но сделал вывод: вратарь далеко не выходит, а значит, надо его не обыгрывать, а бросать, не сближаясь, по открытым углам. Что Кирилл позже ударно и сделал!

Вариативность действий в зависимости от обстоятельств – еще одно обязательное качество Мастера.

P.S. На наше предложение обратить внимание на Кирилла Капризова как на реального кандидата на MVP-2022 лига отреагировала мгновенно. Нападающий «Миннесоты» признан НХЛ первой звездой дня!