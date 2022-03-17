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Сергей Федоров: Мы довольны первым шагом, не надо расслабляться

После первого матча 1/2 финала плей-офф КХЛ ЦСКА – «Динамо» (3:2) главный тренер армейцев Сергей Федоров от метил, что соперник не был уставшим после сложного раунда, а его коллега Алексей Кудашов посетовал на то, что ошибки в третьем периоде предопределили исход матча.
Сергей Федоров: Мы довольны первым шагом, не надо расслабляться
17 марта 2022 22:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

- Прокомментируйте игру, - вопрос Федорову.
- Хорошая игра, скорости. Мы неплохо сыграли в первом периоде. Очень хорошо двигались во втором, но пропустили контратаку. В остальном рад за ребят: вовремя забили два важных гола в третьем периоде. В концовке отключились. Не сыграли душой и сердцем. А так достойный соперник. Серия только начинается.

- Игра напомнила первый матч с «Локомотивом», когда ЦСКА в нужный момент включил скорости и выиграл. Согласны?
- Не совсем помню первую игру с «Локомотивом», но третий период мы начали, как и начинали игру. Нашли возможность забить. Было три - четыре голевых момента в третьем периоде, но не использовали. Это надо переварить, и, надеюсь, после 12 ночи забыть. Неправильно так играть. Играем шестьдесят минут, на команду. Я знал, что 3:1 - не совсем удобный счет для любой команды.

- ЦСКА доминировал на площадке. Это хоккей будущего?
- Точно нет. Были моменты, когда мы хорошо распоряжались шайбой, но мы играли против сильной команды, скоростной. Там есть исполнители, тактические заготовки. Иногда мы хорош на это реагировали, но иногда были окна, в которые наш соперник входил и легко распоряжался шайбой в нашей зоне. Серия продолжается. Мы довольны первым шагом. Каждая игра имеет смысл. Надо не расслабляться.

- Нестеров после выигранного вбрасывания сделал бросок по пустым воротам – привез шайбу себе. Шипачев из-за него вышел один на один, хорошо, что вратарь спас. После этого вбрасывания на последних секундах возникла заварушка, которая могла обернуться голом. Почему такие ошибки у опытного Несетрова?
- Вы правильно заметили. Но мы вместе выигрываем и проигрываем. Это плей-офф. Если не спрашивать с лидеров, то с кого? Анализ будет проведен. Мы должны понять, куда дальше двигаться.

- Нет опасения, что гол Шипачева станет мостиком?
- Не знаю. Мы будем концентрироваться на наших моментах.

- Ваша команда сбалансировано смотрятся. Но Андронов на подходе. Как решать этот вопрос, потому что все звенья хорошо смотрятся?
- Как только он будет готов, примем решение. Сейчас у меня нет подробной информации.

- «Северсталь» показала хоккей будущего. «Динамо» было выхолощено сегодня после серьезной серии?
- Нелегко ехать на выезд, проигрывая 0:2. «Динамо» молодцы, сравняли счет в серии и сыграли достойно. Не считаю, что наш соперник был уставшим. Во втором периоде в одной смене мы имели преимущество, но Динамо» выстояло. Плей-офф - это не всегда дело физики. Это дело подготовки, воли, характера и сплоченности ребят.

- Ожидали, что у «Динамо» сыграет Бочаров, а не Еременко?
- Да. Он достойно сыграл. У «Динамо» два достойных вратаря. Возраст - второстепенная тема. Бочаров играл в регулярке много, он в хорошей форме. У нас тоже есть ветераны и они помогают. Сплав опыта и молодости всегда работает.

«МЫ НЕ ДЕЛАЛИ ТЕХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛО НУЖНО»

- Ваши впечатления от матча? - вопрос Кудашову.
- Первый период был за ЦСКА. Во втором периоде выправили ситуацию. Нельзя сказать, что мы явно владели инициативой, но создали хорошие моменты, должны были выходить вперед. В третьем периоде наши ошибки предрешили исход игры.

- Показалось, что первые десять минут третьего периода «Динамо» не было готово к скоростям. Вы с этим согласны?
- Да нет, были готовы и ожидали. Потому что ЦСКА с первой смены так играл.

- Показалось, что при выходе из своей зоны не ладилась игра. В чем была проблема?
- Не те делали действия, какие было нужно.

- Тринеев сегодня понравился. Но времени у него пока мало на площадке. Есть у него шанс играть больше?
- Есть шансы больше времени проводить. Он у нас постоянно играет. Если бы не травмы в течении сезона. С первого дня сборов у него было две травмы. Поэтому он иногда выпадал.

- Как происходил выбор вратаря на матч?
- Выбрали и выбрали. Это наше внутреннее решение.

источник: «Советский спорт»
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