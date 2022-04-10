ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры

Капитану «Вашингтона» осталось всего шесть шагов, чтобы в девятый раз достичь классической отметки 50 шайб и повторить рекорд Босси/Гретцки. Корреспондент «Советского спорта» полагает, что Ови с этой задачей не справится.
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
10 апреля 2022 14:25
автор: Сергей Иванов
автор фото: Национальная хоккейная лига

Альтернативное мнение читайте тут.

Никто не спорит, что весь столичный клуб сформирован и подогнан под Русскую машину, которая никогда не ломается. Но, как ни крути, природу не обманешь. Пика этот состав достиг в 2018 году, когда «Кэпиталз» в первый и пока последний раз завоевали Кубок Стэнли. Овечкина по делу признали MVP плей-офф, а Кузнецов стал лучшим бомбардиром.

Что изменилось с тех пор? Да мало чего! Из принципиальных перестановок – отказ от услуг вратаря-чемпиона Холтби. По-настоящему залатать эту брешь ни Ванечеку, ни Самсонову пока не удается.

В остальном среди ключевых фигур все те же лица. Только повзрослевшие – точнее постаревшие! – на четыре года. Лишь Уилсон (28 лет) и Кузнецов (29) еще не закрыли третий десяток. Зато Овечкину – 36, Оши – 35, Бекстрему - 34, Карлсону и Эллеру – по 32, Орлову – 30. Добавим сюда относительно недавних новичков, отметивших уже 31-летие - Юханссона, Шульца, Дженсена, Кемпны, Дауда.

Дело не в преклонном возрасте основы команды. Совсем нет притока свежей крови, способной добавить азарта, энергии, интенсивности. А без этого любой организм шлакуется, перестает самообновляться. Ветераны же прибавить просто не в состоянии. В результате КПД гарантированно снижается. Что собственно мы и наблюдаем после чемпионского сезона: за три года «Вашингтон» в плей-офф не взял ни одной серии! Причем две последние продул в одну калитку – по 1-4 «Айлендерс» и «Бостону».

Все это я говорю к тому, что Великая восьмерка получает все меньше и меньше помощи от партнеров. А самому слепить гол из ничего, как, к примеру, это делает Макдэвид или Меттьюз, не позволяют годы. Сноровка и скорость – все-таки уже не те.

Заметьте, в отличие от былых времен, из арсенала москвича исчезли хет-трики: лишь один в этом чемпионате – 27 ноября. Да и дубли случаются по большим праздникам, крайний из которых состоялся 9 марта.

Так что, больше одной шайбы за матч от Александра ждать не стоит. Да, впереди у «столичных» еще 11 туров. Но кто в соперниках? Разве что «Филадельфии» особо нечего делать в столице США. Не светит плей-офф и «Монреалю» с «Аризоной». Однако они принимают команду Овечкина на своем льду, а значит, чтобы хоть как-то реабилитироваться за проваленный чемпионат, в лепешку расшибутся перед родными болельщиками.

«Бостон», «Вегас», «Колорадо» ориентированы на оборону. «Торонто» (дважды) с Меттьюзом сейчас просто доминирует в НХЛ. А ворота «Айлендерс» (дважды) и «Рейнджерс» защищают самые надежные на сегодня вратари НХЛ – Сорокин и Шестеркин. К тому для тренера «островитян» Троца свидания с бывшим клубом, который в 2018 году канадец сделал чемпионом, всегда принципиальны, а как закрыть Овечкина он знает лучше всех в лиге.

Ну и где тут Алексу наскрести шесть шайб? А стоит не забить один раз, другой, психологический комплекс можно подхватить. Эта засада едва ли не априори возникает перед любой исторической высотой.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
Капитану «Вашингтона» осталось всего шесть шагов, чтобы в девятый раз достичь классической отметки 50 шайб и повторить рекорд Босси/Гретцки. Корреспондент «Советского спорта» полагает, что Ови с этой задачей не справится.
10.04.2022 14:25
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забил 44-й гол в сезоне и 774-й в карьере. У «Вашингтона» до финиша регулярки 11 туров. Корреспондент «Советского спорта» считает, что Александр повторит рекорд НХЛ Босси/Гретцки.
10.04.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Штраф две минуты или два года?
Штраф две минуты или два года?
На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
09.04.2022 19:38
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Четвертый матч финала Восточной конференции завершился теннисным разгромом «Трактора» (0:6). «Металлург» поразил фантастическим процентом реализации бросков, Вернется ли серия в Челябинск?
09.04.2022 18:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
В пяти матчах дня на виду были российские вратари. А вот наши полевые игроки напомнили о себе только в триллере в Сент-Луисе, где «блюзмены» одолели «Миннесоту» в овертайме – 4:3.
09.04.2022 11:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
Бизнес по-русски: за один гол в западном финале ЦСКА платит четырем топ-форвардам 250 миллионов
Бизнес по-русски: за один гол в западном финале ЦСКА платит четырем топ-форвардам 250 миллионов
Забавной получилась пресс-конференция после второго матча в Москве западного финала. «Советскому спорту» заочно ответил тренер победителей Роман Ротенберг, а затем его коллега из ЦСКА Сергей Федоров предвосхитил тему этой заметки
09.04.2022 08:17
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сергей Федоров: После второй пропущенной шайбы мыслей о тайм-ауте не было
Сергей Федоров: После второй пропущенной шайбы мыслей о тайм-ауте не было
После четвертого матча плей-офф КХЛ ЦСКА – СКА (2:3) главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что его команде не хватало концентрации и времени, а его коллега Роман Ротенберг отметил, что москвичи преподнесли хороший урок его команде.
08.04.2022 23:11
Хоккей
автор: Юлия Григорьевская
Армия Ротенберга перегруппировала силы и взяла реванш. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Армия Ротенберга перегруппировала силы и взяла реванш. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Гости, отбив стартовый натиск москвичей, перехватили инициативу и благодаря трем голам за три минуты второго периода одержали архиважную победу (2:3). Серия, теперь до двух викторий, продолжится в воскресенье.
08.04.2022 22:11
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске
И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске
Уступая ко второму перерыву 0:1, «Магнитка» переломила ход третьего матча финала Восточной конференции, дважды поразила ворота «Трактора» и вышла вперед в серии (2-1).
07.04.2022 20:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
«Вашингтон» дома одолел действующих чемпионов из Тампы – 4:3. Овечкин забросил 43-ю в сезоне и 773-ю в карьере шайбу, 21-м в истории НХЛ набрал 1400 очков, но волшебником вечера стал другой русский.
07.04.2022 09:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Много голов не жду, ставлю на ничейку». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 24-го тура РПЛ (10 апреля, 19:30).
Первый Большой шлем для монегаска! Как Леклер стал триумфатором Гран-при Австралии
Победителем третьего этапа чемпионата «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который упрочил лидерство в общем зачете. А вот действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булла» даже не доехал до финиша.
Драма в Джексонвилле. Как Петр Ян не смог взять «неминуемый» реванш у Стерлинга
В со-главном поединке UFC 273 россиянин Петр Ян неожиданно для многих уступил американцу Алджамейну Стерлингу бой за звание чемпиона в легчайшем весе.
Панарин — Капризов — 88:88! Как Русский Хлебушек вывел американских «рейнджеров» в Кубок Стэнли (видео)
Три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Оттаву» (5:1) и оформить путевку в плей-офф, а самому россиянину возглавить список наших лучших бомбардиров сезона совместно с Кириллом Капризовым.
Малкин — агент 700, у Овечкина — гол №774. Русские устроили шоу в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» (видео)
Шайбы Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» в выездном матче чемпионата НХЛ победить «Питтсбург» (6:3), в составе которого Евгений Малкин отметился юбилейным голевым пасом.
«Языджи хочет остаться в России, следим за курсом рубля». Бабаев — о ситуации в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения команды от «Химок» в 24-м туре РПЛ (2:4) ответил на вопросы журналистов.
«Трактор» совсем заглох. Как «Магнитка» устроила погром в Челябинске
В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» всухую проиграл «Металлургу» (0:6) и уступает в серии 1-3.
Избиение самурая! Как Головкин нокаутировал Мурату и забрал третий пояс
В главном поединке боксерского вечера в Саитаме Геннадий Головкин из Казахстана досрочно победил японца Риото Мурату и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям.
Гол «по блату» — и еще три в ворота Акинфеева! Как «Химки» впервые в истории победили ЦСКА
Один из аутсайдеров чемпионата в Подмосковье нанес сенсационное поражение армейцам (4:2), выбив их из золотой гонки.
Головкин сделает уверенный шаг навстречу Альваресу. Расклад и лучшие ставки на бой в Саитаме
9 апреля в японской Саитаме пройдет объединительный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и хозяином ринга Риото Муратой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика