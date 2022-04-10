«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры

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Никто не спорит, что весь столичный клуб сформирован и подогнан под Русскую машину, которая никогда не ломается. Но, как ни крути, природу не обманешь. Пика этот состав достиг в 2018 году, когда «Кэпиталз» в первый и пока последний раз завоевали Кубок Стэнли. Овечкина по делу признали MVP плей-офф, а Кузнецов стал лучшим бомбардиром.

Что изменилось с тех пор? Да мало чего! Из принципиальных перестановок – отказ от услуг вратаря-чемпиона Холтби. По-настоящему залатать эту брешь ни Ванечеку, ни Самсонову пока не удается.

В остальном среди ключевых фигур все те же лица. Только повзрослевшие – точнее постаревшие! – на четыре года. Лишь Уилсон (28 лет) и Кузнецов (29) еще не закрыли третий десяток. Зато Овечкину – 36, Оши – 35, Бекстрему - 34, Карлсону и Эллеру – по 32, Орлову – 30. Добавим сюда относительно недавних новичков, отметивших уже 31-летие - Юханссона, Шульца, Дженсена, Кемпны, Дауда.

Дело не в преклонном возрасте основы команды. Совсем нет притока свежей крови, способной добавить азарта, энергии, интенсивности. А без этого любой организм шлакуется, перестает самообновляться. Ветераны же прибавить просто не в состоянии. В результате КПД гарантированно снижается. Что собственно мы и наблюдаем после чемпионского сезона: за три года «Вашингтон» в плей-офф не взял ни одной серии! Причем две последние продул в одну калитку – по 1-4 «Айлендерс» и «Бостону».

Все это я говорю к тому, что Великая восьмерка получает все меньше и меньше помощи от партнеров. А самому слепить гол из ничего, как, к примеру, это делает Макдэвид или Меттьюз, не позволяют годы. Сноровка и скорость – все-таки уже не те.

Заметьте, в отличие от былых времен, из арсенала москвича исчезли хет-трики: лишь один в этом чемпионате – 27 ноября. Да и дубли случаются по большим праздникам, крайний из которых состоялся 9 марта.

Так что, больше одной шайбы за матч от Александра ждать не стоит. Да, впереди у «столичных» еще 11 туров. Но кто в соперниках? Разве что «Филадельфии» особо нечего делать в столице США. Не светит плей-офф и «Монреалю» с «Аризоной». Однако они принимают команду Овечкина на своем льду, а значит, чтобы хоть как-то реабилитироваться за проваленный чемпионат, в лепешку расшибутся перед родными болельщиками.

«Бостон», «Вегас», «Колорадо» ориентированы на оборону. «Торонто» (дважды) с Меттьюзом сейчас просто доминирует в НХЛ. А ворота «Айлендерс» (дважды) и «Рейнджерс» защищают самые надежные на сегодня вратари НХЛ – Сорокин и Шестеркин. К тому для тренера «островитян» Троца свидания с бывшим клубом, который в 2018 году канадец сделал чемпионом, всегда принципиальны, а как закрыть Овечкина он знает лучше всех в лиге.

Ну и где тут Алексу наскрести шесть шайб? А стоит не забить один раз, другой, психологический комплекс можно подхватить. Эта засада едва ли не априори возникает перед любой исторической высотой.