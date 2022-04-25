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Цифры и факты. Основные достижения Владислава Третьяка в составе национальной сборной

Цифры и факты. Основные достижения Владислава Третьяка в составе национальной сборной
25 апреля 2022 17:05
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автор фото: «Советский спорт»

1. Самый молодой игрок за всю историю сборной СССР. Дебютировал 3 декабря 1969 года на турнир «Приз Известий» в матче СССР – Финляндия в 17 лет, 7 месяцев, 8 дней. Первый матч с Третьяком в воротах сборная СССР выиграла со счетом 5:1.

2. Единственный, кто сыграл на 19 крупнейших международных турнирах (чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки Канады). Показательно, что это были 19 турниров подряд – с чемпионата мира-1970 до Олимпиады-1984 Третьяк не пропустил ни одного розыгрыша ЧМ, ОИ или КК. На втором месте Овечкин с 18-ю крупнейшими турнирами.

3. Из 19 супертурниров с Третьяком в воротах сборная СССР выиграла 14. А с учетом побед в чемпионатах Европы в личной коллекции Третьяка – более 20 золотых медалей самых престижных международных соревнований.

4. В 19 супертурнирах (с ЧМ-1970 по ОИ-1984) сборная СССР провела в общей сложности 176 матчей. Из них в 128 играх ворота команды защищал Владислав Третьяк – это 74 % матчей. То есть каждые три из четырех матчей той эпохи сборная СССР проводила с Третьяком.

5. Среди отечественных хоккеистов всех времен только двое играли за сборную на 13 чемпионатах мира – Владислав Третьяк и Александр Овечкин. При этом Третьяк участвовал в 13 ЧМ подряд и 10 раз выигрывал золото мирового первенства. Сборная СССР с Третьяком никогда не оставалась без медалей чемпионатов мира.

6. На 2022-й Третьяк остается абсолютным рекордсменом среди вратарей национальной сборной – 289 матчей за главную команду страны, из них 23 игры на ноль (еще один рекорд)

7. За 15 сезонов, в течение которых Владислав Александрович защищал ворота сборной, его сменщиками были 9 голкиперов. Все они вместе взятые за этот срок сыграли 146 матчей, то есть почти в два раза меньше одного Третьяка!

8. Владислав Третьяк занимает общее пятое место по количеству матчей за сборную страны (289). До абсолютного рекордсмена Мальцева ему не хватило всего лишь 27 игр.

9. Владислав Третьяк – единственный в истории хоккея трехкратный чемпион мира среди юниоров.

источник: «Советский спорт»
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