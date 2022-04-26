«Не тренер, а тиран». Правда ли, что игроки ненавидели Анатолия Тарасова?

Наше партнерское издание «Плеймейкер» публикует подробности той неприглядной истории, которую не вымарать из нашей хоккейной истории.

СТОЙКО ПЕРЕНОСИТЬ ТРУДНОСТИ

«Чего греха таить, тренер армейцев вольно или невольно стал диктатором, а не чутким и отзывчивым воспитателем в команде. Чего стоит одно его «темпераментное» поведение во время матчей! Резкие, подчас грубые слова так и сыпались на хоккеистов… Игроки просто-напросто боялись тренера. Боязнь эта постепенно вытеснила чувство уважения к тренеру…» — писала зимой 1961 года «Комсомольская правда».

Речь шла про 43-летнего Анатолия Тарасова, который только что стал фигурантом грандиозного скандала. Прямо в разгар сезона тренера «свергли» с его поста собственные игроки. «И дело не в том, что кое-кому из хоккеистов пришлась не по душе требовательность тренера. Спортсмен, если, конечно, он любит и уважает свой коллектив, не обидится на хорошую строгость…» — продолжала «Комсомолка».

Биограф Тарасова Владимир Акопян писал: 10-11 месяцев в году армейцы проводили на сборах — жили фактически на казарменном положении. Акопян называл этот принцип долгих сборов «достоинством нашего хоккея перед любым зарубежным оппонентом». «Не только молодые спортсмены, но и зрелые семейные люди были надолго выключены из полноценной человеческой жизни. Они, как и члены их семей, годами беззаветно служили только хоккею, стойко снося многочисленные житейские неудобства», — не без пафоса сообщал он.

Но на деле выходило, что «служить только хоккею» и «стойко сносить неудобства» получалось не у всех. В команде царила крайне нервозная обстановка, и авторитарный характер Тарасова только усугублял ее. По легенде, игроки говорили между собой, что даже буква «Т» на его майке, значит не «Тренер», а «Тиран».

В январе 1961-го нервы игроков не выдержали. Они обратились к руководству клуба с требованием заменить Тарасова.

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ

Момент для бунта оказался крайне удачным. Позиции Тарасова были слабы после провала на Олимпийских Играх-1960 в американском Скво-Вэлли. Советские хоккеисты проиграли в принципиальных матчах хозяевам и канадцам, и смогли завоевать лишь бронзу. Тарасов руководил сборной и справедливо ожидал, что дома ему не простят поражения.

Он напишет позже, что его вины в плохой игре на той Олимпиаде не было: «Весь состав команды был, по сути, навязан мне федерацией». Но в самом Скво-Вэлли Тарасов рвал и метал. «Прямо в аэропорту устроил разнос. Грошеву из «Крыльев Советов» пообещал: «Вашей игрой, Евгений Николаевич, будут компетентные органы заниматься». Мне говорит: «И с вами разберемся. В армию отправим». – «Так я уже служу, с 57-го года призван в войска МВД. Вот-вот демобилизуюсь», — рассказывал хоккеист «Динамо» Станислав Петухов.

В Москве провал на Олимпиаде разбирали на специальном заседании. Тренер Юрий Митин вспоминал: «Я тогда еще учился в институте физкультуры и пошел послушать. Тарасов решил всю неудачу свалить на игроков из «Крыльев». Такую характеристику им дал, чуть ли не бандитами назвал, что больше никого из них ни разу не вызывали в сборную, даже Грошева!»

Но «перевод стрелок» на чужих игроков не помог: после Олимпиады Тарасова отстранили от руководства сборной.

АРМЕЙСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Разбираться с «бунтующим» ЦСКА приехало высокое руководство. Делегацию возглавил полковник Аркадий Новгородов, официальный начальник клуба. «Команда играет с перебоями. Мириться с таким положением дел ни в Министерстве обороны, ни в руководстве команды не будут. Решено привлечь в хоккейный ЦСКА нового тренера!» — объявил он Тарасову.

Хоккеист Валентин Сенюшкин вспоминал: «Мы, молодые, сидели в холле. Вдруг видим, Тарасов выскочил весь красный, взъерошенный, сел в свою «Победу», дверью хлопнул и укатил».

Затем провели собрание с игроками. Новгородов предложил им первое время поработать вообще без тренера. Капитан команды Николай Сологубов организовал голосование среди игроков. «Хоккеисты единодушно заявили, что готовы обойтись без Тарасова, — вспоминал журналист Владимир Пахомов. — По сути, игроки дали клятву дальше жить, кто как пожелает: расходиться после матча по домам или приезжать на опостылевший сбор. Чем заниматься в свободное время, становилось личным делом каждого…»

«Для Тарасова этот демарш игроков стал ударом. Вторым подряд за небольшой период времени», — писал еще один биограф тренера Александр Горбунов. Но особенно Тарасова уязвил тот факт, что заправлял голосованием и принятием «клятвы» Николай Сологубов. В 1949 году именно Тарасов привел Сологубова в большой хоккей, забрав из хабаровского СКА. Тот пользовался в команде огромным авторитетом, но в прошлом всегда поддерживал тренера даже в тех случаях, когда был с ним не согласен.

ПОДКУП, СЛИВ, ИНТРИГИ

ЦСКА недолго оставался без тренера. Спустя всего несколько недель руководить клубом пригласили экс-хоккеиста Александра Виноградова. После авторитарного Тарасова он пришелся по душе игрокам — тем более, что формально всем в команде заправлял Сологубов. «На первых порах после замены тренера хоккеисты ЦСКА, казалось, летали по льду. Они выиграли все турниры, в которых участвовали, в том числе чемпионат СССР», — писал биограф Горбунов.

В сезоне-1961/62 тренера поменяли на бывшего армейца Евгения Бабича — причиной стало пьянство Виноградова во время командировки в Польшу. Но Бабич продержался у руля команды всего 63 дня. ЦСКА стал проигрывать. Последней точкой стал разгром от «Динамо» 21 ноября 1961 года — с небывалым счетом 5:14.

«Вот тогда, «погуляв», надышавшись «воздухом вседозволенности» и познав «вольницу», в спортклубе ЦСКА пришли к решению, ожидавшемуся всеми мало-мальски интересующимися хоккеем людьми — вновь обратились к Тарасову», — писал Горбунов.

Так, уже в конце ноября 1961-го, «диктатор» Тарасов вернулся в клуб. 11-месячная опала не сделала его мягче. В первый же день он объявил, что «будет беспощаден к нарушителям режима».

По Москве ходили слухи, что это именно Тарасов подговорил армейцев проиграть динамовцам с унизительным счетом — чтобы уволили Бабича. «Он как-то предложил Сологубову с Трегубовым поставить водки столько, сколько они захотят, накануне игры — и они не отказались, чем подставили Бабича…» — писал историк Александр Нилин в книге «Век хоккея».

Но участники тех событий в один голос опровергали версию «подкупа». «Над командой в тот день витал злой рок. Ничего не получалось. Зато в свои ворота залетало все, что только можно», — вспоминали матч с «Динамо» легендарные армейцы.