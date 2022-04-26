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«Не тренер, а тиран». Правда ли, что игроки ненавидели Анатолия Тарасова?

В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
«Не тренер, а тиран». Правда ли, что игроки ненавидели Анатолия Тарасова?
26 апреля 2022 23:50
автор: Михаил Боков
автор фото: «Плеймейкер»

Наше партнерское издание «Плеймейкер» публикует подробности той неприглядной истории, которую не вымарать из нашей хоккейной истории.

СТОЙКО ПЕРЕНОСИТЬ ТРУДНОСТИ

«Чего греха таить, тренер армейцев вольно или невольно стал диктатором, а не чутким и отзывчивым воспитателем в команде. Чего стоит одно его «темпераментное» поведение во время матчей! Резкие, подчас грубые слова так и сыпались на хоккеистов… Игроки просто-напросто боялись тренера. Боязнь эта постепенно вытеснила чувство уважения к тренеру…» — писала зимой 1961 года «Комсомольская правда».

Речь шла про 43-летнего Анатолия Тарасова, который только что стал фигурантом грандиозного скандала. Прямо в разгар сезона тренера «свергли» с его поста собственные игроки. «И дело не в том, что кое-кому из хоккеистов пришлась не по душе требовательность тренера. Спортсмен, если, конечно, он любит и уважает свой коллектив, не обидится на хорошую строгость…» — продолжала «Комсомолка».

Биограф Тарасова Владимир Акопян писал: 10-11 месяцев в году армейцы проводили на сборах — жили фактически на казарменном положении. Акопян называл этот принцип долгих сборов «достоинством нашего хоккея перед любым зарубежным оппонентом». «Не только молодые спортсмены, но и зрелые семейные люди были надолго выключены из полноценной человеческой жизни. Они, как и члены их семей, годами беззаветно служили только хоккею, стойко снося многочисленные житейские неудобства», — не без пафоса сообщал он.

Но на деле выходило, что «служить только хоккею» и «стойко сносить неудобства» получалось не у всех. В команде царила крайне нервозная обстановка, и авторитарный характер Тарасова только усугублял ее. По легенде, игроки говорили между собой, что даже буква «Т» на его майке, значит не «Тренер», а «Тиран».

В январе 1961-го нервы игроков не выдержали. Они обратились к руководству клуба с требованием заменить Тарасова.

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ

Момент для бунта оказался крайне удачным. Позиции Тарасова были слабы после провала на Олимпийских Играх-1960 в американском Скво-Вэлли. Советские хоккеисты проиграли в принципиальных матчах хозяевам и канадцам, и смогли завоевать лишь бронзу. Тарасов руководил сборной и справедливо ожидал, что дома ему не простят поражения.

Он напишет позже, что его вины в плохой игре на той Олимпиаде не было: «Весь состав команды был, по сути, навязан мне федерацией». Но в самом Скво-Вэлли Тарасов рвал и метал. «Прямо в аэропорту устроил разнос. Грошеву из «Крыльев Советов» пообещал: «Вашей игрой, Евгений Николаевич, будут компетентные органы заниматься». Мне говорит: «И с вами разберемся. В армию отправим». – «Так я уже служу, с 57-го года призван в войска МВД. Вот-вот демобилизуюсь», — рассказывал хоккеист «Динамо» Станислав Петухов.

В Москве провал на Олимпиаде разбирали на специальном заседании. Тренер Юрий Митин вспоминал: «Я тогда еще учился в институте физкультуры и пошел послушать. Тарасов решил всю неудачу свалить на игроков из «Крыльев». Такую характеристику им дал, чуть ли не бандитами назвал, что больше никого из них ни разу не вызывали в сборную, даже Грошева!»

Но «перевод стрелок» на чужих игроков не помог: после Олимпиады Тарасова отстранили от руководства сборной.

АРМЕЙСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Разбираться с «бунтующим» ЦСКА приехало высокое руководство. Делегацию возглавил полковник Аркадий Новгородов, официальный начальник клуба. «Команда играет с перебоями. Мириться с таким положением дел ни в Министерстве обороны, ни в руководстве команды не будут. Решено привлечь в хоккейный ЦСКА нового тренера!» — объявил он Тарасову.

Хоккеист Валентин Сенюшкин вспоминал: «Мы, молодые, сидели в холле. Вдруг видим, Тарасов выскочил весь красный, взъерошенный, сел в свою «Победу», дверью хлопнул и укатил».

Затем провели собрание с игроками. Новгородов предложил им первое время поработать вообще без тренера. Капитан команды Николай Сологубов организовал голосование среди игроков. «Хоккеисты единодушно заявили, что готовы обойтись без Тарасова, — вспоминал журналист Владимир Пахомов. — По сути, игроки дали клятву дальше жить, кто как пожелает: расходиться после матча по домам или приезжать на опостылевший сбор. Чем заниматься в свободное время, становилось личным делом каждого…»

«Для Тарасова этот демарш игроков стал ударом. Вторым подряд за небольшой период времени», — писал еще один биограф тренера Александр Горбунов. Но особенно Тарасова уязвил тот факт, что заправлял голосованием и принятием «клятвы» Николай Сологубов. В 1949 году именно Тарасов привел Сологубова в большой хоккей, забрав из хабаровского СКА. Тот пользовался в команде огромным авторитетом, но в прошлом всегда поддерживал тренера даже в тех случаях, когда был с ним не согласен.

ПОДКУП, СЛИВ, ИНТРИГИ

ЦСКА недолго оставался без тренера. Спустя всего несколько недель руководить клубом пригласили экс-хоккеиста Александра Виноградова. После авторитарного Тарасова он пришелся по душе игрокам — тем более, что формально всем в команде заправлял Сологубов. «На первых порах после замены тренера хоккеисты ЦСКА, казалось, летали по льду. Они выиграли все турниры, в которых участвовали, в том числе чемпионат СССР», — писал биограф Горбунов.

В сезоне-1961/62 тренера поменяли на бывшего армейца Евгения Бабича — причиной стало пьянство Виноградова во время командировки в Польшу. Но Бабич продержался у руля команды всего 63 дня. ЦСКА стал проигрывать. Последней точкой стал разгром от «Динамо» 21 ноября 1961 года — с небывалым счетом 5:14.

«Вот тогда, «погуляв», надышавшись «воздухом вседозволенности» и познав «вольницу», в спортклубе ЦСКА пришли к решению, ожидавшемуся всеми мало-мальски интересующимися хоккеем людьми — вновь обратились к Тарасову», — писал Горбунов.

Так, уже в конце ноября 1961-го, «диктатор» Тарасов вернулся в клуб. 11-месячная опала не сделала его мягче. В первый же день он объявил, что «будет беспощаден к нарушителям режима».

По Москве ходили слухи, что это именно Тарасов подговорил армейцев проиграть динамовцам с унизительным счетом — чтобы уволили Бабича. «Он как-то предложил Сологубову с Трегубовым поставить водки столько, сколько они захотят, накануне игры — и они не отказались, чем подставили Бабича…» — писал историк Александр Нилин в книге «Век хоккея».

Но участники тех событий в один голос опровергали версию «подкупа». «Над командой в тот день витал злой рок. Ничего не получалось. Зато в свои ворота залетало все, что только можно», — вспоминали матч с «Динамо» легендарные армейцы.

источник: «Советский спорт»
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