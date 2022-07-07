Овечкина оставляем в НХЛ бить рекорд Гретцки. Остальных наших энхаэловцев возвращаем домой?

В интернациональном спорте с многомиллиардным долларовым оборотом только НХЛ проигнорировала все санкции «продвинутого» Запада и продолжает с радостью привечать российских хоккеистов, выплачивая им миллионы. По той простой причине, что лучше них на планете Земля нет, а североамериканский пипл требует зрелищ исключительно высшего пошиба. Иначе сотню баксов за билет никто выкладывать не станет.

Смотрите, как вся НХЛ ходуном заходила после отсрочки от переезда за океан минимум на 12 месяцев вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова и возможного призыва в ВДВ короля «Миннесоты» Кирилла Капризова. Поклонницы «диких» уже в открытую предлагают сибиряку фиктивный брак! Только бы новый кумир самого хоккейного штата США вслед за вице-чемпионом Пекина не оказался где-нибудь в Североморске или на Сахалине.

Фото: Национальная хоккейная лига

– Очевидно, существует небольшая неопределенность. Однако, общаясь с нашими ребятами, мне кажется, все чувствуют себя комфортно. Они вернутся и будут играть в следующем сезоне, вполне уверен в этом. Руководствуюсь тем, что сообщают наши игроки, - успокаивает болельщиков «Вашингтона» генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан, имея в виду Александра Овечкина, Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова, Илью Самсонова, Александра Алексеева.

– Думаю, будет лучше, если я ограничу свои публичные комментарии. Очевидно, это деликатная ситуация, а мы делаем все возможное, чтобы находиться в курсе событий, - максимально осторожно прокомментировал дело Федотова босс «Филадельфии» Чак Флетчер.

– Капризов в России, у него все хорошо. Он с друзьями и семьей. Для меня сейчас важно прежде всего располагать информацией, а не спешить и паниковать, - опроверг инсайды многих СМИ генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, дескать, автор золотого гола Пхенчхана уже вернулся в США.

Тревожные вести из далекой России заставили засуетиться прессу и на тихоокеанском побережье Канады:

– После новостей о Федотове и Капризове пул хоккейных журналистов Ванкувера обратился в «Кэнакс» с запросом относительно возможных проблем с приездом в Северную Америку Василия Подколзина и Андрея Кузьменко. Пресс-атташе успокоил: «Насколько нам известно, все будет нормально».

Фото: Национальная хоккейная лига

Короче, за океаном забурлило как никогда в постсоветскую эпоху. Очевидно, что удар пришелся в самую уязвимую точку многих команд лиги и в целом НХЛ. Без наших ребят ни один безумец не рискнет назвать шарагу Беттмэна сильнейшей хоккейной лигой мира. В этом и состоит наш шанс. Здесь и сейчас!

Все дальнейшее – строго на обсуждение. Ибо мне, с одной стороны, не хочется никого ущемлять в законном желании играть, зарабатывать, жить в США/Канаде. С другой – я сам не уверен, что мое предложение на сто процентов пойдет нам на пользу.

Речь о том, что в хоккее из мировой изоляции мы можем быстрее всего выбраться, если… сами в нее уйдем! А для этого, понятно, все поголовно наши сливки должны играть на родине. За исключением разве что Ови. Великого динамовца мы отправим в столицу США со специальной миссией – за четыре года сокрушить рекорд сами знаете кого.

Фото: Национальная хоккейная лига

Вы только представьте, какой роскошный у нас сразу станет чемпионат! Если не хватает воображения, вспомните зубодробительные составы российских клубов во время локаутов НХЛ. Один казанский «Ак Барс Рейнджерс» чего стоит!

Но главная тут фишка – немедленно лишить НХЛ наших премьеров. Ясно, что все их денежные потери при этом компенсируют наши олигархи, отказавшись от очередной порции яхт размеров Титаника и дворцов в недружественных странах.

Гэри Беттмэн уже объявил, что в феврале 2024 года обязательно состоится Кубок мира с участием только национальных команд – без всяких сборных Европы и молодых звезд Канады/США. Убежден, лига сознательно ни слова не проронила о сборной России. По мне, так это четкий знак: без Кучерова и Овечкина, Шестеркина и Василевского, Тарасенко и Капризова, Малкина и Ничушкина, Панарина и Бобровского, Свечникова и Сергачева, Бучневича и Зуба Кубок мира-2024 даром никому не нужен. А на ИИХФ с ее кукловодом в лице алчного МОК конторе Беттмэна бесконечно наплевать.

Фото: Национальная хоккейная лига

Ну вот и представьте: ближайший и следующий сезоны все наши крутейшие перцы, за исключением великого динамовца, плюс, вероятно, еще несколько невозвращенцев, грызут лед в КХЛ на радость домашней публике. Как было в благословенные для всего нашего хоккея и отечества в целом времена славного Советского Союза. Именно тогда НХЛ больше всего мечтала сразиться с нашими виртуозами конька и шайбы, а потому серии СССР – НХЛ каждый сезон были такими же неизбежными, как наступление Нового года.

Если мы вернем нашу гвардию домой, у НХЛ просто не останется выбора, чтобы не позвать на Кубок мира-2024 сборную России. И кто тогда вспомнит о смешном турнирчике ИИХФ с неадекватной вывеской?

Более того, почему бы не помечтать, например: попробовать заинтересовать противоположную сторону миллионами долларов наших нефтегазовых монополистов и не только повторить Суперсерию-1972, но и организовать Межконтинентальный кубок с участием обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина?

Еще раз: все это строго мои размышления вслух. Для дискуссии. Но если ничего не предпринимать, подозреваю, в обозримом будущем из международной изоляции нам не выбраться.

Либо как вариант вместе с НХЛ создавать в противовес ИИХФ свою Международную федерацию хоккея.