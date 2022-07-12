Налетай, подешевело! Малкин готов за разумную зарплату осчастливить любой клуб НХЛ

Контрольный выстрел шишки «пингвинов» произвели минувшей ночью, когда подписали 29-летнего шведского форварда-середняка Рикарда Ракелля (больше 50 очков за чемпионат набирал только два раза) до 2028 года за 30 млн долларов. Или 5 млн за сезон, что превышает его предыдущий оклад более чем на миллион долларов. Столько он получал в «Анахайме», откуда его в минувшем сезоне выменяли перед дедлайном.

Рикард Ракелль / Фото: официальный сайт НХЛ

После царского оформления этого скандинава у «Питтсбурга» на Малкина попросту не осталось денег. Даже шести миллионов, на которые Евгений вроде бы как согласился, а весь затык возник из-за срока нового договора. Форвард, по версии инсайдеров, настаивал – и совершенно справедливо! – не менее чем на четырех сезонах. Клуб, учитывая повышенный травматизм россиянина и возраст – в июле стукнет 36 – предлагал два, максимум три года.

Малыча легко можно понять: совсем недавно его ровеснику Крису Летангу «пингвины» без особых заморочек выписали 36,6 млн до 2028-го, когда тому уже 41 будет! А ведь канадский защитник тоже далеко не железный человек. За всю карьеру лишь однажды отыграл от звонка до звонка все 82 тура, причем аж 11 лет назад! А всего в НХЛ провел 941 матч. Малкин дебютировал в НХЛ вместе с Летангом и, несмотря на все свои действительно многочисленные болячки, откатал 981 игру!

Крис Летанг / Фото: официальный сайт НХЛ

Подобные двойные стандарты взбесят кого угодно! Равно как идти на заведомо дискриминационные, по сути демпинговые условия – себя не уважать. Вся фишка в том, что Марио Лемье, при котором уралец расцвел в американском городе сталеваров, уже никакого отношения к команде не имеет. Она продана другим хозяевам.

Короче, на сегодня платежка «Питтсбурга» выглядит так:

форварды (10) – 39,9 млн долларов;

защитники (7) – 25,075 млн;

вратари (2) – 5,3 млн;

выкупленные контракты (1) – 1,9 млн.

Итого: 72,2 млн долларов при потолке зарплат 82,5 млн.

Но до сих пор не переподписаны нападающие Каспер Капанен (ожидаемый ежегодный гонорар - 4-4,5 млн долларов), Брайан Бойл (0,75), Эван Родригес (2-2,5 млн), защитник Натан Болье (1,5-2 млн). То есть остающихся свободными 10 млн долларов хватит как раз на то, чтоб оставить в команде этих четверых игроков. Плюс, возможно, подтянуть кого-то из молодежи. Малкину нет места чисто физически. Потому сегодня и объявили, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли выйдет на рынок свободных агентов.

Евгений Малкин / Фото: официальный сайт НХЛ

Как мы говорили, тупо разрушая великий социалистический Советский Союз, рынок всех рассудит и все устаканит. В «Питтсбурге» восемь последних лет магнитогорец зарабатывал по 9,5 млн долларов. Этим летом он возглавляет список самых дорогих лотов, доступных всем клубам лиги. Следом идут Пи-Кей Суббан (прежняя зарплата - 9 млн), Клод Жиру (8,275), Фил Кессел (8 млн), Патрис Бержерон (6,875), Джонни Годро (6,75), Александр Радулов (6,25).

Ясно, что 6,5-7 млн долларов годовых Малкина на склоне карьеры вполне устроят. Вот только кто отважится взять ветерана, пропустившего в двух последних чемпионатах 64 матча из 138, хотя бы на три сезона?

Однако по большому счету это не так и важно! Ведь потом можно будет продлевать контракт ежегодно. Как это делает Здено Хара в свои 45 лет. У Евгения впереди главный вызов в его хоккейной жизни. По ходу затянувшихся переговоров с «Питтсбургом» он неоднократно сокрушался:

- Почему меня не ценят в команде, которой я отдал 16 лет? Неужели меня больше не считают мастером?

Именно на эти вопросы MVP Кубка Стэнли-2009, MVP НХЛ-2012, MVP чемпионата мира-2012 и предстоит ответить в ближайшие годы!

Где? Хотелось бы верить, что это будет русский клуб. Помечтаем! Например, «Рейнджерс», где не намерены продлевать тихоню Строма, центра звена Панарина, и где всегда любили громкие имена. А может, «Вашингтон», если тормоза Бекстрема с его немыслимыми 9,2 млн все-таки сбагрят на пенсию? А чем плох «Сент-Луис» или «Каролина», где тьма свободных денег?

В любом случае пожелаем Евгению удачи!