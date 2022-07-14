В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король

В лиге появилась новая русская команда. Когда-то в ней играл Павел Буре и дотащил провинциальный «Кэнакс» до финала Кубка Стэнли-1994. Теперь в «Ванкувере» образовалась потенциально наша тройка. К 21-летнему Василию Подколзину добавились лучший форвард КХЛ-2022 Андрей Кузьменко и ушедший из «Торонто» Илья Михеев. Омич поднял зарплату почти в три раза и до 2026 года получит 19 млн долларов. В новом клубе его однозначно видят в топ-6 нападающих, а меньшинство вообще станет вотчиной 27-летнего сибиряка.

Илья Михеев / Фото: официальный сайт НХЛ

Важно, что возглавляет «Ванкувер» Брюс Будро, в свое время много поработавший в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным. То есть найти тренеру общий язык с двумя русскими новобранцами проблемой не станет.

Также «Торонто» покинул защитник Илья Любушкин. Ярославец тоже пошел на повышение: в «Баффало» ему увеличили оклад вдвое – 5,5 млн за два сезона. В «Сейбрз» среди оборонцев больше имеет только швед Расмус Далин – 6 млн за чемпионат. Понятно, что и здесь на Любушкина рассчитывают прежде всего в меньшинстве.

Илья Любушкин / Фото: официальный сайт НХЛ

Однако «листья» без русских не остались. Впервые в истории прославленного канадского клуба в ворота встанет представитель Матушки России. «Вашингтон» отпустил Илью Самсонова на все четыре стороны, чем мгновенно воспользовались «Мейпл Лифс» – заключили годовой контракт на 1,8 млн. Магнитогорец при этом вполне может стать номером один. Ведь двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Мэтт Мюррей в последние годы резко сдал и особой стабильностью не отличается. Так что, все в руках Ильи.

Илья Самсонов / Фото: официальный сайт НХЛ

Сменил прописку и нападающий «Детройта» Влад Наместников, причем с «Тампой» подписал договор тоже только на сезон за 2,5 млн долларов. Вполне возможно, что в ударном звене с Кучеровым и Стэмкосом он заменит Палата, который перебрался в «Нью-Джерси». Тем более что Наместников начинал карьеру в НХЛ именно в «Лайтнинг», которая взяла его в первом раунде драфта-2011.

Владислав Наместников / Фото: официальный сайт НХЛ

Ясно, Влада вернули на пробу: удастся вписаться в состав, доказать свою необходимость команде, обязательно продлят соглашение. Ибо в «Тампе» привыкли работать вдолгую. Все премьеры на длинных контрактах. Вчера сразу с троими заблаговременно переписали договора аж до 2031 года! Михаил Сергачев за восемь лет заработает 68 млн долларов – это рекорд среди наших защитников, канадский форвард Энтони Сирелли – 50 млн, словацкий защитник Эрик Чернак – 41,6 млн! Таким образом, через год 24-летний Сергачев с 8,5 млн станет самым высокооплачиваемым защитником «молний», обойдя 31-летнего Хедмана, у которого 7,875 млн до 2025 года.

Михаил Сергачев / Фото: официальный сайт НХЛ

Не очень удачный плей-офф, особенно серия с «Эдмонтоном», вынудил Никиту Задорова остаться в «Калгари» еще на два сезона на прежних условиях – 3,75 млн за чемпионат. А вот лидера нападения Джонни Годро «Флеймз» удержать не сумели: американец выбил у «Коламбуса» самый пока дорогой контракт этого рынка – 68,25 млн долларов до 2029 года. Однако и он недотянул до 10 млн годовых – 9,75 млн.

Джонни Годро / Фото: официальный сайт НХЛ

Да, несмотря на то, что потолок зарплат НХЛ подняла на миллион до 82,5 млн долларов, полностью рынок после пандемии не восстановился. Об 11,6 млн Панарина и Мэттьюза, 11,5 млн Эрика Карлссона, 11 млн Тавареса, 10,9 млн Марнера, даже 10 млн Бобровского теперь и мечтать не приходится.

В отличие от НБА. Где доходы после снятия всех эпидемиологических ограничений улетели в космос. В результате лига подняла потолок зарплат со 112 до 123,6 млн долларов. Который к тому же нежесткий: его разрешается превысить, заплатив налог на роскошь. Потому на рынке свободных агентов наблюдается этакая вакханалия: уже 11 баскетболистов заключили договора на более чем 200 млн долларов каждый! Серб Никола Йокич в «Денвере» установил мировой рекорд – за пять сезонов 270 млн долларов?! А сколько в этом городе дали Валерию Ничушкину? Правильно – 49 млн до 2030 года. То есть за год Йокич будет в НБА зарабатывать больше, чем Вэл получит в «Колорадо» за восемь лет!