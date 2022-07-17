В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен

Если по стилю игры НХЛ давным-давно перешла на советские рельсы, то теперь североамериканские империалистические акулы скопировали и наши методы комплектования клубов.

Это просто поразительно! Как думаете, сколько среди самых больших июльских контрактов игроков тех, кто сменил команду? Три из двенадцати.

Еще раз: ТРИ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ! Все остальные сохранили прописку благодаря многомиллионным новым соглашениям. Причем у многих, например, у всех трех «молний», они активируются только в следующем году.

Кто же эти три исключения?

Джонни Годро – перешел из «Калгари» в «Коламбус». Американский худосочный форвард, проваливший серию плей-офф с «Эдмонтоном», станет с 9,75 млн долларов первым богатеем среди «мундиров». У его 24-летнего соотечественника, защитника Закари Веренски – 9,583 млн до 2028 года. На этом фоне Владислав Гавриков выглядит нищим. Еще целый чемпионат 26-летнему ярославцу горбатиться за жалкие 2,8 млн.

Винсент Трочек – из «Каролины» в «Рейнджерс» на роль центра второго звена. Рискованное решение бродвейских воротил: 29-летнему американцу с ходу подмахнули ангажемент аж на семь лет! Но как с ним сыграется Панарин – большой вопрос! Хотя деваться теперь Артемию с его монструозным контрактом на 11,64 млн долларов до 2026 года некуда. Придется по любому искать общий язык.

Ондржей Палат – из «Тампы» в «Нью-Джерси». Двукратный чемпион НХЛ выбрал спокойную старость за 30 миллионов. Понять 31-летнего чеха легко – сколько можно себя истязать ежегодными кубковыми рубками до середины лета?! Ондржей все всем доказал. Пусть теперь имя поработает на участника четырех финалов Кубка Стэнли в мегаполисе Нью-Йорка. В дивизионе с минимальными переездами. В команде, для которой счастье - попасть в плей-офф в принципе. Заслужил!

ТОП-12 КОНТРАКТОВ РЫНКА-2022

н Джонни Годро, 28 лет («Коламбус») – 68,25 млн долларов на 7 лет (9,75 млн за сезон)

з Михаил Сергачев, 25 лет («Тампа») – 68 млн на 8 лет (8,5 млн)

н Филипп Форсберг, 27 лет («Нэшвилл») – 68 млн на 8 лет (8,5 млн)

ц Роберт Томас, 23 года («Сент-Луис») – 65 млн на 8 лет (8,125 млн)

ц Джошуа Норрис, 23 года («Оттава») – 63,6 млн на 8 лет (7,95 млн)

ц Энтони Сирелли, 25 лет («Тампа») – 50 млн на 8 лет (6,25 млн)

н Валерий Ничушкин, 27 лет («Колорадо») – 49 млн на 8 лет (6,125 млн)

з Эрик Чернак, 26 лет («Тампа») – 41,6 млн на 8 лет (5,2 млн)

ц Винсент Трочек, 29 лет («Рейнджерс») – 39,375 млн на 7 лет (5,625 млн)

з Крис Летанг, 35 лет («Питтсбург») – 36,6 млн на 6 лет (6,1 млн)

н Ондржей Палат, 31 год («Нью-Джерси») – 30 млн на 5 лет (6 млн)

н Рикард Ракелль, 29 лет («Питтсбург») – 30 млн на 6 лет (5 млн)

А теперь – вот они, самые советские клубы!

«ТАМПА»

Пусть это будет американский ЦСКА времен Тарасова и Тихонова. Как-никак, три подряд финала Кубка Стэнли с двумя титулами. После переподписания Сергачева, Сирелли, Чернака, а чуть ранее нападающего Ника Пола на семь лет за 22,05 млн у «Лайтнинг» на долгосрочных соглашениях стало девять игроков, включая звезд всей лиги Кучерова, Пойнта, Василевского, Хедмана, Стэмкоса.

«КОЛОРАДО»

Босс чемпионов-2022 Джо Сакик пошел по пути предыдущих обладателей Кубка Стэнли и «Динамо» Чернышева/Юрзинова/Давыдова/Мальцева/Васильева: посадил на длинные договоры Ландескога, Макара, Жирара, Рантанена, а сейчас еще и Ничушкина (до 2030 года), Лехконена (до 2027), Мэнсона (до 2026), Георгиева (до 2025). Следующим летом – если не раньше! – свои десятки миллионов на 8 сезонов вперед откусит гиперзвуковой Маккиннон. У 26-летнего нападающего остался сезон за смешные 6,3 млн.

После продолжения романа с ветеранами Летангом и Малкиным у «Питтсбурга» набралось девять игроков с контрактами не менее чем на три сезона. У «Рейнджерс» таких старослужащих – восемь, у «Нэшвилла» - вообще десять! Это при том, что наш 25-летний нападающий Яков Тренин еще не оформлен, а челябинца точно хотят сохранить – вся закавыка в цене и сроке.

Какой резкий контраст с тем, что происходит в КХЛ! Наши болельщики попросту не успевают следить за калейдоскопической сменой лиц, привыкнуть к новым кумирам.

Разве что «Сент-Луис», похоже, ждет перестройка. Да, девять «музыкантов», в том числе Павел Бучневич, отыграют минимум до 2025 года. Вот только 8,125 млн молодого Томаса, которые канадцу начнут перечислять с 2023 года, напрочь разрушили зарплатную иерархию в «Блюз» - пока тут даже 8 миллионов никто не зарабатывает. Самые на сегодня высокооплачиваемые – капитан команды Райан О’Райлли и его ассистент Владимир Тарасенко. У обоих – по 7,5 млн долларов и заключительный год контракта.

Что показательно, в СМИ просочилась информация, что Тарасенко, несмотря на отменный минувший сезон в «Сент-Луисе», запрос на обмен не снял. Вроде как интерес к россиянину проявляет «Каролина», которой Владимир наверняка пригодился бы в большинстве. В бригаде с Андреем Свечниковым. Напомним, на драфте-2022 «ураганы» выбрали больше всего россиян – сразу четверых!

Так что, если капитан чемпионов мира-2011 среди молодежи переедет в Роли, никто не удивится.