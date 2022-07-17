Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен

Рынок свободных агентов НХЛ полыхал строго один день – первый, когда заключили 155 контрактов на 936 млн долларов. К воскресенью добавились лишь 82 сделки на 239 млн. Кто же бенефициары летней кампании?
В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен
17 июля 2022 17:45
автор: Виталий Славин
автор фото: Официальный сайт НХЛ

Если по стилю игры НХЛ давным-давно перешла на советские рельсы, то теперь североамериканские империалистические акулы скопировали и наши методы комплектования клубов.

Это просто поразительно! Как думаете, сколько среди самых больших июльских контрактов игроков тех, кто сменил команду? Три из двенадцати.

Еще раз: ТРИ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ! Все остальные сохранили прописку благодаря многомиллионным новым соглашениям. Причем у многих, например, у всех трех «молний», они активируются только в следующем году.

Кто же эти три исключения?

Джонни Годро – перешел из «Калгари» в «Коламбус». Американский худосочный форвард, проваливший серию плей-офф с «Эдмонтоном», станет с 9,75 млн долларов первым богатеем среди «мундиров». У его 24-летнего соотечественника, защитника Закари Веренски – 9,583 млн до 2028 года. На этом фоне Владислав Гавриков выглядит нищим. Еще целый чемпионат 26-летнему ярославцу горбатиться за жалкие 2,8 млн.

Винсент Трочек – из «Каролины» в «Рейнджерс» на роль центра второго звена. Рискованное решение бродвейских воротил: 29-летнему американцу с ходу подмахнули ангажемент аж на семь лет! Но как с ним сыграется Панарин – большой вопрос! Хотя деваться теперь Артемию с его монструозным контрактом на 11,64 млн долларов до 2026 года некуда. Придется по любому искать общий язык.

Ондржей Палат – из «Тампы» в «Нью-Джерси». Двукратный чемпион НХЛ выбрал спокойную старость за 30 миллионов. Понять 31-летнего чеха легко – сколько можно себя истязать ежегодными кубковыми рубками до середины лета?! Ондржей все всем доказал. Пусть теперь имя поработает на участника четырех финалов Кубка Стэнли в мегаполисе Нью-Йорка. В дивизионе с минимальными переездами. В команде, для которой счастье - попасть в плей-офф в принципе. Заслужил!

ТОП-12 КОНТРАКТОВ РЫНКА-2022

н Джонни Годро, 28 лет («Коламбус») – 68,25 млн долларов на 7 лет (9,75 млн за сезон)
з Михаил Сергачев, 25 лет («Тампа») – 68 млн на 8 лет (8,5 млн)
н Филипп Форсберг, 27 лет («Нэшвилл») – 68 млн на 8 лет (8,5 млн)
ц Роберт Томас, 23 года («Сент-Луис») – 65 млн на 8 лет (8,125 млн)
ц Джошуа Норрис, 23 года («Оттава») – 63,6 млн на 8 лет (7,95 млн)
ц Энтони Сирелли, 25 лет («Тампа») – 50 млн на 8 лет (6,25 млн)
н Валерий Ничушкин, 27 лет («Колорадо») – 49 млн на 8 лет (6,125 млн)
з Эрик Чернак, 26 лет («Тампа») – 41,6 млн на 8 лет (5,2 млн)
ц Винсент Трочек, 29 лет («Рейнджерс») – 39,375 млн на 7 лет (5,625 млн)
з Крис Летанг, 35 лет («Питтсбург») – 36,6 млн на 6 лет (6,1 млн)
н Ондржей Палат, 31 год («Нью-Джерси») – 30 млн на 5 лет (6 млн)
н Рикард Ракелль, 29 лет («Питтсбург») – 30 млн на 6 лет (5 млн)

А теперь – вот они, самые советские клубы!

«ТАМПА»

Пусть это будет американский ЦСКА времен Тарасова и Тихонова. Как-никак, три подряд финала Кубка Стэнли с двумя титулами. После переподписания Сергачева, Сирелли, Чернака, а чуть ранее нападающего Ника Пола на семь лет за 22,05 млн у «Лайтнинг» на долгосрочных соглашениях стало девять игроков, включая звезд всей лиги Кучерова, Пойнта, Василевского, Хедмана, Стэмкоса.

«КОЛОРАДО»

Босс чемпионов-2022 Джо Сакик пошел по пути предыдущих обладателей Кубка Стэнли и «Динамо» Чернышева/Юрзинова/Давыдова/Мальцева/Васильева: посадил на длинные договоры Ландескога, Макара, Жирара, Рантанена, а сейчас еще и Ничушкина (до 2030 года), Лехконена (до 2027), Мэнсона (до 2026), Георгиева (до 2025). Следующим летом – если не раньше! – свои десятки миллионов на 8 сезонов вперед откусит гиперзвуковой Маккиннон. У 26-летнего нападающего остался сезон за смешные 6,3 млн.

После продолжения романа с ветеранами Летангом и Малкиным у «Питтсбурга» набралось девять игроков с контрактами не менее чем на три сезона. У «Рейнджерс» таких старослужащих – восемь, у «Нэшвилла» - вообще десять! Это при том, что наш 25-летний нападающий Яков Тренин еще не оформлен, а челябинца точно хотят сохранить – вся закавыка в цене и сроке.

Какой резкий контраст с тем, что происходит в КХЛ! Наши болельщики попросту не успевают следить за калейдоскопической сменой лиц, привыкнуть к новым кумирам.

Разве что «Сент-Луис», похоже, ждет перестройка. Да, девять «музыкантов», в том числе Павел Бучневич, отыграют минимум до 2025 года. Вот только 8,125 млн молодого Томаса, которые канадцу начнут перечислять с 2023 года, напрочь разрушили зарплатную иерархию в «Блюз» - пока тут даже 8 миллионов никто не зарабатывает. Самые на сегодня высокооплачиваемые – капитан команды Райан О’Райлли и его ассистент Владимир Тарасенко. У обоих – по 7,5 млн долларов и заключительный год контракта.

Что показательно, в СМИ просочилась информация, что Тарасенко, несмотря на отменный минувший сезон в «Сент-Луисе», запрос на обмен не снял. Вроде как интерес к россиянину проявляет «Каролина», которой Владимир наверняка пригодился бы в большинстве. В бригаде с Андреем Свечниковым. Напомним, на драфте-2022 «ураганы» выбрали больше всего россиян – сразу четверых!

Так что, если капитан чемпионов мира-2011 среди молодежи переедет в Роли, никто не удивится.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен
В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен
Рынок свободных агентов НХЛ полыхал строго один день – первый, когда заключили 155 контрактов на 936 млн долларов. К воскресенью добавились лишь 82 сделки на 239 млн. Кто же бенефициары летней кампании?
17.07.2022 17:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Клуб из Казани стал трансферным чемпионом межсезонья с огромным отрывом от претендентов на Кубок Гагарина. Теперь творческую лабораторию нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка пополнил 36-летний нападающий Александр Радулов. Правда, раньше в сборной их отношения были далеки до идеала.
15.07.2022 14:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
Открытие в НХЛ рынка свободных агентов принесло несколько громких сенсаций, но самое главное – почти все наши доступные игроки с ходу заключили новые контракты.
14.07.2022 14:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Посол российского хоккея в НХЛ в четвертый раз проводит детский турнир
Посол российского хоккея в НХЛ в четвертый раз проводит детский турнир
В Подмосковье 8-13 августа состоится «Ови Cup» – соревнования 12 команд из разных уголков страны. Патронируют турнир Министерство спорта Московской области и главная звезда НХЛ Александр Овечкин.
13.07.2022 13:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кросби заставил «Питтсбург» оставить Малкина. В качестве громоотвода?
Кросби заставил «Питтсбург» оставить Малкина. В качестве громоотвода?
MVP Кубка Стэнли-2009, MVP НХЛ-2012, MVP чемпионата мира-2012 все-таки не выйдет на рынок свободных агентов. За несколько часов до его открытия «пингвины» согласились с требованиями Джино.
13.07.2022 13:11
Хоккей
автор: Виталий Славин
Налетай, подешевело! Малкин готов за разумную зарплату осчастливить любой клуб НХЛ
Налетай, подешевело! Малкин готов за разумную зарплату осчастливить любой клуб НХЛ
Завтра в 19:00 по Москве в НХЛ открывается рынок свободных агентов. Все идет к тому, что вскоре «Питтсбург» в России даром никому не нужен будет. Ибо почти наверняка наш Джино впервые сменит заокеанскую прописку.
12.07.2022 17:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Плачь, «Миннесота»! Капризов не приедет: воинский долг в России – превыше всего
Плачь, «Миннесота»! Капризов не приедет: воинский долг в России – превыше всего
Судя по всему, вслед за вице-чемпионом Пекина Иваном Федотовым придется отправиться на срочную службу и герою Пхенчхана Кириллу Капризову. Возможно, потому форварда «Миннесоты» и не пустили дважды в США.
11.07.2022 14:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Почему закон для спортсменов должен быть что дышло? Ответ хоккеисту Панину
Почему закон для спортсменов должен быть что дышло? Ответ хоккеисту Панину
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в одной из социальных сетей назвал «дело Федотова» разборками со спортом. И призвал общественность как минимум помочь вратарю сборной России на Олимпиаде в Пекине.
11.07.2022 14:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку
НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку
Сегодня ночью в Монреале состоялся первый раунд драфта, который подчеркнул: «дело Федотова» на отношение к россиянам НХЛ никак не повлияет. Есть талант, отслужил в армии, добро пожаловать в лучшую лигу мира!
08.07.2022 14:54
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкина оставляем в НХЛ бить рекорд Гретцки. Остальных наших энхаэловцев возвращаем домой?
Овечкина оставляем в НХЛ бить рекорд Гретцки. Остальных наших энхаэловцев возвращаем домой?
Эту заметку я хотел написать сразу после чемпионатика мира в Финляндии, от которого россиян с белорусами слизняки из ИИХФ подобострастно отстранили. Но теперь самое время все-таки обсудить, как мы можем этой гнусной банде ответить.
07.07.2022 18:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Такое «Торпедо» в РПЛ не выживет. Как «Сочи» указал автозаводцам их место
На арене в Химках команда Александра Бородюка уступила в 1-м туре РПЛ серебряному призеру прошлого сезона (1:3).
С бонусами «Барселона» потратила больше всех в мире! Как Левандовски стал каталонцем
33-летний нападающий Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми замечательных сезонов и подпишет контракт с «Барселоной» по схеме 3+1. В первые два года, по сведениям источника, поляк будет зарабатывать в каталонском клубе по 14,4 млн евро чистыми.
«Оборона «Динамо» — как у «Спартака», и «Ростов» этим воспользуется». Ловчев — о центральном матче 1-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» оценил шансы в матче «Динамо» - «Ростов» (17 июля, 20:00 мск).
«Автозаводцы пропустят в концовке — и, скорее всего, дважды». Прогноз Ловчева на матч «Торпедо» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого для «Торпедо» матча после возвращения в РПЛ (17 июля, 15:00 мск).
Мечты Салихова разбились о китайскую стенку. Итоги UFC on ABC 3
Турнир UFC в американском Элмонте получился богатым на события, главным из которых стала победа Яира Родригеса в полулегком весе над Брайаном Ортегой.
«Другой судья, помоложе, мог и зажевать эпизод, но не Безбородов». В России активно обсуждают матч «Ахмат» — «Спартак»
Спартаковцы подали протест на судейство Владислава Безбородова, но есть ли для этого веские основания?
«Заговор против «Спартака»? Все вопросы к Рыбусу!» Хусаинов — о судействе в Грозном
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» судейские решения в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
«Не понял, почему судья не удалил Шелию». Мостовой — о скандальном эпизоде из матча «Ахмат» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча красно-белых в Грозном (1:1) в рамках 1-го тура РПЛ.
Рыбус подставил, Мозес спас, Безбородов принял сложное решение. Как «Спартак» вырвал ничью в меньшинстве в Грозном
В матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» в большинстве не смог удержать победу над красно-белыми (1:1).
«Оштрафую себя за недостойное поведение». Главный тренер ЦСКА — о матче с «Уралом»
Владимир Федотов подвел итоги победного матча первого тура РПЛ против «Урала» (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика