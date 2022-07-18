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Знарок приедет в Москву уже 3 сентября. Но реванш у Билла уже не возьмет

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Знарок приедет в Москву уже 3 сентября. Но реванш у Билла уже не возьмет
18 июля 2022 15:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

В конце прошлой недели легенда московского «Динамо» и «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов официально назначен на пост советника исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали. Что за мудреная должность? Это знают разве что в Казани, да и то лишь те, кто вовлечен в дела «Ак Барса», грезящего четвертым для себя Кубком Гагарина.

Напомним, все три главных трофея КХЛ команда из столицы Татарстана завоевала под руководством Билла (2009, 2010, 2018), плюс чемпионство в 2006-м и Кубок европейских чемпионов в 2007-м.

Знарок как тренер выиграл Кубок Гагарина тоже трижды – два раза подряд с московским «Динамо» (2012, 2013) и в Санкт-Петербурге (2017). Олимпийский триумфатор Пхенчхана-2018 готов был повторить успех в четвертый раз, в 2018-м, и взять реванш у Билялетдинова и его «Ак Барса» за поражение ХК МВД в финале-2010 (3-4), но помешал ЦСКА Игоря Никитина.

Помнится, в олимпийском сезоне-2013/14 Знарок на пресс-конференции в Лужниках признался, что мечтает поквитаться с Казанью за ту неудачу. Теперь уж вряд ли получится. Теперь он с Биллом в одной упряжке. Олег Валерьевич возглавил «Ак Барс», Билялетдинов вернулся в Казань на указанную в начале заметки должность. Сведущие люди сразу же назвали этот ход страховочным вариантом – на случай провала Знарка (тогда к штурвалу призовут Билла). Но это всего лишь гипотеза, которая, впрочем, не выглядит фантастической. Лет восемь назад похожая ситуация сложилась в «Салавате Юлаеве», где Игорь Захаркин занимал консультативную должность, пока не повалился тренер Анатолий Емелин. После чего соратник Вячеслава Быкова возглавил команду из Уфы. Именно под чутким руководством Захаркина зажглась звездочка Кирилла Капризова.

…В минувшем сезоне Билялетдинов часто появлялся на хоккее. На «ВТБ Арене» его приглашали в ложу для ветеранов, где он соседствовал с другими динамовскими легендами – Владимиром Мышкиным, Виталием Давыдовым… Видели Билла и на «Татнефть Арене».

3 сентября он стопудово придет на домашнюю красавицу-арену бело-голубых в Петровском парке. Вопрос лишь, из какой ложи будет смотреть матч «Динамо» - «Ак Барс», стартовый для обоих клубов. Оба они считают Билялетдинова своим. Как два десятка лет назад знаменитого Валерия Васильева (поднимал Кубок Канады!) - «Динамо» и бандитский в те времена «Витязь».

В тот же день, 3 сентября, мы увидим премьеру в «Ак Барсе» не только Знарка, но и Вадима Шипачёва, Александра Радулова, Вячеслава Войнова и, быть может, еще кое-кого из звездной обоймы КХЛ, пока не оформившего отношения с казанским клубом.

источник: «Советский спорт»
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