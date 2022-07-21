Почему молчит Макар? Неужели лучший защитник НХЛ замешан в сексуальном насилии?!

Первым это позавчера сделал в твиттере форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, на прошлой неделе подписавший с «Блюз» монструозный контракт на 68 миллионов долларов:

- Я осведомлен об обвинениях, выдвинутых против некоторых членов молодежной сборной Канады. Для меня важно поделиться с вами своим ответом на эти обвинения. Я не имел никакого отношения к предполагаемому инциденту и не был его свидетелем. Я готов сотрудничать с внутренним расследованием НХЛ, а также с любым другим расследованием, если это уместно и необходимо.

Вчера к нему присоединился одноклубник Джордан Кайру, а затем о своей непричастности публично заявили защитники Коннор Тимминс («Анахайм»), Кейл Клаг («Баффало»), нападающие Максим Комтуа, Сэм Стил (оба - «Анахайм»), Тейлор Реддиш («Чикаго»), вратарь Колтон Пойнт, который пока выше АХЛ не поднимался.

Итого – 8 человек из 22, сыгравших на молодежном ЧМ-2018 в Буффало.

Напомним, что произошло. В мае стало известно, что некая 24-летняя женщина подала в суд на молодежную лигу Канады, федерацию хоккея страны и восьмерых игроков канадской молодежки-2018 с требованием выплатить ей 3,55 млн долларов за сексуальные домогательства и насилие. Согласно иску 19 июня 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио, где проходило чествование чемпионов, истица познакомилась в баре с хоккеистами, ее напоили и один из них увел ее в отель, а потом в номер пришли еще семеро. По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждала, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.

Дело замяли в рамках мирового соглашения. Но скандал все-таки попал в прессу. В результате большинство спонсоров приостановили сотрудничество с канадской федерацией, а также отказались поддерживать молодежный чемпионат мира, который 9 августа стартует в Эдмонтоне.

В ответ федерация выступила с открытым письмом, в котором, в частности, сказано:

- Мы понимаем, что доверие заслуживают, а не дарят. На протяжении десятилетий мы работали, чтобы заслужить ваше доверие. Мы понимаем всех канадцев, игроков, их семьи, болельщиков, спонсоров и тех, кого затронуло то, что произошло в 2018 году. Мы знаем, что вы злы и разочарованы нами – и это правильно.

Мы знаем, что сделали недостаточно, чтобы исправить действия некоторых членов молодежной сборной 2018 года и положить конец токсичному поведению в хоккее. За что мы безоговорочно извиняемся.

Мы немедленно возобновляем расследование предполагаемого сексуального насилия, совершенного игроками сборной 2018 года. Это расследование по-прежнему проводится независимой третьей стороной и требует участия всех игроков. Тем, кто этого не сделает, будет немедленно запрещен доступ ко всем мероприятиям и программам федерации. Итоги расследования будут переданы независимой судебной коллегии из нынешних и бывших судей, которые определят соответствующие последствия, которые могут включать пожизненное отлучение от федерации. Мы признаем мужество вовлеченной молодой женщины и уважаем ее решение участвовать в расследовании так, как она выберет.

То, что произошло в Лондоне в 2018 году, было совершенно неприемлемым, и мы еще раз приносим свои извинения канадцам, молодой женщине и всем, кого это затронуло. Канадцам важно понимать, что, узнав об этих обвинениях, федерация немедленно уведомила полицию и министерство спорта и наняла уважаемую канадскую юридическую компанию для проведения независимого расследования, которое длилось более двух лет. Возобновление расследования — это шаг к преодолению разочарования, которое многие испытывают по поводу результатов процесса, которому мы следовали.

Наша организация стремилась работать в интересах канадцев, но мы понимаем, что многие действия, которые мы предпринимаем сейчас, должны были быть предприняты раньше и быстрее. Мы признаем это и сделаем все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед канадцами.

А вот НХЛ отделалась короткой отпиской:

- Если это может касаться игроков, которые сейчас выступают в лиге, мы решим, какие действия могут быть уместными.

Однако, судя по последним событиям, а именно публичным признаниям восьми игроков, спустить дело НХЛ на тормозах не удастся. Общественность не позволит! В любом случае федерация точно все доведет до конца, иначе ей спонсоров не вернуть.

Осталось только узнать, кто эти восемь насильников из 14 оставшихся «негритят». А там фамилии есть очень громкие! Один MVP Кубка Стэнли-2022 чего стоит.

Однако перечислим всех попавших под подозрение:

Вратарь:

Картер Харт («Филадельфия») - зарплата 3,979 млн долларов;

Защитники:

Кейл Макар («Колорадо») – 9 млн;

Джейк Бин («Коламбус») – 2,33 млн;

Кэл Фут («Тампа») – 850 тысяч;

Данте Фаббро («Нэшвилл») – 2,4 млн;

Виктор Мете («Торонто») – 750 тысяч;

Нападающие:

Диллон Дюбе («Калгари») – 2,3 млн;

Юхан Гаджовик («Сан-Хосе») – без контракта;

Борис Качук («Чикаго») – 758 тысяч;

Тайлер Стеенберген (ТПС, Финляндия);

Дрейк Батерсон («Оттава») – 4,975 млн;

Майкл Маклеод («Нью-Джерси») – 975 тысяч;

Бретт Хоуден («Вегас») – 1,5 млн;

Алекс Форментон («Оттава») – без контракта.

До старта молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне уже менее трех недель. Наверняка федерация постарается завершить расследование до открытия домашнего турнира, а значит, в ближайшее время нас ждут сенсационные открытия. Кому-то точно не поздоровится. Дорога в сборную Кленового листа будет закрыта. Да и с НХЛ, скорее всего, придется распрощаться.

P.S. Когда в этой заметке была поставлена точка, из того же Эдмонтона пришла новая весточка на сексуальную тему. Как сообщает CBC, владелец клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной.