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В Канаде опять бомбануло! Под подозрением о сексуальном насилии вся молодежная сборная 2003 года

В рамках расследования дела о нападении на девушку восьми игроков золотой молодежки-2018 всплыл новый факт сексуального насилия. Теперь подозревается сборная Канады, игравшая на ЧМ-2003 в Галифаксе.
В Канаде опять бомбануло! Под подозрением о сексуальном насилии вся молодежная сборная 2003 года
22 июля 2022 23:27
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея Канады

Вот какое официальное заявление сделала сегодня вечером Федерация хоккея Канады:

- Нам стало известно о предполагаемом групповом сексуальном насилии в 2003 году с участием членов молодежной сборной сезона-2002/03 со слов корреспондента TSN/CTV National News Рика Уэстхеда. Он рассказал нам, что разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание нападения, после интервью с депутатом от консерваторов Джоном Натером, у которого есть такая же информация.

Федерация назвала подробности предполагаемого инцидента 2003 года, предоставленные Уэстхедом по электронной почте, «глубоко тревожными». Организация заявила, что связалась с региональной полицией Галифакса, узнав об обвинениях (Галифакс был одним из организаторов МЧМ-2003), а также уведомила министерство спорта страны.

Сама полиция Галифакса отреагировала так:

- Подтверждаем, что вчера вечером мы получили отчет, касающийся сексуального насилия, которое, как утверждается, произошло в Галифаксе в 2003 году. Но в нашей практике не принято давать информацию о лицах, вовлеченных в расследование, если обвинения не были предъявлены под присягой в суде. Мы очень серьезно относимся ко всем случаям такого рода и проведем тщательное расследование.

На сей раз, в отличие от обвинения в насилии членов молодежной сборной Канады-2018, не смогла отмолчаться и НХЛ:

- Сегодня мы получили информацию об ужасных обвинениях в адрес членов молодежной сборной Канады сезона-2002/03. Национальная хоккейная лига рассмотрит обвинения и отреагирует соответствующим образом.

Портал Sportsnet уточнил, что почти все игроки той молодежки, которая в финале уступила сборной России во главе с Александром Овечкиным, потом выступали в НХЛ. Самый известный – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, олимпийский чемпион-2010, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, лучший голкипер НХЛ-2021.

Федерация попросила откликнуться всех, кому что-то известно об этом инциденте:

- Мы намерены положить конец практике замалчивания в хоккее. Вот почему публично призываем всех, кто что-то знает, немедленно связаться с полицией Галифакса.

При этом федерация поведала, что до того, как в четверг стало известно о предполагаемом насилии, до нее доходили слухи о «чем-то плохом на чемпионате мира среди молодежи 2003 года», но без подробностей. Федерация известила об этом министерство спорта и наняла независимого следователя. Однако он «не смог ничего узнать» до того, как в федерацию пришло электронное письмо от TSN.

На следующей неделе в парламенте Канады пройдут слушания с участием топ-менеджеров хоккейной федерации по делу 2018 года. Но, судя по всему, это только начало – случившееся в 2003 году может затмить все.

Как в этих условиях беспрецедентного скандала Канада будет проводить молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, который должен стартовать 9 августа, лично я не представляю. От федерации и так уже отвернулись все корпоративные спонсоры, а правительство приостановило финансирование. Если факт группового сексуального насилия в Галифаксе подтвердится, то канадскую федерацию впору распускать.

А вот как отреагирует НХЛ, зная о нетерпимом отношении лиги к инцидентам на сексуальной почве, нам еще предстоит узнать.

источник: «Советский спорт»
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