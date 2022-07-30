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Вслед за Россией ИИХФ обнулит Канаду и отнимет МЧМ-2022? Вряд ли! Струсят моральные банкроты

На вереницу секс-скандалов в молодежном хоккее Канады наконец-то отреагировала международная федерация. ИИХФ открыла собственное расследование предполагаемых фактов насилия за океаном.
Вслед за Россией ИИХФ обнулит Канаду и отнимет МЧМ-2022? Вряд ли! Струсят моральные банкроты
30 июля 2022 14:13
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея Канады

Sovsport.ru подробно освещал эту тему всю неделю. Как выяснилось, Канадская федерация хоккея (КФХ) долгие годы, а точнее – с 1989-го, по сути крышевала извращенцев. Был создан специальный секретный фонд, чтобы закрывать рот жертвам. Таким путем за 7,6 млн долларов были улажены и не дошли до суда девять инцидентов на сексуальной почве. Однако здесь не учтена компенсация 24-летней женщине, которая подала в апреле иск на 3,55 млн на КФХ, юниорскую лигу Канады и восьмерых игроков молодежной сборной-2018, обвинив их в нападении в номере отеля в Лондоне (Онтарио) в июне 2018 года. КФХ в мае достигла мирового соглашения с истицей, но дело просочилось в СМИ и вспыхнул грандиозный скандал.

В итоге правительство Канады приостановило финансирование КФХ. Поддерживать ее и МЧМ-2022, который 9 августа стартует в Эдмонтоне, отказались все корпоративные спонсоры. Полиция Лондона возобновила расследование происшествия в отеле. А депутаты организовали двухдневные слушания в парламенте, на которых потребовали отправить в отставку руководителей КФХ. Но сделать это вправе исключительно члены правления организации.

Попутно новую бомбу взорвало агентство TSN. Журналисты нашли трех свидетелей, готовых под присягой подтвердить, что наблюдали видео времен МЧМ-2003 в Галифаксе, на котором «около полудюжины игроков молодежной сборной Канады занимаются сексом с девушкой, которая не отвечает». КФХ клятвенно гарантировала, что во всем разберется, а полиция Галифакса тут же объявила, что начинает следствие.

Местные корреспонденты по ходу слушаний в парламенте поинтересовались у президента КФХ Скотта Смита, как все это может отразиться на МЧМ-2022 и участии в турнире команды хозяев. Тот перевел стрелки на ИИХФ: она, дескать, единолично проводит этот чемпионат, а Кленовые обязательно сыграют.

Вот что минувшей ночью поведал канадский портал Sportsnet о реакции ИИХФ:

«Международная федерация информировала, что начала расследование, дабы «получить дополнительную информацию» об обвинениях в сексуальных домогательствах в отношении молодых канадцев.

источник: «Советский спорт»
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