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Владислав Кодола: Собирался в Череповец, а поехал в Москву

Новичок московского «Динамо» о неожиданном обмене, предсезонке и готовности заменить Вадима Шипачева.
Владислав Кодола: Собирался в Череповец, а поехал в Москву
02 августа 2022 10:58
автор: Елена Кузютина
автор фото: пресс-служба ХК "Динамо" (Москва)

- Владислав, как прошел отпуск? Удалось отдохнуть?
- Я съездил к морю, в турецкий Кемер. Народу там очень много! Под конец отпуска уже хотелось поскорее вернуться домой. Когда вернулся в Белоруссию, то начал потихоньку готовится к сезону – в зал ходить, форму набирать. Готовился ехать в Череповец, а тут агент звонит и говорит, что меня обменяли. Я в этот момент с батей на огороде кусты стриг… Новость была очень неожиданной. А через неделю нас уже собирали. Надо было быстро ехать в Череповец за вещами и отправляться в Москву.

пресс-служба ХК "Динамо" (Москва)

- Удалось в столице обустроится или пока жили на базе?
- Еще на базе жил. Времени толком не было. Сейчас буду искать квартиру. Город большой – после Череповца голова кругом от такого движения! И днем, и ночью тут что-то происходит.

ЛИЧНОЕ ДЕРБИ

- Какие воспоминания останутся о Череповце?
- Это мой второй дом. Я там десять лет пробыл. И в школе, и в МХЛ там играл. Буду приезжать, там у меня девушка. Наверное, мысленно еще не совсем перестроился. Хотя уже тренируюсь в новой команде. Но пройдет еще немного времени, начнутся игры…

- В том числе против «Северстали»…
- Да, будут непростые матчи.

- Расскажите, почему на Ваш взгляд «Северсталь» была словно кость в горле у мощного «Динамо»? За счет чего желто-черным удался такой боевой раунд плей-офф? Вы все изнутри видели…
После предыдущего плей-офф, когда мы играли против «Динамо», осталась недосказанность словно. Хотелось реванша. Была спортивная злость. Вышли на лед в этом плей-офф и чувствовалось, что закусимся! Играли мы намного лучше, чем в предыдущий год – могли и должны были проходить, но чего-то не хватило. Опыта что ли… Если в третий раз «Северсталь» опять выйдет на «Динамо» - это будет нечто.

- Вы с другой стороны теперь будете!
- Пока даже не представляю!

пресс-служба ХК "Динамо" (Москва)

- Ваши экс-партнеры по команде и друзья Даниил Вовченко и Александр Петунин как-то подкалывают вас по поводу перехода?
- Конечно! Шутят. Мы созваниваемся, переписываемся. Они сейчас тоже на сборах, в Минске.

В НОВОЙ ФОРМЕ

- У вас позиция центрфорварда. Из «Динамо» в этом сезоне ушел лучший центральный нападающий лиги Вадим Шипачев. Готовы его заменить?
- Готов, чего мне стесняться и ждать? У меня возраст такой, что пора выходить на самый пик в карьере. Проявлять себя надо, работать.

- Чувствуется, что начинается новый этап в вашей профессиональной жизни?
- Естественно. Все, что не делается – к лучшему. Это новый вызов, этап в карьере. Все зависит от меня, от моей игры. Жизнь покажет, надо работать.

- На предсезонке с кем в звене играли? Еще рано говорить о каких-то связках?
- Пока играли с Сушко и Тринеевым, но будут перестановки. Пока сложно сказать, кто с кем будет играть – новая команда, новые ребята.

- Есть ощущение, что вы представляете топ-клуб?
- «Динамо» – это легендарный клуб. Там на базе словно в музее – много кубков, игровых джерси, фотографий. Чувствуется, что это команда с великой историей.

- Как вам работа с тренерским штабом Алексея Кудашова?
- Опытный тренерский штаб. Конкретно еще не разговаривали, задачи не обсуждали. Но мне сказали, что на меня рассчитывают. А значит нужно доказывать через работу, через игры, что я могу приносить пользу команде.

пресс-служба ХК "Динамо" (Москва)

- Какие-то различия в предсезонке «Динамо» и «Северстали» есть?
- Много различий. У нас тут сейчас было много бегов, городков, а в «Севе» больше баллоны, бокс. Давно я столько не бегал! Предсезонка – это всегда тяжело.

ПОД САНКЦИЯМИ

- Вы могли бы сыграть на чемпионате мира по хоккею, выступая за сборную Белоруссии. Но в 2021 году его перенесли, а в 2022 – Россия и Белоруссия была отстранена из-за санкций. Жалко было упускать такую возможность?
- Очень жалко, что так происходит в мире. Я бы с удовольствием съездил. Там другая атмосфера, уровень игры. Было бы интересно попробовать свои силы. Белоруссия осталась в первом дивизионе, а это всегда здорово – поиграть против топовых сборных. Но вместо чемпионата мира поехали на товарищеские турниры в Питере, в Туле. Молодежная сборная была, много молодых ребят. Тоже опыт.

- Как-то санкции еще коснулись вас? В бытовом плане. Например, вы любили «Биг Тейсти», а его нет!
- Масло на машину подорожало в Белоруссии. А «Биг Тейсти»? Так заменили же!

- Уже побывали во обновленном фаст-фуде популярной сети?
- Был, в Нижнем. Разницы не почувствовал. Это, конечно, не самая правильная еда, но иногда можно. Особенно, когда выходной во время сборов.

источник: «Советский спорт»
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