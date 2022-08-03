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Максим Сушко: 68 матчей? Лучше играть, чем тренироваться!

Новичок московского «Динамо» о возвращении из-за океана, обмене из минского «Динамо», книгах, фильмах и футболе.
Максим Сушко: 68 матчей? Лучше играть, чем тренироваться!
03 августа 2022 15:41
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Болельщикам московских динамовцев в новом сезоне КХЛ предстоит много знакомств. Команда Алексея Кудашова значительно обновилась. Один из новеньких – форвард Максим Сушко. Еще в юности он отправился покорять лед за океаном. Во время пандемии выступал за минское «Динамо», а затем снова уехал в Америку. Но принял решение вернуться, и теперь хоккеист будет защищать бело-голубые цвета. Предлагаем познакомиться с нападающим поближе.

- Максим, как прошел ваш отпуск?
- Я прилетел в середине мая из Америки. Побыл дома в Бресте, съездил в деревню, провел время с родными — это для меня самый лучший отдых. Деревня находится в 100 км от Бреста. Там живут мои дедушки и бабушки, поэтому съездить к ним гости, поесть деревенской еды, отдохнуть на природе с близкими всегда приятно. Мы с братом купили деду мотоблок и тоже гоняем.

ХК "Динамо" (Москва)

- Там и конь у вас есть, судя по соцсетям...
- Этот конь, который один на всю деревню. Дед отвечает за него, поэтому живет на его участке. А так конь всем помогает, в аренду его сдаем (смеется). В деревне душой отдыхаешь от городской суеты. С прошлого года стали еще и друзей с собой брать. Бабушке с дедушкой тоже приятно, что мы приезжаем большой компанией. Бабушка только звонит и спрашивает на сколько человек готовить обед – котлеты, блины. В последние годы мне не часто удавалось побыть продолжительное время дома, поэтому, когда приезжаю после сезона, то и на море лететь особо не хочется. Плюс дома накапливаются дела, которые нужно решать параллельно, поэтому отдыхаю в Бресте. Дней 15 там провел и полетел в Минск готовится. В Бресте нет льда, нужно извращаться, чтобы найти его, а мне не хотелось терять форму.

НОВЫЙ ЭТАП

- Как вы оказались в московском «Динамо»?

- Разговоры с отцом были еще в конце сезона. Я понимал, что хочу вернуться. Для этого был комплекс причин – там не все давали, что хотелось, да и обстановку надо было поменять. Все-таки 6 лет за океаном. Это какое-то внутреннее чувство, желание перемен. Хотелось поиграть в другой хоккей. В АХЛ все же много молодых пацанов, а здесь постарше. КХЛ не зря считается второй лигой в мире, и я понимал, что буду играть теперь здесь.
Встретился с агентом, поговорили, начертили круг команд, в которые можно попасть – тут уже он советовал клубы, так как знает лигу и мои способности, где их проявить. Было пару предложений, но мы как-то несерьезно к ним отнеслись. А вот предложение от московского «Динамо» сразу приняли. Я позвонил отцу (Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо» Минск) и сказал, что надо меня менять (смеется). Переговоры заняли какое-то время – нужно было все по-честному сделать, чтобы и Минск не обделить. Это получился взаимовыгодный обмен.

- По каким основаниям агент советовал и подпирал вам те или иные клубы?
- Какой тренерский штаб, как работают с молодыми, в какой хоккей играют – такой вот комплекс критериев. У агента уже был список клубов, а мне было все равно в каком городе находиться. Главное, чтобы была хорошая команда, где я смогу закрепиться в топ-6 и играть в хоккей.

- Получилось в Москве – большой, шумный мегаполис…
- Я снял квартиру у арены, чтобы было комфортно. Но у нас так много игр в сезоне, что некогда будет развлекаться.

- Много времени придется провести в дороге, перелетах…
- Москва в этом плане хороша тем, что тут пять команд в городе и области – близко ездить, меньше перелетов. В плане географии повезло.

- В АХЛ сколько обычно игр в сезоне?
- От 76 до 80.

- Так вам не привыкать к плотному календарю!

- Я рад, потому что лучше играть, чем тренироваться! Тем более здесь немного другой подход – когда выпадают паузы, то проходят практически мини-сборы. Поэтому лучше больше матчей.

- Во время пандемии вы выступали за минское «Динамо» и немного познакомились с КХЛ. Какие соперники вам запомнились?
- Сложно сказать, потому что столько матчей в регулярке, что не успеваешь запомнить соперника. Понятное дело, что такие мастера как Шипачев, Кагарлицкий выделяются. СКА был хорошей командой, московское «Динамо». У нас в Минске был Райан Спунер, у которого можно многому поучиться. Наверное, в первую очередь смотришь на хоккеистов своей команды, подсматриваешь какие-то фишки, тонкости тренировок. Принс, Козун, Спунер – за ними интересно наблюдать.

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ЗА ОКЕАНОМ

- Расскажите о своем канадско-американском этапе в карьере. С какими сложностями пришлось столкнуться за океаном?

- Я сначала три года был в Канаде. Главная сложность была с языком. Хотя я и учился хорошо в школе, занимался с репетитором, но все равно приезжаешь и понимаешь, что все по-другому. Прилетел в Канаду, миграционная служба отвела меня в отдельную комнату и забрали паспорт. Служащая пытается мне объяснить, почему она забрала паспорт, а я ничего не понимаю! Представители клуба меня встречали, но до них еще нужно дойти. Вообще, она пыталась мне объяснить, что все нормально и скоро паспорт вернут, а я уже думал, что за ужас такой! Они мне тогда временный вид на жительство делали.
Потом играл в команде, где не было русских и пришлось адаптироваться быстрее – за 2-3 месяца выучил, мог объясняться. Пацаны в команде помогали. Я ехал туда с багажом словарного запаса, а вот правила построения предложений освоил уже на практике.
Когда живешь на другом континенте, первый год дается сложно. Я пару раз даже говорил агенту, что хочу уехать. Но мы много разговаривали с родителями – они настраивали меня, говорили о том, что есть более глобальные цели, чем полгода в юниорской лиге. Эти разговоры ставят твой мозг на место, начинаешь думать головой, а не эмоциями.

- В НХЛ вы все же сыграли, за «Флайерз». Какие впечатления были?
- Тогда фанатов не было, сложно понять атмосферу. Но, в любом случае, когда ты сидишь в раздевалке с Жиру, с Ворачеком, со старшими пацанами, то чувствуешь легкий мандраж. Не скажу, что сильно волновался, был спокоен. Первую игру я особо не испортил (улыбается). Заслужил шанс сыграть еще на Winter Classic. Это незабываемые впечатления, когда играешь на открытом воздухе среди гор на берегу реки. Сыграл 15 минут, что немало.

Соцсети Максима Сушко

-Было холодно?
- Нет, это было во Флориде, но чуть повыше. Мы играли вторыми, после «Колорадо» и «Вегаса». Был день, и после второго периода матч перенесли на вечер, потому что очень тепло стало. Лед плавился.

- В Сибири где-нибудь сыграли ли бы при -30?

Это все равно интересно! Может некомфортно, но в плане эмоций – крутой опыт. Думаю, что все парни с радостью захотят поучаствовать.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Вы для себя закрыли страницу НХЛ?
Нет. Я изначально хотел подписать не очень долгий контакт и считаю, что два года – хороший срок, чтобы показать, чего ты стоишь. Не закрываю страницу, у меня даже больше мотивации доказать, что я могу играть хорошо, набирать очки, помогать команде. И потом уже ехать туда более совершенным игроком.

- Как считаете, в каком возрасте лучше ехать за океан – молодым или уже состоявшимся игроком?
Все очень индивидуально. Не всем же дают как Капризову в 17 лет играть в команде КХЛ в первом звене. Кто-то играет в Высшей лиге и не получает шанса в КХЛ – тогда почему не ехать? Нельзя сказать, что кто-то делает правильно, а кто-то нет – у всех голова на плечах, есть родители, агенты, которые неглупые люди и видят план по игроку. В 18 или в 25 лет – все будет зависеть от тебя. Сколько примеров, когда уезжали в 25 и не получалось…

- Вы часто говорите о родителях. Их мнение играет большую роль в деле принятия ваших решений?
- Я с ними советуюсь, но, в конечном итоге, решение на мне. Наши родители старше нас, видели больше. У меня с ними хороший симбиоз – они советуют, а я решаю.

- После сборов в Нижнем начали проясняться ваши будущие партнеры по звену?
- Пока еще сложно понять что-то по звеньям. Работа на сборах в Нижнем Новгороде была направлена на то, чтобы заложить базу на земле и на льду.

- Чувствуется, что попали в топ-клуб с большой историей?
- Московское «Динамо» всегда было на слуху. В плане организации здесь все отлично. Все нацелены на один результат и работают очень слаженно.

ХК "Динамо" (Москва)

НЕБО ЛОНДОНА И НИКАКИХ УЖАСТИКОВ

- У вас есть хобби?
- Сложно, когда у тебя столько игр и есть только желание отдохнуть в свободное время. Но я люблю путешествовать, когда есть возможность. В последние пару лет ее, конечно, особо не было. В Америке по вечерам общался с родными, читал книги, смотрел фильмы.

- Зато это время дало нам возможность побывать в тех местах, куда бы мы не поехали просто так…

- Это точно. Когда границы были закрыты, я покатался по Белоруссии. Интересно узнавать что-то новое. За год до пандемии три недели провел в Лондоне. Я не морской человек – могу приехать и искупаться всего один раз. Поэтому выбираю Европу. В Лондоне столько музеев, стадионов, а я люблю футбол. Ездил на пролив Ла-Манш. Каждый день у нас была программа, прямо по пунктам маршрут разбивали. Прогулки были длительными, но очень увлекательными. Обязательно еще вернусь.

- В футболе за кого болеете?
- У меня в каждой лиге есть команда, которой я симпатизирую. В английской – «Челси», в немецкой «Бавария», в испанской «Барселона». Франция? Раньше нравился «Марсель», но сейчас мало смотрю французскую лигу. Все новости знаю, общаюсь с белорусскими футболистами. У нас в Бресте пару лет назад был футбольный бум, Марадона приезжал. Вкладывали хорошие финансы в клуб, были активности разные – приезжали артисты, устраивали конкурсы. На «Динамо-Брест» приходили 11-12 тысяч болельщиков, что очень круто. Артем Милевский приезжал, другие ребята с опытом. Они еще тогда чемпионами стали, и весь город перекрасился в цвета клуба, шествие было – очень атмосферно. С началом пандемии начались проблемы, ажиотаж спал. Но я все равно люблю следить и за ними, и за другими видами спорта – теннис, автоспорт.

- Фигурное катание?
- Не мое! (смеется).

- Гимнастика?
- У меня нелюбовь с гимнастикой! В детстве родителями привели меня и брата. Но когда начали тянуть… Все болит, но никого это не заботит – сложно. Я сбежал пораньше, чем брат. Он еще подержался! Меня не с кем было оставить, и я приходил на его тренировки посмотреть. И понимал, как он мне завидует! Я-то сижу, а его тянут!

- Какие книги любите?
- Классическую литературу. Моя любимая книга – «Шантарам». Я прочитал ее за два дня, так она меня увлекла. Сейчас читаю «Утраченное кафе «У Шиндлеров» - недавно были с Кириллом Готовцом в книжном, и я решил купить эту книгу. Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери. Мне в школе учительница по литературе вместо заданий говорила читать книги, вот я и читал. Сейчас в книжном сложно подобрать что-то новое из классики, особенно русской.

- Какие фильмы предпочитаете?
- Всем советую фильм «Умница Уилл Хантинг». «Запах женщины» тоже хороший. Мне нравятся фильмы, в которых если ты пропустишь пять минут, то нужно уже пересматривать. Такие, что заставляют задуматься. А вот ужасы и фантастика – не мое. Marvel, «Трансформеры» не могу смотреть. Пытался, но через 20 минут выхожу из кинотеатра.

источник: «Советский спорт»
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