Максим Сушко: 68 матчей? Лучше играть, чем тренироваться!

Болельщикам московских динамовцев в новом сезоне КХЛ предстоит много знакомств. Команда Алексея Кудашова значительно обновилась. Один из новеньких – форвард Максим Сушко. Еще в юности он отправился покорять лед за океаном. Во время пандемии выступал за минское «Динамо», а затем снова уехал в Америку. Но принял решение вернуться, и теперь хоккеист будет защищать бело-голубые цвета. Предлагаем познакомиться с нападающим поближе.
- Максим, как прошел ваш отпуск?
- Я прилетел в середине мая из Америки. Побыл дома в Бресте, съездил в деревню, провел время с родными — это для меня самый лучший отдых. Деревня находится в 100 км от Бреста. Там живут мои дедушки и бабушки, поэтому съездить к ним гости, поесть деревенской еды, отдохнуть на природе с близкими всегда приятно. Мы с братом купили деду мотоблок и тоже гоняем.
- Там и конь у вас есть, судя по соцсетям...
- Этот конь, который один на всю деревню. Дед отвечает за него, поэтому живет на его участке. А так конь всем помогает, в аренду его сдаем (смеется). В деревне душой отдыхаешь от городской суеты. С прошлого года стали еще и друзей с собой брать. Бабушке с дедушкой тоже приятно, что мы приезжаем большой компанией. Бабушка только звонит и спрашивает на сколько человек готовить обед – котлеты, блины. В последние годы мне не часто удавалось побыть продолжительное время дома, поэтому, когда приезжаю после сезона, то и на море лететь особо не хочется. Плюс дома накапливаются дела, которые нужно решать параллельно, поэтому отдыхаю в Бресте. Дней 15 там провел и полетел в Минск готовится. В Бресте нет льда, нужно извращаться, чтобы найти его, а мне не хотелось терять форму.
НОВЫЙ ЭТАП
- Как вы оказались в московском «Динамо»?
- Разговоры с отцом были еще в конце сезона. Я понимал, что хочу вернуться. Для этого был комплекс причин – там не все давали, что хотелось, да и обстановку надо было поменять. Все-таки 6 лет за океаном. Это какое-то внутреннее чувство, желание перемен. Хотелось поиграть в другой хоккей. В АХЛ все же много молодых пацанов, а здесь постарше. КХЛ не зря считается второй лигой в мире, и я понимал, что буду играть теперь здесь.
Встретился с агентом, поговорили, начертили круг команд, в которые можно попасть – тут уже он советовал клубы, так как знает лигу и мои способности, где их проявить. Было пару предложений, но мы как-то несерьезно к ним отнеслись. А вот предложение от московского «Динамо» сразу приняли. Я позвонил отцу (Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо» Минск) и сказал, что надо меня менять (смеется). Переговоры заняли какое-то время – нужно было все по-честному сделать, чтобы и Минск не обделить. Это получился взаимовыгодный обмен.
- По каким основаниям агент советовал и подпирал вам те или иные клубы?
- Какой тренерский штаб, как работают с молодыми, в какой хоккей играют – такой вот комплекс критериев. У агента уже был список клубов, а мне было все равно в каком городе находиться. Главное, чтобы была хорошая команда, где я смогу закрепиться в топ-6 и играть в хоккей.
- Получилось в Москве – большой, шумный мегаполис…
- Я снял квартиру у арены, чтобы было комфортно. Но у нас так много игр в сезоне, что некогда будет развлекаться.
- Много времени придется провести в дороге, перелетах…
- Москва в этом плане хороша тем, что тут пять команд в городе и области – близко ездить, меньше перелетов. В плане географии повезло.
- В АХЛ сколько обычно игр в сезоне?
- От 76 до 80.
- Так вам не привыкать к плотному календарю!
- Я рад, потому что лучше играть, чем тренироваться! Тем более здесь немного другой подход – когда выпадают паузы, то проходят практически мини-сборы. Поэтому лучше больше матчей.
- Во время пандемии вы выступали за минское «Динамо» и немного познакомились с КХЛ. Какие соперники вам запомнились?
- Сложно сказать, потому что столько матчей в регулярке, что не успеваешь запомнить соперника. Понятное дело, что такие мастера как Шипачев, Кагарлицкий выделяются. СКА был хорошей командой, московское «Динамо». У нас в Минске был Райан Спунер, у которого можно многому поучиться. Наверное, в первую очередь смотришь на хоккеистов своей команды, подсматриваешь какие-то фишки, тонкости тренировок. Принс, Козун, Спунер – за ними интересно наблюдать.
ЗА ОКЕАНОМ
- Расскажите о своем канадско-американском этапе в карьере. С какими сложностями пришлось столкнуться за океаном?
- Я сначала три года был в Канаде. Главная сложность была с языком. Хотя я и учился хорошо в школе, занимался с репетитором, но все равно приезжаешь и понимаешь, что все по-другому. Прилетел в Канаду, миграционная служба отвела меня в отдельную комнату и забрали паспорт. Служащая пытается мне объяснить, почему она забрала паспорт, а я ничего не понимаю! Представители клуба меня встречали, но до них еще нужно дойти. Вообще, она пыталась мне объяснить, что все нормально и скоро паспорт вернут, а я уже думал, что за ужас такой! Они мне тогда временный вид на жительство делали.
Потом играл в команде, где не было русских и пришлось адаптироваться быстрее – за 2-3 месяца выучил, мог объясняться. Пацаны в команде помогали. Я ехал туда с багажом словарного запаса, а вот правила построения предложений освоил уже на практике.
Когда живешь на другом континенте, первый год дается сложно. Я пару раз даже говорил агенту, что хочу уехать. Но мы много разговаривали с родителями – они настраивали меня, говорили о том, что есть более глобальные цели, чем полгода в юниорской лиге. Эти разговоры ставят твой мозг на место, начинаешь думать головой, а не эмоциями.
- В НХЛ вы все же сыграли, за «Флайерз». Какие впечатления были?
- Тогда фанатов не было, сложно понять атмосферу. Но, в любом случае, когда ты сидишь в раздевалке с Жиру, с Ворачеком, со старшими пацанами, то чувствуешь легкий мандраж. Не скажу, что сильно волновался, был спокоен. Первую игру я особо не испортил (улыбается). Заслужил шанс сыграть еще на Winter Classic. Это незабываемые впечатления, когда играешь на открытом воздухе среди гор на берегу реки. Сыграл 15 минут, что немало.
-Было холодно?
- Нет, это было во Флориде, но чуть повыше. Мы играли вторыми, после «Колорадо» и «Вегаса». Был день, и после второго периода матч перенесли на вечер, потому что очень тепло стало. Лед плавился.
- В Сибири где-нибудь сыграли ли бы при -30?
Это все равно интересно! Может некомфортно, но в плане эмоций – крутой опыт. Думаю, что все парни с радостью захотят поучаствовать.
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
- Вы для себя закрыли страницу НХЛ?
Нет. Я изначально хотел подписать не очень долгий контакт и считаю, что два года – хороший срок, чтобы показать, чего ты стоишь. Не закрываю страницу, у меня даже больше мотивации доказать, что я могу играть хорошо, набирать очки, помогать команде. И потом уже ехать туда более совершенным игроком.
- Как считаете, в каком возрасте лучше ехать за океан – молодым или уже состоявшимся игроком?
Все очень индивидуально. Не всем же дают как Капризову в 17 лет играть в команде КХЛ в первом звене. Кто-то играет в Высшей лиге и не получает шанса в КХЛ – тогда почему не ехать? Нельзя сказать, что кто-то делает правильно, а кто-то нет – у всех голова на плечах, есть родители, агенты, которые неглупые люди и видят план по игроку. В 18 или в 25 лет – все будет зависеть от тебя. Сколько примеров, когда уезжали в 25 и не получалось…
- Вы часто говорите о родителях. Их мнение играет большую роль в деле принятия ваших решений?
- Я с ними советуюсь, но, в конечном итоге, решение на мне. Наши родители старше нас, видели больше. У меня с ними хороший симбиоз – они советуют, а я решаю.
- После сборов в Нижнем начали проясняться ваши будущие партнеры по звену?
- Пока еще сложно понять что-то по звеньям. Работа на сборах в Нижнем Новгороде была направлена на то, чтобы заложить базу на земле и на льду.
- Чувствуется, что попали в топ-клуб с большой историей?
- Московское «Динамо» всегда было на слуху. В плане организации здесь все отлично. Все нацелены на один результат и работают очень слаженно.
НЕБО ЛОНДОНА И НИКАКИХ УЖАСТИКОВ
- У вас есть хобби?
- Сложно, когда у тебя столько игр и есть только желание отдохнуть в свободное время. Но я люблю путешествовать, когда есть возможность. В последние пару лет ее, конечно, особо не было. В Америке по вечерам общался с родными, читал книги, смотрел фильмы.
- Зато это время дало нам возможность побывать в тех местах, куда бы мы не поехали просто так…
- Это точно. Когда границы были закрыты, я покатался по Белоруссии. Интересно узнавать что-то новое. За год до пандемии три недели провел в Лондоне. Я не морской человек – могу приехать и искупаться всего один раз. Поэтому выбираю Европу. В Лондоне столько музеев, стадионов, а я люблю футбол. Ездил на пролив Ла-Манш. Каждый день у нас была программа, прямо по пунктам маршрут разбивали. Прогулки были длительными, но очень увлекательными. Обязательно еще вернусь.
- В футболе за кого болеете?
- У меня в каждой лиге есть команда, которой я симпатизирую. В английской – «Челси», в немецкой «Бавария», в испанской «Барселона». Франция? Раньше нравился «Марсель», но сейчас мало смотрю французскую лигу. Все новости знаю, общаюсь с белорусскими футболистами. У нас в Бресте пару лет назад был футбольный бум, Марадона приезжал. Вкладывали хорошие финансы в клуб, были активности разные – приезжали артисты, устраивали конкурсы. На «Динамо-Брест» приходили 11-12 тысяч болельщиков, что очень круто. Артем Милевский приезжал, другие ребята с опытом. Они еще тогда чемпионами стали, и весь город перекрасился в цвета клуба, шествие было – очень атмосферно. С началом пандемии начались проблемы, ажиотаж спал. Но я все равно люблю следить и за ними, и за другими видами спорта – теннис, автоспорт.
- Фигурное катание?
- Не мое! (смеется).
- Гимнастика?
- У меня нелюбовь с гимнастикой! В детстве родителями привели меня и брата. Но когда начали тянуть… Все болит, но никого это не заботит – сложно. Я сбежал пораньше, чем брат. Он еще подержался! Меня не с кем было оставить, и я приходил на его тренировки посмотреть. И понимал, как он мне завидует! Я-то сижу, а его тянут!
- Какие книги любите?
- Классическую литературу. Моя любимая книга – «Шантарам». Я прочитал ее за два дня, так она меня увлекла. Сейчас читаю «Утраченное кафе «У Шиндлеров» - недавно были с Кириллом Готовцом в книжном, и я решил купить эту книгу. Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери. Мне в школе учительница по литературе вместо заданий говорила читать книги, вот я и читал. Сейчас в книжном сложно подобрать что-то новое из классики, особенно русской.
- Какие фильмы предпочитаете?
- Всем советую фильм «Умница Уилл Хантинг». «Запах женщины» тоже хороший. Мне нравятся фильмы, в которых если ты пропустишь пять минут, то нужно уже пересматривать. Такие, что заставляют задуматься. А вот ужасы и фантастика – не мое. Marvel, «Трансформеры» не могу смотреть. Пытался, но через 20 минут выхожу из кинотеатра.