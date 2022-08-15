Московский ЦСКА в третий раз выиграл «Кубок Александра Овечкина»

В подмосковном Красногорске в минувший уик-энд завершился традиционный детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». В течение недели 12 команд из разных регионов России боролись за главный трофей соревнований, который победителям вручает легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

Борьба детских команд проходила на льду Арены имени Владимира Петрова. Участие в них приняли команды ведущих хоккейных академий страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Омска, Ярославля, Челябинска, Московской области и гости из Минска.

По итогам пяти игр, за главный трофей турнира боролись команды ЦСКА и «Спартак». Оба московских клуба одержали по 5 побед в 5 матчах и уверенно заняли первые места в своих группах. Очная встреча прошла в напряженной борьбе: за 4 минуты до финальнйо сирены «Спартак», казалось, уверенно вёл – 6:4, но юные армейцы нащупали ключи к воротам соперника. Да как! Итог – 7:6.

В матче за бронзу московское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор».

В этот день сбылась мечта многих мальчишек: к Овечкину шли за селфи и автографами нескончаемым потоком.

- Это уже четвертый турнир. Самое главное, что дети получают удовольствие, колоссальный опыт, выступая на льду с настоящими легендами, которые заработали себе титулы кровью и потом. Оказаться с ними на льду – большая удача. Надеюсь, что это поможет мальчишкам в будущем. Я помню по себе, когда выходил играть с мастерами, чемпионами – получал огромное удовольствие, что-то для себя подчеркивал. Надеюсь, для них это будет большим шагом вперед, и ребята запомнят игру на всю жизнь, - сказал Александр Овечкин.

Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и легенду хоккея Вячеслава Фетисова вы узнали. А рядом с Овечкиным – хрупкая Камила Валиева.

- Мы признательны Александру Овечкину за этот праздник и вклад в будущее российского хоккея. Он не просто дал турниру своё имя, но и каждый год приезжает лично поддержать мальчишек, настроить их на победу. Большое счастье, когда дворец наполнен детскими эмоциями. Желаю мальчишкам больших побед, только вперёд! – поддержал юных спортсменов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впервые в истории «Кубка Александра Овечкина» состоялся матч «Легенд хоккея», в котором приняли участие звезды отечественного хоккея разных поколений. В составе звёздной команды сыграли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Виталий Прохоров. К звездной команде присоединился известный видеоблогер SUBO. Им противостояла команда юных хоккеистов. Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 9:9.

Министр спорта Московской области в окружении хоккейных звёзд готовится вручать победителям турнира памятный кубок.

- Сегодня в Красногорске только восторг, на льду у «Легенд» - один из самых звездных составов. Уверен, что после такой встречи со звёздами хоккея, дети будут стремиться выше и развиваться в спорте. Для них это живой пример. Спасибо Александру Овечкину, он уделяет огромное внимание этому проекту и сам выбирает подарки для детей, – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области, а в прошлом – автор «Советского спорта» Дмитрий Абарёнов.

Для зрителей и участников соревнований на Ледовой арене имени Владимира Петрова выступила знаменитая российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы Камила Валиева, а также воспитанники школы фигурного катания Татьяны Навки.

*Фотографии предоставлены организаторами.