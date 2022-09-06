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НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы

НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы
06 сентября 2022 22:56
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Телеканал NHL Network продолжает славить россиян в своих рейтингах «здесь и сейчас». Вслед за тремя нашими крайними форвардами в топ-5 лиги столь же мощно выстрелили отечественные вратари Василевский, Шестеркин, Сорокин.

Напомним, список 20 фланговых нападающих НХЛ по итогам прошлого сезона возглавили Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»). На восьмой позиции расположился самый высокооплачиваемый после Макдэвида игрок лиги Артемий Панарин («Рейнджерс»).

Среди вратарей телевизионщики НХЛ решили выделить десятку. Она получилась поистине беспрецедентной для всего североамериканского хоккея.

Вот сегодняшняя элита голкиперов:

1. Андрей Василевский («Тампа», Россия)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия)

3. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия)

4. Якоб Маркстрем («Калгари», Швеция)

5. Илья Сорокин («Айлендерс», Россия)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер», США)

7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег», США)

8. Фредерик Андерсен («Торонто», Дания)

9. Джейк Эттингер («Даллас», США)

10. Марк-Андре Флери («Миннесота», Канада)

То, что россияне захватят лидерство в этой важнейшей для успеха в Кубке Стэнли номинации, никого не удивило. Равно как пятое место Сорокина. Все-таки его «Айлендерс» в плей-офф не попали. В отличие от «Нэшвилла» Сароса, который, правда, из-за травмы завершил сезон еще в регулярном чемпионате, и «Калгари» Маркстрема. «Флеймз» со шведом в рамке, впрочем, был нещадно бит во втором раунде «Эдмонтоном» в пяти матчах.

А вот почему в десятку не поставили Сергея Бобровского, лично для меня – большой вопрос. Все-таки его «Флорида» с большим преимуществом досрочно выиграла регулярный чемпионат и добралась до второго круга плей-офф, где капитулировала на тот момент перед дважды кряду взявшей Кубок Стэнли «Тампой». Но чем сибиряк-то виноват, если за четыре встречи «пантеры» соизволили поразить ворота Василевского лишь три раза?!

Но ладно – россияне. Возможно, выборщики посчитали, что четыре наших воротчика в десятке – перебор. Пусть – на решение мы ведь повлиять не в состоянии. А вот на какое дно опустилась Канада – это просто непостижимо!

Единственный представитель основоположников хоккея – последний в рейтинге?! И кто же это такой? Заслуженный 37-летний ветеран Флери! Олимпийский чемпион-2010 и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. А также, между прочим, участник домашнего молодежного ЧМ-2003 в Галифаксе. Того самого турнира, где, как предполагается, группа канадских юниоров участвовала в групповом сексуальном насилии. Есть даже видеозаписи. Полиция Галифакса сейчас вовсю расследует это дело. Уже установлены личности двух игроков молодежной сборной Кленовых-2003, которые делали эту съемку. Кто они – пока не разглашается.

Наверное, в топ-10 вошел бы Прайс, чей «Монреаль» в позапрошлом сезоне дополз до финала Кубка Стэнли. Однако самый дорогой голкипер НХЛ, скорее всего, на лед больше не выйдет: не так важно – из-за травм или пагубных привычек, несовместимых со спортом.

Факт в любом случае налицо: с россиянами теперь способны конкурировать исключительно американцы. Их тоже трое в классификации. Плюс – по финну, шведу и датчанину. А смены Гашеку и Бродеру не видать и в бинокль. Хотя десяток лет назад Федерация хоккея Канады прибегла к экстраординарным мерам: в трех своих молодежных лигах запретила даже драфтовать европейских вратарей.

Не помогло!

Тем не менее Кленовые продолжают доминировать на международных турнирах разного ранга. Что для всех остальных неутешительно: без надежного вратаря Канада по-прежнему исправно собирает титулы на молодежных и взрослых ЧМ. Запас прочности завидный! Но катастрофы с постом номер один на родине ледовой игры это не отменяет.

источник: «Советский спорт»
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