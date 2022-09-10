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Европа, хорош смешить пипл! Все равно государственную КХЛ ты никогда не перебьешь

Европа, хорош смешить пипл! Все равно государственную КХЛ ты никогда не перебьешь
10 сентября 2022 15:45
автор: Виталий Славин
автор фото: Финский хоккейный союз

Чтоб отвлечь народ от унылой национальной лиги и полного разрыва с Россией, финны не придумали ничего лучшего, как слепить в Старом Свете аналог НХЛ. Один вопрос этим клоунам: где деньги, Зин?

Ой, Вань, гляди, какие клоуны!

Рот - хоть завязочки пришей.

Ой, до чего, Вань, размалеваны.

И голос - как у алкашей!

Ой, Вань, смотри, какие карлики!

В джерси одеты, не в шевьет.

На нашей пятой швейной фабрике

Такое вряд ли кто пошьет.

Ой, Вань, гляди-кось - попугайчики!

Нет, я, ей-богу, закричу!

А это кто в короткой маечке?

Я, Вань, такую жу хочу.

Ой, Вань, умру от акробатиков!

Смотри, как вертится, нахал!

Завцеха наш - товарищ Сатюков

Недавно в клубе так скакал…

Ну да, забористее Владимира Семеновича не скажешь. А хотеть, разумеется, даже Зине с пятой швейной фабрики не вредно. Но где же баблосики на красивую жизнь аки за океаном наскрести в замерзающей и загнивающей Европе с двузначной ныне инфляцией?!

Вон в Латвии уже собираются ледовые холлы консервировать – рост цен на электричество и газ бьет все рекорды: никакие бюджеты не выдержат! Глава Ассоциации ледовых катков Эрикс Милюнс на днях в открытую заявил, что осенью могут закрыться сразу пять-шесть арен. Ну да, после ухода Газпрома жировать, как прежде, никак не получится.

Однако у соседей из Финляндии своя свадьба – отпетому мечтателю Манилову с его любимой супругой Лизонькой такой треш и в кошмарном сне привидеться не мог.

Некий высокопоставленный функционер главной лиги Суоми Хейкки Хилтунен на днях выдал:

- Когда–то нам говорили, что финская лига — это лига развития молодых. Но мы не хотим быть поставщиками талантов, хотим быть топ-лигой Европы. Ситуация изменилась: КХЛ утонула в собственной грязи, Лига чемпионов тоже не в лучшей форме. Финский чемпионат может стать одним из катализаторов в деле создания этой топ-лиги в противовес приходу на наш континент НХЛ.

Есть много моделей. Сильнейшие европейские клубы могут отделиться и играть в своей собственной лиге. Или все лиги вместе, за исключением КХЛ, сформируют европейскую лигу. Возможен вариант, когда клубы будут участвовать в европейской лиге, которую составят только топ-клубы, и параллельно в национальных чемпионатах.

По замыслу Хилтунена, ядром новой старосветской клубной организации должна стать финская лига. Есть вроде как договоренность с немецкими и швейцарскими командами. Но полная тишина относительно Швеции…

Ну что тут сказать? Такого идеального бреда я с момента создания КХЛ не слышал! Если кто забыл, в безумных планах Континентальной лиги было в течение пяти – десяти лет выйти на полную самоокупаемость?!

Кто спорит, по зарплатам наша лига, образцово потроша бюджеты разных уровней и бездонные карманы госмонополий, в какой-то момент даже НХЛ за пояс засунула. Но стоило рублю гикнуться вместе с обострением положения на Украине, как роскошная карета тут же превратилась в копеечную тыкву.

Хотя о чем это я? КХЛ и сегодня самая привлекательная лига на планете после НХЛ. Недаром, несмотря на все запреты национальных федераций, в Россию толпами едут чехи, шведы и даже один финн нарисовался. А про североамериканцев я и вовсе молчу – для них тут давно рай на земле. Потому и лезут к нам во все дыры.

Однако на что надеется господин Хилтунен? Кто будет оплачивать этот грандиозный банкет наперсточников?

Финский фантазер – или северный Остап? - наверняка ведь в курсе, что его знаменитый соотечественник, чемпион мира и Олимпийских игр Лео Комаров, которому пришлось расстаться с КХЛ, вынужденно согласился пахать в шведском «Лулео» за жалкие – по меркам КХЛ! – 230 тысяч евро годовых. При этом русский финн проник в топ-20 богатеев шведской лиги! Но эти 14 млн рублей Комарова, если разобраться, настолько ничтожны и смехотворны, что даже в нищей «Северстали», недотягивающей до пола зарплат 42 млн, восемь человек зарабатывают больше Лео!

В Европе нет денег, нет соответствующих арен, нет зрительского интереса. Тем более никто не будет платить по сто долларов за билеты, чтоб посмотреть на евромусор, ненужный НХЛ и КХЛ…

Для чего запущен этот дикий фуфел? Да только чтоб отвлечь внимание публики от тотального провала и деградации хоккея в Старом Свете после отстранения России. Финны с латвийцами еще как-то держались за счет «Йокерита» и рижского «Динамо». Что трезвые умы в обеих странах всегда признавали и признают.

Ну а теперь, пацаны, все. Перефразируя проводника от Никиты Михалкова: «Сами-сами-сами-сами-сами! Не в ресторане. Самообслуживание».

Ты, Зин, на грубость нарываешься

Все, Зин, обидеть норовишь!

Тут за день так накувыркаешься

Придешь домой - там ты сидишь!

Ну, и меня, конечно, Зин

Все время тянет в магазин

А там - друзья, ведь я же, Зин

Не пью один!

Ну точно – для решения всех насущных вопросов Хилтунену в помощь немецкие и швейцарские коллеги-акробатики…

источник: «Советский спорт»
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