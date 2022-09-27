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Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь

Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь
27 сентября 2022 23:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

После впечатляющей победы в Санкт-Петербурге над лидером регулярного чемпионата СКА (2:1 Б) команда Алексея Кудашова одолела «Авангард» (4:1). Героем встречи стал тот, от кого совсем такой взлета не ждали – белорусский форвард Максим Сушко, оформивший хет-трик. Бело-голубые на заметили потерю своего шефа Николая Кошкина, неожиданно покинувшего клуб. «Авангард», несмотря на поражение, возвращается в Омск, не выпав из зоны плей-офф, что очень важно для болельщиков, предвкушающих премьеру на новой арене (1 октября в матче против «Сибири»).

Игра от ножа, в которой соперники не щадили друг друга, прошла на редкость корректно – всего одно удаление в самой концовке, да и то за длинный язык. К тому моменту хозяева вели 3:1 и де-факто обеспечили победу. С таким раскладом не согласился форвард «ястребов» Сергей Толчинский и отправился в штрафной бокс, но не на десять минут, как раньше, а всего на две, без права замены.

В третьем периоде самый ценный игрок плей-офф-2021 эффектно сравнял счет, но тренеры «Динамо» взяли запрос на помеху вратарю. Рефери долго смотрели «кино», звонили «другу» в «секретную комнату» и гол отменили. Наверное, Рид Буше, расположившийся на границе площади ворот, слегка коснулся ловушки Ильи Коновалова.

В обоюдоострой игре счет открыл нападающий москвичей Павел Кудрявцев, которого шайбой снабдил… «легенда №17» омичей Алекс Бродхёрст. Такую передачу из угла зоны на пятачок не выдаст даже самый искусный распасовщик. У Кудрявцева была уйма времени – поковырять в носу, прицелиться и неотразимо бросить. К слову, «ястребы» лишились своего лучшего центрфорварда Корбана Найта, канадец выбыл на несколько недель.

Динамовцы выставили на важный матч четыре полные пятерки. О гостей в центре четвертого звена на непрофильной для себя позиции вышел Иван Телегин. Переживающий кризис второкурсника Арсений Грицюк переместился в четвертую тройку. После матча главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, что это та позиция, которую герой прошлого сезона заслуживает.

Неожиданно хет-триком разразился белорусский нападающий динамовцев Максим Сушко. Его первый гол и второй в матче кому-то показался дешевым: выбравшись из угла, он с неудобной руки отправил шайбу в ближний угол, и та просочилась сквозь амуницию вратаря Василия Демченко.

А вот соотечественник Сушко центрфорвард Владислав Кодола, перебравшийся в Москву из Череповца, пока ищет себя в новой команде. В заявку на матч с «Авангардом» он не попал.

Несмотря на поражение, омичи сохранили восьмое место в Восточной конференции, что крайне важно для них в психологическом плане. «Ястребы» после серии из дюжины матчей на старте возвращаются в родные пенаты в четырьмя победами и грузом из восьми поражений. А помог им «Витязь», переигравший в Балашихе «Амур» (3:1). Команда Вячеслава Буцаева прервала серию из шести неудач.

Первую победу в сезоне одержал горемычный «Нефтехимик», которым мы восхищались в прошлом чемпионате, да и в этом тоже – имеется в виду матч на «ЦСКА Арене», проигранный чемпиону только в овертайме.

ТАБЛО

«Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Голы: Кудрявцев, Сушко (3) – Береглазов.

источник: «Советский спорт»
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