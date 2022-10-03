Роман Ротенберг: Жест в конце? Там был кулак!

Хоккеисты ЦСКА терпят третье поражение подряд. На этот раз «обидчиками» красно-синих стала команда с берегов Невы. Армейское дерби выявило победителя лишь в овертайме. Нападающий СКА, Максим Грошев отправил шайбу в пустые ворота хозяев площадки, 3:2(ОТ).

После матча наставники команд подвели итоги встречи.

Главный тренер ЦСКА, Сергей Федоров:

«Соперника с победой. Их команда забила вовремя. У нас не получилось в тех моментах, когда нужно вывести шайбу из зоны. В хоккее угол не срежешь.

То, что мы пропустили в овертайме — потеря концентрации, технический брак. Но мы дали себе шанс выиграть этот матч. Мы знали, что СКА — быстрая команда. В плане обороны я придерживают того, что скорость убивает. Не смущает ли нас уровень соперника? Мы уважаем его, но мы знаем и о своих силах, о том, что мы можем. Ситуация была игровая. Я смотрю по состоянию игроков — скамейка была живая. Решил попробовать.

Действия Полтапова? Это один из моментов, но не стоит концентрироваться на ком-то. Я говорю команде, что мы все делаем одно дело — либо хорошо, либо плохо. Думаю, что после выезда на Восток у нас будет все хорошо.

Изучаем ли мы вратарей соперника? Это происходит в конце сезона во время плей-офф. Пока мы сосредоточены на своих проблемах».

Главный тренер СКА, Роман Ротенберг:

«Важная для нас игра, серьезно готовились. Соперник хорошо играет с шайбой. Первый период не сложился, поговорили с ребятами в раздевалке — они все поняли, перестроились. Подтянули дисциплину, убрали дешевые удаления. Мы пробовали разные сочетания. Нашли ключ к победе.

Мой жест в конце матча? Там был кулак. Мы с уважением относимся к сопернику. У меня в детстве висел плакат Сергея Федорова. Мы не рассчитывали наказать. Каждый тренер сам решает, как ему играть в овертайме. Мы возможно тоже будем снимать вратаря. Мы благодарны сопернику за такую игру.

Знал ли я, что при игре 3 на 4 нужно выпускать Грошева, который любит убегать? Он — хороший игрок, но мы не выделяет никого. Это командная победа».