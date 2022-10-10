Будни НХЛ: новичка «Тампы» обвинили в изнасиловании, «Бостон» поручили спасать экс-алкашу из Уфы

ФЛОРИДА

Генменеджер – Билл Зито (США)

Главный тренер – Пол Морис (Канада)

Капитан – Александр Барков (Финляндия)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Александр Барков – 10 млн до 2030 года, вр Сергей Бобровский (Россия) – 10 млн до 2026

Наши в основе

вр Сергей Бобровский - 10 млн до 2026

Наши в фарм-клубе

нап Григорий Денисенко – 0,925 млн до 2023

Ушли: нап Джонатан Юбердо (Калгари), защ Маккензи Уигар (Калгари), нап Ноэль Аккьяри (Сент-Луис), нап Мейсон Марчмент (Даллас), нап Клод Жиру (Оттава), нап Максим Мамин (ЦСКА), защ Бен Кьяро (Детройт), защ Маркус Нутиваара (Сан-Хосе), защ Роберт Хагг (Детройт)

Пришли: нап Метью Ткачук (Калгари), нап Колин Уайт (Оттава), нап Ник Казинс (Нэшвилл), нап Рудольф Балцерс (Сан-Хосе), нап Крис Тирни (Оттава), защ Марк Стаал (Детройт), защ Майкл Дель Зотто (Оттава), защ Энтони Битетто (Сан-Хосе)

Похоже, «пантеры» после ударного прошлого сезона, когда досрочно выиграли регулярный чемпионат, а в плей-офф во втором раунде всухую слили «Тампе», решили зачем-то встать на губительный путь «Торонто». В «Лифс» четыре форварда – Меттьюз, Таварес, Марнер, Нюландер забрали на себя почти половину зарплатного фонда. У южан таковых богатеев отныне пятеро – Барков (10 млн долларов в год), Метью Ткачук (9,5 млн), Райнхарт (6,5 млн), Экблад (7,5 млн), Бобровский (10 млн). Итого – 43,5 млн при потолке в 82,5 млн.

Неудивительно, что на сегодня платежка «Флориды» трещит по всем швам - 91,13 млн?! Кого-то нужно немедленно отправлять на бюллетень долгосрочно травмированных. Увы, желающих не видно. А все попытки обменять Бобровского изначально были обречены на провал. В нынешней финансовой ситуации вратаря с окладом в 10 млн никто не готов потянуть чисто физически. Да и Сергей, как все считают, после переезда на Атлантику из «Коламбуса» не доказал, что стоит этих баснословных денег.

О том, что на сибиряка в клубе не особо рассчитывают, свидетельствует сенсационный факт досрочного продления контракта с 21-летним американским сменщиком Боба на невменяемую сумму. Вратарю с 38 матчами в НХЛ выписали 27 сентября умопомрачительный трехлетний контракт на 13,5 млн долларов - активируется он через год. Во многих командах лиги 4,5 млн за сезон основные голкиперы не зарабатывают!

Конечно, отвязный старший из братьев Ткачук, прописавшийся во «Флориде» до 2030 года, резко добавит плюшевым курортникам агрессии и характера. Но все-таки главное в любом командном виде спорта – баланс. Набрать за 39 млн долларов в основной состав к пяти денежным мешкам 20 квалифицированных игроков более чем проблематично.

Тем более и фигура нового тренера совсем не впечатляет. Чего добился 55-летний Пол Морис за почти 30 лет работы в «Хартфорде», «Каролине», «Торонто», «Магнитке», «Виннипеге»? Да ничего серьезного! Разве что как-то доковылял с «Каролиной» до финала Кубка Стэнли-2002. Неужели об этом еще помнят?

ТОРОНТО

Генменеджер – Кайл Дубас (Канада)

Главный тренер – Шелдон Киф (Канада)

Капитан – Джон Таварес (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Остон Меттьюз (США) – 11,64 млн до 2024 года

Наши в основе

вр Илья Самсонов – 1,8 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Родион Амиров – 0,925 млн до 2024

нап Дмитрий Овчинников – 0,835 млн до 2024

нап Павел Гоголев – 0,834 млн до 2024

нап Михаил Абрамов – 0,809 млн до 2024

нап Семен Дер-Аргучинцев – 0,766 млн до 2023

Ушли: вр Джек Кемпбелл (Эдмонтон), вр Петр Мразек (Чикаго), нап Онджей Каше (Каролина), нап Джейсон Спецца (закончил), нап Илья Михеев (Ванкувер), защ Илья Любушкин (Баффало), нап Колин Блеквелл (Чикаго), нап Джош Хо Санг (Салават Юлаев)

Пришли: вр Мэтт Мюррей (Оттава), вр Илья Самсонов (Вашингтон), нап Адам Годетт (Оттава), нап Зак Астон-Риз (Анахайм), нап Денис Мальгин (Цюрих, Швейцария), нап Калле Ярнкрок (Калгари), нап Николас Обе-Кюбель (Колорадо)

Что грозит в новом сезоне «Флориде», чего ей почти наверняка не избежать, отлично знают многочисленные болельщики «Торонто». Флюс до добра никого не доводит. Меттьюз, Марнер, Таварес, Нюландер – вроде бы звезды из звезд НХЛ, но где отдача?

Вот достижения 36-летнего Кайла Дубаса, назначенного 11 мая 2018 года генменеджером популярнейшей канадской франшизы:

2018/19: вылет в первом раунде плей-офф от «Бостона» - 3-4;

2019/20: вылет в квалификационном раунде от «Коламбуса» - 2-3:

2020/21: вылет в первом раунде от «Монреаля» - 3-4;

2021/22: вылет в первом раунде от «Тампы» - 3-4.

Нет никаких оснований полагать, что в нынешнем сезоне для «листьев» что-то радикально изменится. Скорее наоборот.

Разумеется, Самсонову на новом месте мы желаем всего наилучшего. Однако оборонка «Торонто» представляется дырявее даже вашингтонской. Потеря основного вратаря Кемпбелла обязательно скажется. «Эдмонтон» переманил американца шикарным пятилетним ангажементом на 25 млн долларов – суммой, банально неподъемной для «Мейпл Лифс».

Словом, «Торонто» остается веселым эскадроном романтиков, заточенным исключительно на атаку. Но в плей-офф наивным скоморохам делать нечего. Да и меньшинство без мобильного Михеева непременно провиснет.

ТАМПА

Генменеджер – Жюльен Брисбуа (Канада)

Главный тренер – Джон Купер (Канада)

Капитан – Стивен Стэмкос (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Никита Кучеров (Россия) – 9,5 млн до 2027 года, нап Брайден Пойнт (Канада) – 9,5 млн до 2030, вр Андрей Василевский (Россия) – 9,5 млн до 2028

Наши в основе

нап Никита Кучеров – 9,5 млн до 2027

нап Владислав Наместников – 2,5 млн до 2023

защ Михаил Сергачев – 4,8 млн до 2023, 8,5 млн с 2023 до 2031

вр Андрей Василевский – 9,5 млн до 2028

Наши в фарм-клубе

защ Дмитрий Семыкин – 0,813 млн до 2023

Ушли: защ Райан Макдона (Нэшвилл), нап Ондржей Палат (Нью-Джерси), защ Ян Рутта (Питтсбург), вр Алексей Мельничук (ХК Сочи), защ Фредрик Классон (ЦСКА), вр Амир Мифтахов (Ак Барс)

Пришли: нап Владислав Наместников (Детройт), защ Филипп Майерс (Нэшвилл), защ Ян Коул (Каролина), защ Гейдн Флери (Сиэтл)

Еще на прошлой неделе у трехкратных действующих финалистов Кубка Стэнли виделась одна проблема. Теперь, увы, их уже две.

Несмотря на то, что неумолимый потолок зарплат заставил летом отпустить двух с половиной ключевых персон чемпионского ростера – Макдону, Палата, Рутту, особых беспокойств это не вызывало.

Все видели, что на новый уровень поднялись Сергачев и Чернак. Оба защитника уже продлили соглашения с южанами до 2031 года: россиянин со следующего сезона будет зарабатывать 8,5 млн, а словак – 5,2 млн долларов. Впереди расчет на возвращенца Наместникова. Именно в «Тампе» он дебютировал в НХЛ и неплохо взаимодействовал в связке с Кучеровым.

Одна проблема – Пойнт. Забивной канадец что-то стал много бюллетенить. Как раз его голов не хватило в финале-2022 с «Колорадо». А ведь сейчас у него вступает в действие точно такой же восьмилетний договор на 76 млн долларов, как у Кучерова и Василевского. Если оба россиянина многократно доказали, что более чем заслуживают миллионов, то Пойнту это только предстоит сделать. Сомневающиеся уже налицо: в ряде СМИ его контракт в рейтинге переоцененных игроков называют одним из худших в НХЛ.

Тем не менее это пока строго предположения. А вот новобранец из «Каролины» Ян Коул, судя по всему, угодил в крайне нехорошую историю. И это вторая проблема. На защитника, дважды с «Питтсбургом» бравшего Кубок Стэнли, тренер «Лайтнинг» Джон Купер наверняка здорово рассчитывал после расставания с Макдоной. Однако 33-летнему американцу в минувшие выходные прилетела весточка из прошлого. Опять сексуальный скандал – изнасилование несовершеннолетней! Сегодня «молнии» официально вывели Коула из состава до окончания расследования НХЛ. Сам игрок отреагировал так:

- Я очень серьезно отношусь к обвинениям, предъявленным мне в анонимном твите. Полностью их отрицаю и готов оказать любое содействие НХЛ, «Тампе», следователям и юристам в расследовании. Я хочу очистить свое имя, продемонстрировать лиге и клубу необоснованность всех обвинений.

БОСТОН

Генменеджер – Дон Свини (Канада)

Главный тренер – Джим Монтгомери (Канада)

Капитан – Патрис Бержерон (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Чарли Макэвой (США) – 9,5 млн до 2030 года

Наши в фарм-клубе

нап Георгий Меркулов – 0,925 млн до 2025

Ушли: нап Кертис Лазар (Ванкувер), защ Джош Браун (Аризона), нап Эрик Хаула (Нью-Джерси)

Пришли: нап Павел Заха (Нью-Джерси), нап Давид Крейчи (Оломоуц, Чехия)

Одна из самых окостенелых формаций лиги. Который год «медведи» держатся исключительно на трио Маршан – Бержерон – Пастрняк! Но центру уже 37. Двукратный олимпийский чемпион летом подумывал о завершении карьеры. Однако капитана уговорили остаться еще на сезон за жалкие для его портфолио 2,5 млн долларов. Правда, если Бержерон сыграет 10 матчей, эта сумма сразу удвоится.

Безусловно, возвращение из Чехии Крейчи и прибытие из «Нью-Джерси» его соотечественника Захи позволит усилить большинство и сформировать еще одно боеспособное звено. Но и Крейчи уже 36 лет стукнуло!

По-настоящему серьезная перестановка в «Брюинз» лишь одна: на капитанском мостике. Впрочем, рокировку Брюса Кессиди на Джима Монтгомери даже заменой шила на мыло не охарактеризуешь. Первый с «Бостоном» в 2019 году хотя бы до финала Кубка Стэнли добрался. Недаром его сейчас «Вегас» быстренько подобрал-обогрел на бирже труда и осыпал долларовым дождем - 22,5 млн на пять лет!

Монтгомери обошелся «Брюинз» гораздо дешевле – 6 млн долларов за три сезона. А известен этот специалист прежде всего тем, что заключил в мае 2018 года четырехлетний контракт с «Далласом», но не отработал там и двух сезонов. В декабре 2019-го его уволили за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основными ценностями и убеждениями клуба и НХЛ». Проще говоря, за алкоголизм.

Хочется верить, курс реабилитации помог канадцу избавиться от пагубного пристрастия. Но чему может научить 53-летний экс-нападающий «Салавата Юлаева» таких корифеев «Бостона», как Бержерон, Маршан, Холл, Крейчи, Макэвой, Пастрняк – большой вопрос.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ!