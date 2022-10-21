Семь раз отмерили. ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Теперь над «Автомобилистом»

Еще в среду «Автомобилист» лидировал на Востоке. Несмотря на потерю травмированных лидеров – капитана Широкова, Волка, Блэкера (его вывел из игры аппендицит)… Пропустивший без малого два месяца Да Коста вышел только в Санкт-Петербурге и пока не восстановил кондиции.

У хозяев второй матч подряд пропускал кадровый капитан Нестеров. В дерби с «Динамо» его не выпускали в привычной роли – блюлайнера в бригаде большинства. Показалось, олимпионику трудно было бросать. Правда, после матча главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров опроверг эту версию, заявив, что Нестеров просто устал и ему дали отдохнуть.

Буковка «C» перекочевала на свитер неутомимого Плотникова, которого совершенно необоснованно обвиняют в грязной игре на грани фола. Да, он жесткий форвард, не дающий соперникам поднять головы. Однако силовые приемы применяет чисто. Так было в матче со СКА, когда Плотников сокрушил защитника питерцев Ожиганова. Так было и в дерби с «Динамо», в котором от хита Сергея пострадал молодой форвард Новиков.

Сегодня Плотников дважды за второй период посетил штрафной бокс. Его второе удаление перед перерывом обернулось для армейцев пропущенной шайбой. Гости реализовали большой численный перевес «5 на 3» и сократили отставание – 2:1. В первом периоде уральцы чаще владели шайбой, но дважды пропустили. Сначала в контратаке – Окулов хлестко бросил в ближний угол. А потом не углядели за пришедшим к ним в тыл защитником Классоном.

Гости и на вбрасываниях были сильнее, но им не хватило мусорного гола, какой забил в Санкт-Петербурге новый капитан Кормье, подправивший бросок Трямкина. К слову, защитник-гренадер оправился после зубодробительного силового приема капитана СКА Яшкина. Многие считают, что это был толчок на борт. У судей – другое мнение. Впрочем, эта тему двойных стандартов мы не раз еще затронем и обсудим.

В третьем периоде Плотников реабилитировался за свои штрафы, метко бросив со средней дистанции. Поставленный Светлаковым «экран» не позволил голкиперу Маттссону среагировать. Передачу записали 18-летнему Дуде, проводившему в КХЛ всего второй матч.

Конечно, хотелось бы увидеть на посту номер один у гостей гренадера Бобкова, признанного лигой лучшим вратарем прошлой игровой недели. Тем более что он противостоял ЦСКА в золотом финале-2019 (с «Авангардом»). Но тренерский штаб Николая Заварухина решил устроить дуэль шведских голкиперов.

В которой верх взял набравшийся уверенности и стабильности Рейдеборн. Его не смутили относительно курьезно пропущенная шайба, которая запорхнула за линию ворот от его мягкого места, предварительно срикошетировав от штанги. В этом эпизоде торжествовал Голышев, который летом вполне реально мог примерить форму ЦСКА. Но чемпион вернул из «Флориды» Мамина, забившего Бобкову чемпионский гол в овертайме четвертого матча финала-2019.

ТАБЛО

ЦСКА – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Голы: Окулов, Классон, Плотников, Абрамов – Голышев.