Межконтинентальная интрига: «Ванкувер» тащат со дна русские, но кто будет спасать «Ак Барс»?

Да, я понимаю, называть нынешний «Ванкувер» русским – слегка преувеличивать. Но ведь экс-тренер Ови в «Вашингтоне» Брюс Будро еще до начала сезона не скрывал, что намерен делать ставку на звено Петтерссона, самого высокооплачиваемого нападающего команды (7,35 млн), с двумя российскими новичками на краях – Михеевым и Кузьменко. Плюс Подколзин в 21 год стал незаменимым штыком, а три человека на передовых ролях – это уже сила.

Что и доказали наши парни вчера и сегодня. Теперь провал в семь поражений на старте вполне можно объяснить травмой Михеева и адаптацией Кузьменко, который, в отличие от партнера, дебютировал в НХЛ. Стоило же обоим обрести форму, адаптироваться, наладить взаимодействие, как дело пошло.

Пятница, 28 октября

«Сиэтл» - «Ванкувер» - 4:5. Михеев – дубль, полезность «плюс 2», первая звезда матча. Кузьменко – гол и передача, «плюс 2», третья звезда.

Суббота, 29 октября

«Ванкувер» - «Питтсбург» - 5:1. Кузьменко – гол и передача, «плюс 1», третья звезда матча. Михеев – две передачи, «плюс 2».

- Рад, что забил первый нормальный гол в сезоне, - улыбается Андрей Кузьменко. - До этого Миллер дважды отдавал мне на пустые ворота, оставалось клюшку подставить. Конечно, настроение поднялось, после того как прервали серию поражений. От игры к игре мы становимся сильнее. Побеждать на домашнем льду и на этой замечательной арене — это лучшее, что я пока испытывал в НХЛ. Почему перестал говорить по-английски? Ох… Моя голова так устает. Когда приехал в Ванкувер, был настроен изучать язык каждый день. Но после двух недель мой мозг буквально взорвался. Нужно для начала прийти в себя…

Обязательно следует отметить: россияне выдвинулись на первый план, когда «Кэнакс» захлестнул вал травм. Помимо того, что в списке долгосрочно выбывших и так находились трое – нападающий Ферланд (с зарплатой 3,5 млн), защитники Пулман (2,5 млн), Дермотт (1,5 млн), в октябре к ним добавились суперзвездный защитник и самый дорогой игрок клуба Хьюз (7,85 млн), форварды Безер (6,65 млн), Лазар (1 млн), защитник Стиллман (1,35 млн).

Для сравнения приведем гонорары наших бойцов: Михеев – 4,75 млн, Кузьменко – 950 тысяч, Подколзин – 925 тысяч долларов. Как видите, в сумме они зарабатывают меньше одного Безера. Тем более Петтерссона с Хьюзом. Однако пользу приносят такую, что для успеха всей команды хватает.

Вот и сегодня заслужил номинации на звезду не только Кузьменко: при счете 2:1 на 51-й минуте Андрей мастерски переправил верховую шайбу под планку, чем предрешил исход встречи. Опять здорово выглядел и Михеев – Илья идеально отработал как в большинстве, так и в меньшинстве. Именно с его лазерного прострела на пятак Пирсон открыл счет, реализовав лишнего. Но в этот день капитан хозяев Хорват разразился дублем, а вратарь-дублер Мартин отразил 34 броска. Им справедливо жюри и отдало первую и вторую звезду матча.

В любом случае благодаря российским бомбардирам, оторвавшим «Ванкувер» от дна таблицы, предгрозовая ситуация в штабе клуба разрядилась. А там уже развернулись нешуточные разборки. Что крайне странно - кто-то их слил в прессу. Понятно, основной залп критики принял на себя 67-летний коуч – Будро никак не мог выиграть свой 600-й матч в НХЛ. Теперь-то у него уже 601 победа.

Так вот, СМИ растиражировали цитату президента «Кэнакс» Джима Рутерфорда, дескать, что за ерунда: «Когда меня после Будро принимали на работу, я и понятия не имел, что с ним с подачи владельца клуба заключен двухлетний контракт с опцией на еще год». По словам Рутерфорда, его уверяли, что у тренера договор только до конца сезона.

Сам Будро в ответ упоминал в основном игровые моменты. Мол, нужно навести порядок в средней зоне, больше контролировать шайбу и биться друг за друга. А на наезд президента отреагировал кратко:

- Я ни о чем не беспокоюсь, ничего не читаю и никого не слушаю. Мы просто каждый день приходим на каток и делаем свою работу. Судя по тренировкам, ребята – бодрые. Выкладываются полностью. Все оптимистичны и убеждены: рано или поздно череда неудач закончится, мы выйдем на правильный путь и начнем набирать очки.

Ставка на Будро и русских все-таки сработала. Рутерфорду, вероятно, сейчас стыдно за свои слова. Но две победы – это всего лишь две победы на дистанции в 82 тура. «Ванкувер», занимая на Западе 13-е место, по-прежнему далек от зоны плей-офф. Как говорят в подобных случаях – все только начинается. Главное – движение вверх уже налицо.

А вот как намерен выбираться из кризиса монструозный «Ак Барс», потерпевший в октябре девять поражений в 11 турах, совершенно непонятно. В верхах здесь вроде бы олимпийское спокойствие. Позавчера генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин в очередной раз подтвердил полное доверие главному тренеру:

- Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения от «Салавата Юлаева» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером.

Забавно, что сам Олег Валерьевич вслед за этим слово в слово повторил недавний спич Будро:

- После каждого матча меня в СМИ отправляют в отставку? Знаете, я уже очень давно не слежу за прессой. Я и так не люблю ее читать, но сейчас, когда все плохо… Стараюсь вообще не обращать внимания на всю эту писанину. Предполагаю, что отправляют в отставку давно уже. Понимаю, что про меня говорят. Но я – боец, буду биться. Есть уверенность, что все будет хорошо? Есть.

К сожалению, Знарок не уточнил, на чем эта уверенность основывается. В отличие от канадского коллеги. Хотя два нетривиальных шага чемпион мира-2014 и Олимпиады-2018 уже совершил:

- запустил фанатов в автобус команды после поражения от «СЮ», чтоб те в лицо игрокам сказали, что о них думают болельщики (это отдельная тема, к которой, возможно, мы еще вернемся);

- вывел Радулова из основного состава; завтра против «Нефтехимика» самый звездный форвард КХЛ точно не сыграет.

Вообще-то «Ак Барс» уже приперт к стенке. Еще одна неудача при победах в воскресенье «Авангарда» и «Трактора» отбросит волжан за границу плей-офф.

Круто! Межконтинентальная интрига! Этакий хоккейный аналог «Тайны двух океанов».