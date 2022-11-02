Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пикантная ситуация: Шестеркин и Макдэвид с Драйзайтлем могут разорить букмекеров

Нет, это не проплаченный материал. Это просто размышления вслух. Наблюдения за закономерностями.
Пикантная ситуация: Шестеркин и Макдэвид с Драйзайтлем могут разорить букмекеров
02 ноября 2022 10:51
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

В круговороте 12 сегодняшних матчей НХЛ есть несколько констант. Конечно, забил Капризов (дубль в игре с «Монреалем» - 4:1), очередной мультиочковый матч выдал Кучеров. Но мы о другом – об обороне «Рейнджерс» и атаке «Эдмонтона».

Нет, это не проплаченный материал. Не реклама. Не призыв к действию. Это просто размышления вслух. Наблюдения за закономерностями.

Сейчас многие увлекаются прогнозами. Меня часто просят высказаться и предположить, как сложится тот или иной матч. Если в КХЛ, где всегда есть явные фавориты и зачастую безнадежные аутсайдеры, что-то просчитать и угадать результат более или менее реально, то в НХЛ – гиблое дело! По крайней мере в первой половине чемпионата, когда все клубы еще сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

Взять минувший тур.

Когда «Калгари» на 42-й минуте в течение 17 секунд забросил две шайбы в ворота «Сиэтла» и повел 4:2, кто мог представить, что недавние новички лиги не только успеют отыграться, но и добыть в гостях победу в основное время – 5:4!

Или драма в Питтсбурге. На 32-й минуте Малкин, уже имевший гол в активе, организовал пятую шайбу в ворота «Бостона» - 5:2. Спустя 30 секунд Бержерон сокращает разрыв. Но нет – судьи фиксируют атаку на голкипера Джарри и отменяют взятие ворот. Тем не менее основное время завершается вничью – 5:5, а в овертайме «медведи» дожимают «пингвинов»!

А сколько чудес посчастливилось вживую наблюдать зрителям в Тампе! При счете 1:1 в середине второго периода хозяева добились права полторы минуты играть с двумя лишними. Ранее они большинство уже реализовали, когда Сергачев с помощью Кучерова и Стэмкоса восстановил паритет. Но что мы видим на сей раз?! Кучеров пасует Стэмкосу и попадает в конек Жозефу! Бывший одноклубник убегает в отрыв и легко переигрывает Василевского – 1:2 в пользу «Оттавы» при игре втроем против пятерых!

Огромными усилиями на 52-й минуте «молнии» повторно настигают «сенаторов» - 2:2. И что? Спустя 40 секунд нелепейшую ошибку за своими воротами допускает наш Вася: отдает шайбу противнику и вот уже – 2:3. Благо в ударе были Пойнт с Кучеровым – вдвоем они соорудили пару голов, причем Никита второй матч подряд забил победный.

Но это еще не все! Когда гости под занавес заменили голкипера на шестого полевого, Пол с подачи Кучеров довел счет до 5:3. Как бы ни так! Арбитры сходили в кино и обнаружили офсайд у Пола! «Оттаву» этот подарок так вдохновил, что на предпоследней (!) секунде основного времени «молнии» проспали выход один на один Ткачука, но капитан влепил в молоко…

Зато вашингтонец Хатавей не промахнулся по пустому углу «Вегаса». Зал взревел от восторга: вырвать викторию с финальной сиреной – это всегда круто! Ха-ха-ха. Время-то, оказывается, вышло! Гол отменен – 2:2. Овертайм. Увы, Овечкин упускает за спину защитника Теодора – 2:3. Тушите свет!

Ну как: ничего себе денечек?!

Однако перейдем к тем самым константам. Разве все, пересказанное выше, поддается какому-либо прогнозу? Вряд ли. А вот «Рейнджерс» с Шестеркиным в воротах и «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в атаке в общем-то просчитываются. В первом случае, как правило, мало шайб в матче – не более пяти. Во втором, наоборот, обычно более пяти.

Ньюйоркцы и «нефтяники» не подвели и на сей раз.

«Медисон Сквер Гарден» за три периода голов вообще не увидел. Крайдер распечатал «летчика» Харта лишь под занавес овертайма – 1:0.

Ну а в Эдмонтоне болельщики «Ойлерз», по обыкновению, наслаждались голевой феерией. В этот раз с участием «Нэшвилла». Уже к 28-й минуте хозяева норму ударно выполнили – 5:1! В итоге – 7:4. У Макдэвида – 4 (2+2) очка, Драйзайтля – 5 (1+4). Капитан победителей упрочил лидерство среди снайперов и бомбардиров – 22 (11+11). Вторым идет, разумеется, его немецкий одноклубник – 21 (5+16). У Панарина – 16 (5+11) очков, Кучерова – 15 (4+11), Капризова – 13 (8+5).

Что мы на сегодня имеем в целом по нынешнему чемпионату? Вот как играл «Рейнджерс» с Шестеркиным в воротах.

3:1 с «Тампой»

7:3 с «Миннесотой»

6:4 с «Анахаймом»

2:3 ОТ с «Сан-Хосе»

2:3 Бул с «Колорадо»

6:3 с «Далласом»

3:2 с «Аризоной»

1:0 ОТ с «Филадельфией»

Как видите, в пяти матчах из восьми забито не более пяти голов, а сам Игорь больше трех шайб пропустил только от «Анахайма».

А вот расклад по всем играм сезона «Эдмонтона».

5:3 с «Ванкувером»

3:4 с «Калгари»

2:4 с «Баффало»

6:4 с «Каролиной»

0:2 с «Сент-Луисом»

6:3 с «Питтсбургом»

3:1 с «Сент-Луисом»

6:5 с «Чикаго»

3:2 с «Калгари»

7:4 с «Нэшвиллом»

Здесь ситуация с прогнозом еще надежнее – более пяти шайб заброшено аж в семи матчах из десяти!

Так что, господа, делайте выводы. А может, и ставки…

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пикантная ситуация: Шестеркин и Макдэвид с Драйзайтлем могут разорить букмекеров
Пикантная ситуация: Шестеркин и Макдэвид с Драйзайтлем могут разорить букмекеров
Нет, это не проплаченный материал. Это просто размышления вслух. Наблюдения за закономерностями.
02.11.2022 10:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока
«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока
Что говорили наставники команд после матча «Динамо» – «Металлург».
01.11.2022 22:57
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Радулов – в порядке! Как и ЦСКА, победивший в Казани «Ак Барс»
Радулов – в порядке! Как и ЦСКА, победивший в Казани «Ак Барс»
Пропустивший матч с «Нефтехимиком» Александр Радулов вернулся и во встрече с чемпионами был лучшим в «Ак Барсе». Однако его усилий не хватило даже для ничьей в основное время. ЦСКА взял верх 3:2 и продлил победную серию до 11 игр.
01.11.2022 22:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В Северной Каролине подвиги русских и канадца Кемпера тихо проигнорировали. К чему бы это?
В Северной Каролине подвиги русских и канадца Кемпера тихо проигнорировали. К чему бы это?
Во многом НХЛ - образец, но в Роли засели гнусные предатели лиги. Только они могли столь цинично испоганить идею трех звезд матча, в котором «Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам – 2:3.
01.11.2022 10:05
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира
«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира
Бан самого результативного игрока «Ак Барса» пошел на пользу команде. В принципиальном татарском дерби команда Олега Знарка одержала волевую победу 5:2 над «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2. А «Спартаку» и четырех шайб не хватило для виктории в домашнем матче со СКА (4:6).
30.10.2022 20:49
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Почему Знарок позвал в автобус команды простых болел, а не тех, кто платит игрокам сотни миллионов?
Почему Знарок позвал в автобус команды простых болел, а не тех, кто платит игрокам сотни миллионов?
Пока «Ак Барс» - без Радулова! – готовится к республиканскому дерби с «Нефтехимиком», поговорим об уникальном происшествии с «барсами» и не менее сенсационном признании Знарка, что он сам все это и организовал.
30.10.2022 11:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Межконтинентальная интрига: «Ванкувер» тащат со дна русские, но кто будет спасать «Ак Барс»?
Межконтинентальная интрига: «Ванкувер» тащат со дна русские, но кто будет спасать «Ак Барс»?
Занятная к концу октября картина нарисовалась. В КХЛ вдруг заглох напичканный миллионерами «Казань Рейнджерс», а в НХЛ никак не мог одержать хоть одну победу русский «Кэнакс». Но у «косаток» уже две виктории, а у «барсов»…
29.10.2022 11:31
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой
«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой
Четвертый матч сериала СКА – «Динамо» (Москва) не уступал по градусу борьбы предыдущей игре этих соперников в Санкт-Петербурге, в которой прервалась победная серия армейцев (1:2 Б). А по закрученности сюжетной линии превзошел. Москвичи, пропустив два быстрых гола, вернули должок, сравняли счет. Все решили буллиты. Дубль оформил Дмитрий Яшкин, он же реализовал послематчевый бросок. Без малого 7 тысяч зрителей на «ВТБ Арене» (для Москвы солидная посещаемость) получили истинное удовольствие.
28.10.2022 23:17
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?
Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?
Ови снова не забил, как и весь его «Вашингтон» - 0:2 в Далласе. С тремя шайбами в восьми матчах Александр сейчас, судя по сайту НХЛ, на 100-м месте среди снайперов, а по полезности «минус 8» - вовсе худший в лиге?!
28.10.2022 13:47
Хоккей
автор: Виталий Славин
Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»
Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»
Московские армейцы продлили победную серию до 9 матчей. А команда из Белоруссии, которую в межсезонье называли грозой авторитетов, пока вне зоны плей-офф.
27.10.2022 22:52
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
«Айнтрахт» сотворил историю, «Бавария» набрала 18 очков из 18! Немецкий день в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов групповой турнир завершился еще в трех группах.
От защиты Бивола до титульника Нурмагомедова! Что ждет фанатов бокса и ММА в ноябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков третьего осеннего месяца.
У Симеоне — кризис жанра! Как «Атлетико» проиграл «Порту» и остался без евровесны
В группе B Лиги чемпионов «матрасники» уступили в Порту (1:2) и заняли последнее место в своем квартете, оставшись даже без плей-офф Лиги Европы.
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика