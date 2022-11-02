Пикантная ситуация: Шестеркин и Макдэвид с Драйзайтлем могут разорить букмекеров

В круговороте 12 сегодняшних матчей НХЛ есть несколько констант. Конечно, забил Капризов (дубль в игре с «Монреалем» - 4:1), очередной мультиочковый матч выдал Кучеров. Но мы о другом – об обороне «Рейнджерс» и атаке «Эдмонтона».

Нет, это не проплаченный материал. Не реклама. Не призыв к действию. Это просто размышления вслух. Наблюдения за закономерностями.

Сейчас многие увлекаются прогнозами. Меня часто просят высказаться и предположить, как сложится тот или иной матч. Если в КХЛ, где всегда есть явные фавориты и зачастую безнадежные аутсайдеры, что-то просчитать и угадать результат более или менее реально, то в НХЛ – гиблое дело! По крайней мере в первой половине чемпионата, когда все клубы еще сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

Взять минувший тур.

Когда «Калгари» на 42-й минуте в течение 17 секунд забросил две шайбы в ворота «Сиэтла» и повел 4:2, кто мог представить, что недавние новички лиги не только успеют отыграться, но и добыть в гостях победу в основное время – 5:4!

Или драма в Питтсбурге. На 32-й минуте Малкин, уже имевший гол в активе, организовал пятую шайбу в ворота «Бостона» - 5:2. Спустя 30 секунд Бержерон сокращает разрыв. Но нет – судьи фиксируют атаку на голкипера Джарри и отменяют взятие ворот. Тем не менее основное время завершается вничью – 5:5, а в овертайме «медведи» дожимают «пингвинов»!

А сколько чудес посчастливилось вживую наблюдать зрителям в Тампе! При счете 1:1 в середине второго периода хозяева добились права полторы минуты играть с двумя лишними. Ранее они большинство уже реализовали, когда Сергачев с помощью Кучерова и Стэмкоса восстановил паритет. Но что мы видим на сей раз?! Кучеров пасует Стэмкосу и попадает в конек Жозефу! Бывший одноклубник убегает в отрыв и легко переигрывает Василевского – 1:2 в пользу «Оттавы» при игре втроем против пятерых!

Огромными усилиями на 52-й минуте «молнии» повторно настигают «сенаторов» - 2:2. И что? Спустя 40 секунд нелепейшую ошибку за своими воротами допускает наш Вася: отдает шайбу противнику и вот уже – 2:3. Благо в ударе были Пойнт с Кучеровым – вдвоем они соорудили пару голов, причем Никита второй матч подряд забил победный.

Но это еще не все! Когда гости под занавес заменили голкипера на шестого полевого, Пол с подачи Кучеров довел счет до 5:3. Как бы ни так! Арбитры сходили в кино и обнаружили офсайд у Пола! «Оттаву» этот подарок так вдохновил, что на предпоследней (!) секунде основного времени «молнии» проспали выход один на один Ткачука, но капитан влепил в молоко…

Зато вашингтонец Хатавей не промахнулся по пустому углу «Вегаса». Зал взревел от восторга: вырвать викторию с финальной сиреной – это всегда круто! Ха-ха-ха. Время-то, оказывается, вышло! Гол отменен – 2:2. Овертайм. Увы, Овечкин упускает за спину защитника Теодора – 2:3. Тушите свет!

Ну как: ничего себе денечек?!

Однако перейдем к тем самым константам. Разве все, пересказанное выше, поддается какому-либо прогнозу? Вряд ли. А вот «Рейнджерс» с Шестеркиным в воротах и «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в атаке в общем-то просчитываются. В первом случае, как правило, мало шайб в матче – не более пяти. Во втором, наоборот, обычно более пяти.

Ньюйоркцы и «нефтяники» не подвели и на сей раз.

«Медисон Сквер Гарден» за три периода голов вообще не увидел. Крайдер распечатал «летчика» Харта лишь под занавес овертайма – 1:0.

Ну а в Эдмонтоне болельщики «Ойлерз», по обыкновению, наслаждались голевой феерией. В этот раз с участием «Нэшвилла». Уже к 28-й минуте хозяева норму ударно выполнили – 5:1! В итоге – 7:4. У Макдэвида – 4 (2+2) очка, Драйзайтля – 5 (1+4). Капитан победителей упрочил лидерство среди снайперов и бомбардиров – 22 (11+11). Вторым идет, разумеется, его немецкий одноклубник – 21 (5+16). У Панарина – 16 (5+11) очков, Кучерова – 15 (4+11), Капризова – 13 (8+5).

Что мы на сегодня имеем в целом по нынешнему чемпионату? Вот как играл «Рейнджерс» с Шестеркиным в воротах.

3:1 с «Тампой»

7:3 с «Миннесотой»

6:4 с «Анахаймом»

2:3 ОТ с «Сан-Хосе»

2:3 Бул с «Колорадо»

6:3 с «Далласом»

3:2 с «Аризоной»

1:0 ОТ с «Филадельфией»

Как видите, в пяти матчах из восьми забито не более пяти голов, а сам Игорь больше трех шайб пропустил только от «Анахайма».

А вот расклад по всем играм сезона «Эдмонтона».

5:3 с «Ванкувером»

3:4 с «Калгари»

2:4 с «Баффало»

6:4 с «Каролиной»

0:2 с «Сент-Луисом»

6:3 с «Питтсбургом»

3:1 с «Сент-Луисом»

6:5 с «Чикаго»

3:2 с «Калгари»

7:4 с «Нэшвиллом»

Здесь ситуация с прогнозом еще надежнее – более пяти шайб заброшено аж в семи матчах из десяти!

Так что, господа, делайте выводы. А может, и ставки…