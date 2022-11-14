World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ

В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
14 ноября 2022 09:56
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Вот и ответ тебе, полоумная Европа, почему Беттман и Ко отменили возрождение в 2024 году Кубка мира. В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!

«Рейнджерс» - «Аризона» - 4:1. Первая звезда – Игорь Шестеркин. Отразил 31 из 32 бросков «койотов», процент сейвов – 96,9.

«Миннесота» - «Сан-Хосе» - 2:3 (бул). Первая звезда – Александр Барабанов. Забил победный буллит. Кирилл Капризов тоже реализовал штрафной бросок да еще ассистировал при первом голе хозяев, но его «Уайлд» уступил.

«Тампа» - «Вашингтон» - 6:3. Первая звезда - Михаил Сергачев за дубль и две передачи при полезности «плюс 2». Вторая звезда – Никита Кучеров за 2 (1+1) очка.

Отметим, что в этих трех матчах на лед вышли представители аж 14 стран:

Канада – 45 игроков;

США – 33;

Россия – 11;

Швеция – 10;

Чехия – 4;

Финляндия – 3;

Швейцария – 2;

Франция, Дания, Белоруссия, Словакия, Австрия, Норвегия, Германия – по 1.

Это все к тому, что у России – образцовое соотношение количества, цены и качества. На сей раз тот же Панарин и Овечкин, Капризов и Василевский, Кузнецов и Наместников в трио звезд не попали. Ничего страшного! Позже включат. Обязательно! Ведь они – лидеры клубов, определяют их игру и достижения.

Однако даже болельщики «молний» явно не ожидали такого прорыва от Сергачева. Позавчера «Тампа» влетела в столице США – 1:5?! Василевский парировал лишь 19 бросков из 24. Сергачев отхватил полезность «минус 2», а Кучеров – вовсе «минус 3» при полной засухе в атаке.

Джон Купер всем дал второй шанс на своем льду – и россияне не подкачали! Андрей держал ворота на замке до 39-й минуты, а еще две шайбы пропустил под занавес, когда при счете 5:1 партнеры фактически досрочно укатили в раздевалку. Кучеров, как всегда, вел всю игру в большинстве. На 9-й минуте с подачи Сергачева реализовал лишнего сам (2:0), на 17-й в порядке алаверды помог это сделать Михаилу (4:0). С 23 (7+16) очками Никита поднялся на 4-е место в списке бомбардиров, у Панарина – 22 (5+17).

Сергачев ворвался в топ-10 среди защитников – 14 (4+10) очков и 8-я позиция. У лидирующего шведа Эрика Карлссона («Сан-Хосе») – 22 (10+22). Попутно Михаил повторил рекорд НХЛ. В истории лиги защитник за один период никогда не набирал более четырех очков. Последний раз это сделал Морган О’Райлли («Торонто») в октябре 2019 года. В летописи «Тампы» подобного добивались только Павел Кубина (2000) и Дэн Бойл (2006).

- Утром на собрании команды подробно обсудили, что надо изменить после оплеухи в Вашингтоне, - рассказывает герой дня. – Ребята вышли с особым настроем и играли в первом периоде так, как договаривались. Активизировали большинство, укрепили меньшинство. Большую часть матча мы доминировали.

Самого Сергачева перевели в первую спецбригаду вместо Хедмана. Россиянин справился на «отлично»! Недаром уже в следующем сезоне он будет зарабатывать больше маститого шведа – 8,5 миллиона долларов против 7,875 млн.

- В течение 57 минут контролировали ход игры, строго выполняя установку, - констатирует тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Плюсов гораздо больше, чем минусов. Но мы все равно должны убедиться, доказать самим себе, что готовы держать уровень от начала до финальной сирены.

А теперь снова о неутихающей боли. Об отмененном Кубке мира-2024 из-за ультиматума ряда национальных федераций стран Европы, дескать, в одном турнире с Россией они участвовать отказываются категорически.

Черт побери, но почему в НХЛ всего в трех матчах как ни в чем не бывало гоняют шайбу, бьются друг против друга, вместе побеждают и вместе огорчаются игроки аж 14 сборных! Почему никто не бойкотирует русских?! Слова плохого о наших ребятах не услышишь ни от хоккеистов и тренеров, менеджеров и владельцев клубов, ни от болельщиков и журналистов.

Что за бред творится в Европе? Что за мазохисты-самоубийцы захватили власть в ИИХФ, федерациях Швеции, Финляндии, Чехии и некоторых других? Ни себе ни людям. Тупицы! Предатели! Неужели они не понимают, что этими глупыми бойкотами-ультиматумами убивают хоккей как вид спорта?

Наша ледовая игра и так культивируется в горстке государств. Без регулярных саммитов сильнейших сборных на высшем уровне шайба рискует попросту самоликвидироваться, лишиться внимания широкого круга спортивных болельщиков!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!
14.11.2022 09:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
То, о чем «Советский спорт» писал как о неизбежном еще пару месяцев назад, случилось: возрождение Кубка мира откладывается. Без России он даром НХЛ не нужен.
12.11.2022 23:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Оцениваем перенос Кубка мира на февраль 2025 года оптимистично.
12.11.2022 14:52
Хоккей
автор: Николай Яременко
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Еще один гол в ворота армейцев судьи придумали.
11.11.2022 22:45
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Эта констатация может измениться только в финале Кубка Стэнли-2023. Ибо оба матча регулярки «Каролина» и «Эдмонтон» сыграли. Итог: на шесть голов Свечникова канадец с немцем ответили тремя?!
11.11.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
Завтра красно-белые сразятся с ЦСКА.
10.11.2022 23:02
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки
Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки
После двух сухих поражений «дикие» на славу постреляли в Анахайме. Сигналом к штурму послужила массовая драка на 31-й минуте, когда все находящиеся на льду гости бросились защищать русскую звезду. 
10.11.2022 14:02
Хоккей
автор: Виталий Славин
За что депутат Госдумы публично оскорбил лучшего хоккеиста мира ХХ века?! Фетисову стоит извиниться
За что депутат Госдумы публично оскорбил лучшего хоккеиста мира ХХ века?! Фетисову стоит извиниться
Вы можете себе представить, что Северная Америка вдруг обрушится мочить Гретцки за невинную, совершенно нейтральную фразу? Причем, на мой взгляд, абсолютно правильную и своевременную.
09.11.2022 15:43
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия питерского Тарасова/Тихонова не справилась с «моряками». СКА проиграл «Адмиралу»
Армия питерского Тарасова/Тихонова не справилась с «моряками». СКА проиграл «Адмиралу»
Лидер регулярного чемпионата потерпел второе поражение в основное время.
08.11.2022 18:24
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Ну что, Америка, ты по-прежнему считаешь, что в хоккее есть люди круче Ови?! Самой-то несмешно?
Ну что, Америка, ты по-прежнему считаешь, что в хоккее есть люди круче Ови?! Самой-то несмешно?
Овечкин и Кузнецов с истерзанным травмами «Вашингтоном» порвали на лоскуты «Эдмонтон» с записными героями всех потешных рейтингов НХЛ Макдэвидом и Драйзайтлем.
08.11.2022 12:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 14.11.2022: на кону 2 850 000 рублей!
14 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Период имени Кучерова и Сергачева! Как русские звезды «Тампы» уничтожили команду Овечкина (видео)
Михаил Сергачев (4 очка) и Никита Кучеров (2) обеспечили «молниям» уверенную победу над «столичными» в матче чемпионата НХЛ (6:3).
Браво, Расселл! Брависсимо, «Мерседес»! Итоги Гран-при Бразилии
Предпоследний этап сезона «Формулы-1» принес сенсационные результаты на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.
«Есть вопросы по удалению Гладышева, возможны новые варианты с Захаряном». Член совдира «Динамо» — о сезоне
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о победе в дерби над ЦСКА, планах по усилению команды зимой и выплатах ФИФА за участников ЧМ-2022.
«Полузащита ЦСКА расстроила, а Карпин был лучшим». Валерий Масалитин — об открытиях и провалах РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги, которая ушла на зимний перерыв.
Кому побеждать в Москве, если не Москвиной? Чем завершился четвертый этап Гран-при России
На этапе российской серии Гран-при золотой дубль сделали фигуристы из петербургской школы Тамары Москвиной: Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в парном катании, Петр Гуменник - в одиночном.
Федотов пошел по пути Березуцкого? Как ЦСКА проиграл «Динамо» и продолжил падение
Программу РПЛ в 2022 году завершило огненное столичное дерби, в котором бело-голубые победили армейцев (2:1).
Слуцкого удалили, но пока не выгнали. Как «Рубин» снова покинул зону РПЛ
В матче 18-го тура Первой лиги казанцы не смогли переиграть дома «Енисей» (0:0).
Туктамышева победила с падением, Акатьева провалилась с треском! Захватывающая развязка московского Гран-при
Чемпионкой 4-го этапа Гран-при России стала Елизавета Туктамышева. Серебро у Софьи Муравьевой, Софья Акатьева – только третья.
Победа Катара и 9 очков Бразилии — «железобетон»! Специальные ставки на статистику группового этапа ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на различные статистические итоги групповой стадии стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика