Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ

Вот и ответ тебе, полоумная Европа, почему Беттман и Ко отменили возрождение в 2024 году Кубка мира. В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!

«Рейнджерс» - «Аризона» - 4:1. Первая звезда – Игорь Шестеркин. Отразил 31 из 32 бросков «койотов», процент сейвов – 96,9.

«Миннесота» - «Сан-Хосе» - 2:3 (бул). Первая звезда – Александр Барабанов. Забил победный буллит. Кирилл Капризов тоже реализовал штрафной бросок да еще ассистировал при первом голе хозяев, но его «Уайлд» уступил.

«Тампа» - «Вашингтон» - 6:3. Первая звезда - Михаил Сергачев за дубль и две передачи при полезности «плюс 2». Вторая звезда – Никита Кучеров за 2 (1+1) очка.

Отметим, что в этих трех матчах на лед вышли представители аж 14 стран:

Канада – 45 игроков;

США – 33;

Россия – 11;

Швеция – 10;

Чехия – 4;

Финляндия – 3;

Швейцария – 2;

Франция, Дания, Белоруссия, Словакия, Австрия, Норвегия, Германия – по 1.

Это все к тому, что у России – образцовое соотношение количества, цены и качества. На сей раз тот же Панарин и Овечкин, Капризов и Василевский, Кузнецов и Наместников в трио звезд не попали. Ничего страшного! Позже включат. Обязательно! Ведь они – лидеры клубов, определяют их игру и достижения.

Однако даже болельщики «молний» явно не ожидали такого прорыва от Сергачева. Позавчера «Тампа» влетела в столице США – 1:5?! Василевский парировал лишь 19 бросков из 24. Сергачев отхватил полезность «минус 2», а Кучеров – вовсе «минус 3» при полной засухе в атаке.

Джон Купер всем дал второй шанс на своем льду – и россияне не подкачали! Андрей держал ворота на замке до 39-й минуты, а еще две шайбы пропустил под занавес, когда при счете 5:1 партнеры фактически досрочно укатили в раздевалку. Кучеров, как всегда, вел всю игру в большинстве. На 9-й минуте с подачи Сергачева реализовал лишнего сам (2:0), на 17-й в порядке алаверды помог это сделать Михаилу (4:0). С 23 (7+16) очками Никита поднялся на 4-е место в списке бомбардиров, у Панарина – 22 (5+17).

Сергачев ворвался в топ-10 среди защитников – 14 (4+10) очков и 8-я позиция. У лидирующего шведа Эрика Карлссона («Сан-Хосе») – 22 (10+22). Попутно Михаил повторил рекорд НХЛ. В истории лиги защитник за один период никогда не набирал более четырех очков. Последний раз это сделал Морган О’Райлли («Торонто») в октябре 2019 года. В летописи «Тампы» подобного добивались только Павел Кубина (2000) и Дэн Бойл (2006).

- Утром на собрании команды подробно обсудили, что надо изменить после оплеухи в Вашингтоне, - рассказывает герой дня. – Ребята вышли с особым настроем и играли в первом периоде так, как договаривались. Активизировали большинство, укрепили меньшинство. Большую часть матча мы доминировали.

Самого Сергачева перевели в первую спецбригаду вместо Хедмана. Россиянин справился на «отлично»! Недаром уже в следующем сезоне он будет зарабатывать больше маститого шведа – 8,5 миллиона долларов против 7,875 млн.

- В течение 57 минут контролировали ход игры, строго выполняя установку, - констатирует тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Плюсов гораздо больше, чем минусов. Но мы все равно должны убедиться, доказать самим себе, что готовы держать уровень от начала до финальной сирены.

А теперь снова о неутихающей боли. Об отмененном Кубке мира-2024 из-за ультиматума ряда национальных федераций стран Европы, дескать, в одном турнире с Россией они участвовать отказываются категорически.

Черт побери, но почему в НХЛ всего в трех матчах как ни в чем не бывало гоняют шайбу, бьются друг против друга, вместе побеждают и вместе огорчаются игроки аж 14 сборных! Почему никто не бойкотирует русских?! Слова плохого о наших ребятах не услышишь ни от хоккеистов и тренеров, менеджеров и владельцев клубов, ни от болельщиков и журналистов.

Что за бред творится в Европе? Что за мазохисты-самоубийцы захватили власть в ИИХФ, федерациях Швеции, Финляндии, Чехии и некоторых других? Ни себе ни людям. Тупицы! Предатели! Неужели они не понимают, что этими глупыми бойкотами-ультиматумами убивают хоккей как вид спорта?

Наша ледовая игра и так культивируется в горстке государств. Без регулярных саммитов сильнейших сборных на высшем уровне шайба рискует попросту самоликвидироваться, лишиться внимания широкого круга спортивных болельщиков!