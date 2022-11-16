World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  

На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах порекомендовал главам ведущих государств не препятствовать возвращению России в мировой спорт. Правда, слово «Россия» глава МОК не произнес, но его посыл очевиден.
Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  
16 ноября 2022 20:10
автор: Юрий Волохов

Обращаясь к главам стран G20, Томас Бах, в частности, сказал:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

Коллега Виталий Славин написал по этому поводу чрезмерно оптимистичную колонку. Его текст можно прочесть на нашем сайте. Виталий считает, что у нас есть шанс сыграть уже на ближайшем чемпионате мира по хоккею весной 2023 года.

Я хотел бы предостеречь от чрезмерного оптимизма, и слега охладить горячие болельщицкие головы. А то некоторые, начитавшись Славина, начнут бронировать отели в Финляндии и Латвии на весну 2023 года. И потеряют деньги. Делать этого не стоит: Финляндия давно закрыла границу для россиян. Видимо, временно, но сколько будет продолжаться это «временно», никто не знает. А Латвия, как и две остальные страны Балтии, четко и твердо заявили, что въезд гражданам России в эти государства запрещен. Вне зависимости от того, есть ли у них Шенгенская виза, пусть даже выданная в посольстве Республики Латвия в Москве.

Не хотим видеть россиян у нас ни в каком качестве. Таков общий посыл.

Теперь про ЧМ-2023. Я не вижу ни единого шанса, что сборная России там может выступить. Если даже ИИХФ, послушав Баха, допустит нас к ЧМ-2023, в чем большие сомнения. Новый глава Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф в любви к России не замечен. Это экс-президент Рене Фазель был замечательным другом нашей страны.

Так вот, если даже Тардиф проникнется к нам большой любовью и допустит «Красную машину» к ЧМ-2023, можете не сомневаться, восстанут все остальные участники, особенно, представляющие Европу, финны, шведы, чехи, словаки.

Они просто сделают то, что сделали в марте поляки и те же шведы со сборной России по футболу перед стыковым матчами к ЧМ в Катаре. Заявят, что с русскими играть не будут. А что будет именно так, не надо быть семи пядей во лбу. На этом все и закончится.

Так что будем реалистами: в ближайшие полгода возвращение России в большую спортивную семью ожидать не стоит.

Когда? А вот на этот вопрос вам никто не ответит.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани
Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани
Это первое противостояние тренеров, возглавляющих записных фаворитов.
16.11.2022 20:32
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  
Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  
На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах порекомендовал главам ведущих государств не препятствовать возвращению России в мировой спорт. Правда, слово «Россия» глава МОК не произнес, но его посыл очевиден.
16.11.2022 20:10
Хоккей
автор: Юрий Волохов
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах сегодня сделал сенсационное заявление. Лидер олимпийского движения по сути признал, что мировой спорт без России больше жить не может.
16.11.2022 16:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями
Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями
Такого не было даже при великом и могучем СССР! У России не только самые креативные и виртуозные форварды на планете, но и самые непробиваемые вратари. Встречайте, Петр Кочетков!
15.11.2022 13:37
Хоккей
автор: Виталий Славин
Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 
Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 
Вслед за ЦСКА красно-белые одолели «Динамо».
14.11.2022 23:40
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Спартак» станет агрессивнее, а «Динамо» набирает форму
«Спартак» станет агрессивнее, а «Динамо» набирает форму
Но уже сегодня красно-белые оказались сильнее. Что говорили наставники команд после матча «Динамо» - «Спартак».
14.11.2022 23:31
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!
14.11.2022 09:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
То, о чем «Советский спорт» писал как о неизбежном еще пару месяцев назад, случилось: возрождение Кубка мира откладывается. Без России он даром НХЛ не нужен.
12.11.2022 23:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Оцениваем перенос Кубка мира на февраль 2025 года оптимистично.
12.11.2022 14:52
Хоккей
автор: Николай Яременко
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Еще один гол в ворота армейцев судьи придумали.
11.11.2022 22:45
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика