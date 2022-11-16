Будем реалистами: если даже ИИХФ допустит Россию до ЧМ-2023, мы опять попадем под бойкот  

Обращаясь к главам стран G20, Томас Бах, в частности, сказал:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

Коллега Виталий Славин написал по этому поводу чрезмерно оптимистичную колонку. Его текст можно прочесть на нашем сайте. Виталий считает, что у нас есть шанс сыграть уже на ближайшем чемпионате мира по хоккею весной 2023 года.

Я хотел бы предостеречь от чрезмерного оптимизма, и слега охладить горячие болельщицкие головы. А то некоторые, начитавшись Славина, начнут бронировать отели в Финляндии и Латвии на весну 2023 года. И потеряют деньги. Делать этого не стоит: Финляндия давно закрыла границу для россиян. Видимо, временно, но сколько будет продолжаться это «временно», никто не знает. А Латвия, как и две остальные страны Балтии, четко и твердо заявили, что въезд гражданам России в эти государства запрещен. Вне зависимости от того, есть ли у них Шенгенская виза, пусть даже выданная в посольстве Республики Латвия в Москве.

Не хотим видеть россиян у нас ни в каком качестве. Таков общий посыл.

Теперь про ЧМ-2023. Я не вижу ни единого шанса, что сборная России там может выступить. Если даже ИИХФ, послушав Баха, допустит нас к ЧМ-2023, в чем большие сомнения. Новый глава Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф в любви к России не замечен. Это экс-президент Рене Фазель был замечательным другом нашей страны.

Так вот, если даже Тардиф проникнется к нам большой любовью и допустит «Красную машину» к ЧМ-2023, можете не сомневаться, восстанут все остальные участники, особенно, представляющие Европу, финны, шведы, чехи, словаки.

Они просто сделают то, что сделали в марте поляки и те же шведы со сборной России по футболу перед стыковым матчами к ЧМ в Катаре. Заявят, что с русскими играть не будут. А что будет именно так, не надо быть семи пядей во лбу. На этом все и закончится.

Так что будем реалистами: в ближайшие полгода возвращение России в большую спортивную семью ожидать не стоит.

Когда? А вот на этот вопрос вам никто не ответит.