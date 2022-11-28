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«Соперник нас истоптал»: крутой камбэк ЦСКА и причины обидного поражения «Витязя»

Что говорили наставники команд после матча.
«Соперник нас истоптал»: крутой камбэк ЦСКА и причины обидного поражения «Витязя»
28 ноября 2022 23:14
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

Целых десять заброшенных шайб увидели трибуны ЦСКА-Арены в понедельник вечером. Столичные армейцы принимали подмосковный «Витязь». И, хотя гости повели в счете 3:0 уже в первом периоде, победу одержали хозяева, устроившие настоящее стрельбище у ворот Сапрыкина. 103 броска было нанесено красно-синими против 35 соперника. Матч закончился со счетом 6:4 в пользу ЦСКА.

Наставник «Витязя», Вячеслав Буцаев, проводивший свой 400-й матч в КХЛ в качестве главного тренера, был явно недоволен действиями своих подопечных:

«В актив занесём только первый период и несколько эпизодов в третьем. Знали, что соперник будет играть активно, объясняли это ребятам, но не дошло. Соперник нас просто истоптал во втором периоде. Потом подравнялись, начали выполнять установки, забросили еще шайбу, но после — опять на те же грабли. Если ты себя так ведёшь, то будешь наказан соперником.

Почему поставили сегодня на ворота Сапрыкина? По игре к нему нет претензий. Он тоже должен играть и получать практику. Сапрыкин сделал сегодня все, чтобы команда выиграла, но команда его не поддержала.

Залог побед — это исполнение тренерской установки, игровая дисциплина. Играть надо с сердцем. Надеюсь, что в следующем матче так и будет».

Главный тренер ЦСКА, Сергей Федоров также подвел итоги встречи:

«Очевидно, что мы неудачно начали первый период. И это еще корректно сказано. Пропустили три гола, которые сами себе создали, при всем уважении к сопернику. Но продолжали бороться, «Витязь» создал нам кучу трудностей. Ребята смогли продолжить играть в свой хоккей и победили. Спасибо им за это.

Три дебютанта в составе? Несколько ребят заболели, вирус. Поэтому необходимо было искать замену. Благодарен парням, они получили хороший опыт и выступили достойно. Думаю, что будет немного изменений перед матчем с «Авангардом».

Как оценю игру Шарыченкова? Очень сложно вратарям играть без бросков. Им тяжело настроиться на один-два броска за период. Думаю, что Саша справился, а те голы, что он пропустил — ответственность на всех лежит».

источник: «Советский спорт»
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«Соперник нас истоптал»: крутой камбэк ЦСКА и причины обидного поражения «Витязя»
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