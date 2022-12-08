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Для чего лимит на легионеров? Спросите Канаду, чья молодежная сборная доминирует на чемпионатах мира

Вчера Минспорта наконец сделало то, что давно напрашивалось: издан приказ, что с 1 августа 2023 года в клубах КХЛ на игру можно будет заявлять три, а не пять легионеров, как сейчас. Одни только факты, почему это хорошо и прогрессивно.
Для чего лимит на легионеров? Спросите Канаду, чья молодежная сборная доминирует на чемпионатах мира
08 декабря 2022 15:47
автор: Виталий Славин
автор фото: IIHF

Честно, устал читать в СМИ бесконечные спичи неофитов и безнадежных дилетантов, дескать: шеф, все пропало – гипс снимают, клиент уезжает. Причем эти забубенные профаны, не моргнув глазом, утверждают, что не видят ни единого аргумента в пользу лимита.

Что ж, я приведу вам их пачку, ибо «кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку». А это, согласитесь, немало!

ПОЧЕМУ МИНСПОРТА И ФХР КОМАНДУЮТ КХЛ

Потому что российские клубы Континентальной лиги содержит государство. В отличие от целиком частной НХЛ, отношения с госструктурами США и Канады которой ограничиваются уплатой колоссальных налогов. Потому Беттман и Ко хоть марсиан могут к себе пригласить. А гослига под вывеской КХЛ должна исполнять волю государства, читай Минспорта и ФХР: кто платит, тот музыку и заказывает. С какой стати на наши с вами деньги мы должны кормить на убой забугорных шабашников, а не вкладывать их в развитие своих игроков, гарантируя им 19 (22 минус три мигранта) мест в заявке на игру!

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ КВОТА В ТРИ ЛЕГИОНЕРА, А НЕ В ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ

Во-первых, о таком сокращении было заявлено давно, чтобы клубы могли приспособиться и не имели контрактов более чем с тремя гастарбайтерами на сезон-2023/24.

Во-вторых, на деле в КХЛ этого правила в целом уже придерживаются. В среднем на команду сейчас менее 2,9 легионера. А кое-где их совсем нет, как в «Локомотиве» и «Ак Барсе», либо минимум, как в СКА.

То есть Министерство спорта просто зафиксировало нынешнее положение вещей, когда к нам едут в основном североамериканцы. Все в следующем сезоне будут в равных условиях. А не так, как сейчас, когда в «Автомобилисте», к примеру, аж семь пришельцев из дальнего зарубежья?! Помимо разрешенной пятерки два казахских канадца Блекер и Валк.

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ СБОРНАЯ КАНАДЫ ДОМИНИРУЕТ НА МОЛОДЕЖНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Потому что здорово работает Канадская молодежная лига, объединяющая лиги Квебека, Онтарио и Запада. Есть там лимит на европейцев? Еще какой! Даже драфтовать разрешено не более двух представителей Старого Света, равно как в любом матче их можно заявлять не более двух. Несколько лет в этих лигах вообще действовал полный запрет на европейских вратарей. И что? Упал уровень? Ха-ха-ха!

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ ЭТО БЛЕФ, ЧТО УПАДЕТ КОНКУРЕНЦИЯ, А С НЕЙ И УРОВЕНЬ ИГРЫ

Потому что это опровергает, как мы выше уяснили, вся многолетняя практика Канадской молодежной лиги. Если рассуждать о повышении конкуренции, то, наверное, канадцы должны были первыми упразднить лимит и собирать у себя всех звездочек планеты. Но нет! Они думают прежде всего о развитии своих ребят и готовят их так, что Кленовые листья регулярно всех дерут на молодежных ЧМ, а потом быстро осваиваются в НХЛ.

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ ЭТО НЕПРАВДА, ЧТО В СПОРТЕ ВРЕДНЫ ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В чисто профессиональном и на продажу, как в НХЛ, возможно. В нашей сугубо государственной КХЛ, как мы выше установили, все должно быть подчинено интересам государства, читай, национальной команды. Как в Канадской молодежной лиге. Почему Кленовым листьям куда более жесткие ограничения не мешают доминировать на молодежных ЧМ?! Есть ответ? Ответа нет.

К слову, в Европе в профессиональном хоккее тоже существуют жесткие квоты. В Швейцарии, которая в XXI века ворвалась в элиту мировой шайбы, а в НХЛ располагает уже двумя капитанами, до недавнего времени разрешали заявлять не более четырех иностранцев. Теперь можно задействовать шестерых. Посмотрим, как это отразится на их сборной. В любом случае это частные клубы, они сами могут устанавливать законы, если продавят Федерацию хоккея Швейцарии. Однако не стоит при этом забывать, что население этой альпийской страны в 20 раз меньше, чем в России. Им и вправду может не хватать качественных хоккеистов, чтоб заполнить 14 команд национальной лиги. И у них в НХЛ даже 10 игроков нет.

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ПЯТИ ЛЕГИОНЕРОВ ДЛЯ КХЛ МНОГО

Выше частично ответил, потому что после начала спецоперации к нам только в виде исключения приезжают европейцы, а от финнов вовсе остался только Пулккинен в «Тракторе».

Да, по-прежнему с удовольствием едут североамериканцы. Но что-то я не заметил в очереди Макдэвидов и Макаров, Фоксов и Кросби, Маккиннонов и Барзалов, Бернсов и Стэмкосов. К нам в окна и форточки лезут сплошь заокеанские отбросы в лучшем случае из четвертых звеньев. Типа экс-вашингтонца Лайпсика. На кой ляд нам пять таких мусорщиков? Чему они способны научить молодежь? Сорри, за риторические вопросы.

Есть возражения? Нет!

ПОЧЕМУ КХЛ НЕ НУЖЕН ЗАПРЕТ НА ВАРЯГОВ

Потому что мы живем не в СССР, когда все советские глыбы радовали собственного болельщика. Ныне все сливки мира в НХЛ. Россию там, как правило, представляют не менее 50 игроков. Причем далеко не все из них звезды первой величины. Вот этих уехавших и должны заменить 60 иностранцев в 20 командах, включая «Ладу», которая вернется в элиту в следующем сезоне.

Есть возражения? Нет!

Вот вам семь железобетонных аргументов, почему КХЛ необходим лимит в три иноземца. Если кто-то все еще за некий свободный рынок, спорьте не со мной, а с Канадской молодежной лигой! Особенно с результатами Кленовых листьев на чемпионатах мира.

Ну или посмотрите, в какой жуткий отстой превратился наш мужской и женский баскетбол! Хотя относительно недавно мы выигрывали Олимпиады и брали медали чемпионатов мира и Европы. Теперь элементарно отобраться туда – лютая проблема.

Я уж не говорю о многострадальном отечественном футболе – его просто нет, его массовым завозом всяческих Максимок и Мукунков тихо угробили. А ведь когда-то мы чемпионами и вице-чемпионами Европы становились, Олимпиады выигрывали, еврокубки брали. Чисто российский «Спартак» Романцева как-то в группе Лиги чемпионов выиграл все шесть матчей. Вы верите, что эта нынешняя красно-белая пародия в принципе когда-нибудь заползет в группу Лигу чемпионов? Да, опять вопрос чисто риторический. Ну так все равно кругом куча идиотов, которые за якобы свободную конкуренцию. А спросишь его, а ты готов на своем рабочем месте конкурировать с иностранцем, если его квалификация изначально радикально выше твоей, он замнется и промямлит – это другое. Нет! То же самое!

Есть возражения? Нет!

источник: «Советский спорт»
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Для чего лимит на легионеров? Спросите Канаду, чья молодежная сборная доминирует на чемпионатах мира
Вчера Минспорта наконец сделало то, что давно напрашивалось: издан приказ, что с 1 августа 2023 года в клубах КХЛ на игру можно будет заявлять три, а не пять легионеров, как сейчас. Одни только факты, почему это хорошо и прогрессивно.
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