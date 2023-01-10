Урок питерского вратаря из ВХЛ для шведа из ЦСКА. Таких легионеров надо гнать из КХЛ

Пять матчей игрового дня прошли от ножа. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту» 2:4, СКА удержал победу 3:2 над «Спартаком», московское «Динамо» в родных стенах с таким же счетом сломило сопротивление «Салавата Юлаева». А клуб из Сочи установил антирекорд – 20 поражений подряд. Главными героями вечера стали вратари.

- После первого периода мы не играли, - едва сдерживал раздражение в экспресс-интервью для канала КХЛ главный тренера ЦСКА Сергей Федоров сразу после финальной сирены в Екатеринбурге.

Армейцы уступили «Автомобилисту» 2:4, который проиграл девять предыдущих матчей, но при этом ухитрился сохранять лидерство на Востоке.

Отчаяние наставника красно-синих объяснимо. В команду вернулись почти все травмированные и больные (в лазарете остались лишь форвард Абрамов и защитник Диц), но атаке они продуктивности не добавили. Армейцы свои две шайбы забросили, но пропустили четыре, последняя из которых влетела в пустые ворота.

Их могло хватить для победы, если бы не шведские автоголы. Вратарь Рейдеборн пропустил после безобидного броска лучшего снайпера чемпионата Мэйсека с отрицательного угла уже на четвертой минуте. А во втором периоде при счете 1:1 шайба заползла в сетку от ноги шведского защитника Классона, в этот вечер совсем не соответствовавшему своей фамилии. Неслучайно третий период он целиком провел на лавке. Третью шайбу, как и вторую, хозяева забросили в большинстве, оба раза в штрафном боксе срок коротал Каменев.

У ЦСКА мало что получалось в атаке, тем более в ударе был вратарь уральцев Бобков, который сделал выводы из поражения в финале Кубка Гагарина-2019 (тогда он носил форму «Авангарда»).

Еще ярче выглядел вернувшийся в состав голкипер СКА Николаев, остановивший атаку «Спартака». В решающие мгновения он несколько раз разоружил капитана «Спартака» Хохлачёва, пропустившего предыдущий матч в Ярославле из-за дисквалификации. Лидеры не давали Николаеву расслабиться, часто посещали «лобное место», но вратарь стоял стеной. А вот его оппонент Красиков при надежной в целом игре позволил себе запустить бабочку: шайба после слабенького дальнего наброса Гребенщикова как в замедленном кино залетела в девятку. Этот гол и решил исход матча – 3:2 в пользу СКА.

Помарки вратаря Уфы Кареева свела не нет погоню «Салавата Юлаева» за «Динамо» на «ВТБ-Арене». Гости в течение полуминуты третьего периода забили дважды и сравняли счет – 2:2, но их голкипер допустил два косяка в одном эпизоде: сначала его подвела ловушка после атаки со средней дистанции Тринеева, и тут же щитком завез шайбу в ворота, выброшенную из-за лицевой линии шведа Лильи.

Продолжает кошмарить вратарь «Сочи» Бердин, которого мы запомнили по пенкам в СКА. Теперь этот воротчик, не снискавший славы за океаном, тянет на черноморское дно «леопардов». С таких персонажей неплохо бы взимать вступительный взнос за возвращение в КХЛ. Шайба канадца Уилсона, пропущенная на второй минуте, предопределила итог матча с «Витязем». Гости выиграли 3:2, несмотря на очередной, уже пятый, гол вундеркинда Мичкова.

Не блещет и вратарь-новичок «Северстали» Самонов, участник ЧМ-2021 в Риге. После обмена из СКА он сник. К слову, и проследовавший в обратном направлении Подъяпольский не вытаскивает матчи и вряд ли тренерский штаб питерцев в дальнейшем сделает на него ставку.

Однако даже с Самоновым «рыси» вырвали победу у «Торпедо» 5:2 Б по буллитам. Два очка команде Андрея Разина, ведущей яростную борьбу за путевку в плей-офф, были на вес золота.

ТАБЛО

«Автомобилист» - ЦСКА – 4:2, СКА – «Спартак» - 3:2, «Динамо» М – «Салават Юлаев» - 3:2, «Северсталь» - «Торпедо» - 5:4 Б, ХК «Сочи» - «Витязь» - 2:3.