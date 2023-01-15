Сергей Попов: «В Сочи молодая команда, немного не хватало для победы»

Хоккейный клуб «Сочи» наконец-то смог прервать рекордную серию поражений, обыграв дома магнитогорский «Металлург» со счётом 3:2. Автор победной шайбы, нападающий Сергей Попов поделился эмоциями после победы.

— Сергей, серия поражений висела над вами как Дамоклов меч. Наконец-то, удалось ее прервать. Поделитесь своим впечатлением от матча?

— Вышли и бились. Мы уже матчей пять выходим с таким настроем, но нам немного не хватало до победы. И вот, наконец-то, вырвали ее.

— Матчи с участием «Сочи» нескучно смотреть — вы и забиваете довольно много, и борьбу сопернику навязать можете. В чем же заключаются причины такой продолжительной негативной серии?

— У нас молодая команда. В третьем периоде кто-то может начать нервничать, кто-то заигрывается… Но все это опыт — будем учиться на своих ошибках.

— Многие эксперты положительно отзываются о вашей связке с Матвеем Мичковым, который не так давно пополнил ряды сочинской команды. Как вы сыгрались с ним? В чем сильные стороны вашего нового партнёра по звену?—

— Хороший парень. Когда он пришёл, нас сразу поставили вместе. Мы много общаемся, обсуждаем наши действия, разбираем ошибки. Химия на льду у нас, определенно, появилась. Его сильное качество, я думаю, заключается в точном броске.

— У команд, находящихся вверху турнирной таблицы сейчас борьба за плей-офф. Кто-то борется за восьмерку. Где вы ищете мотивацию, выходя на лёд?

— Играть за команду. Мотивация у спортсмена должна присутствовать при любом раскладе. Мы же не играем в хоккей только в этом сезоне. То, что сейчас — это тоже опыт, который в следующем сезоне позволит нам стать лучше.

— Недавно вы подписали новый контракт с хоккейным клубом «Сочи», который действует до апреля 2026 года. Почему приняли такое решение и какие перспективы для себя видите здесь?

— Мне нравится команда и город. Что касается перспектив — я не люблю загадывать, живу день за днём. Это мой первый год в КХЛ. В «Сочи» мне доверяют, я тут расту как игрок. Атмосфера города хорошая — потренировался, выходишь и переключаешься.

— Море опять же…

— На море я всего три раза был. После одного из которых заболел. Поэтому больше туда не хожу! В Сочи ты можешь выйти из Ледового и не думать о хоккее, а потом со свежей головой приходить на тренировку.

— Как вам первый год КХЛ? Какие впечатления от лиги?

— Я медленно начал, но у меня всегда так было — привыкал к скоростям, к лиге, к партнерам. Сейчас чувствую себя комфортнее, играю в свой хоккей.

— Следующий соперник — «Витязь». Вы недавно уже встречались с ними, и подмосковная команда оказалась сильнее. Как будете действовать, чтобы поменять сценарий игры?

— Они — довольно опытная команда. Надо играть в тело, а у нас команда молодая, энергии много — будем брать этим.

Победа над «Металлургом» прервала рекордную серию поражений сочинской команды, которая составила 21 матч. Следующую игру команда Сергея Светлова проведёт 18 января в подмосковной Балашихе против «Витязя».