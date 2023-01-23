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Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова

«Торпедо», как и в Москве, деклассировало ЦСКА.
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
23 января 2023 22:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Главный тренер автозаводцев Игорь Ларионов назвал матч фантастическим, а его оппонент и бывший одноклубник по ЦСКА и «Детройту» Сергей Федоров с трудом сдержал негативные эмоции. Армейцы, как и в предыдущих матчах со СКА и московским «Динамо», уступили третий период и потерпели второе поражение подряд.

Видимо, победа 4:2 над СКА в прошлый вторник вознесла чемпионов до небес. Хотя выиграли москвичи во многом благодаря вратарю Шарыченкову и удаче. В субботу на «ВТБ Арене» подфартило динамовцам, добавившим в третьем периоде и сравнявшим счет, а потом преуспевшим в серии буллитов.

Сегодня в Нижнем Новгороде чемпионы опять просели в третьей 20-минутке. Начали красно-синие по-чемпионски. Однако моменты транжирили один за другим. А застрельщиком выступил Григоренко, забывший про голы. Его «сухая» серия с учетом этого вечера растянулась на 11 матчей.

Конечно, подопечные Ларионова большие молодцы, провели все 60 минут вдохновенно и ровно, можно сказать, на одном дыхании. Разве что волжские «большевики» подкачали. Почти не создавали остроты и даже позволили армейцам (Диц) сравнять счет.

Лидеры же ЦСКА, похоже, разучились выкладываться по максимуму. Окулов, Слепышев, Каменев, Мамин, Карнаухов, Григоренко, Плотников, Светлаков, Соркин разочаровали. А четвертое звено Панкратова надо было сажать на лавку еще во втором периоде.

Удивительно, как Карнаухов позволил Белевичу забить победный гол!? Кого вице-чемпион опекал на среднем пятачке?

Гости тратили силы и эмоции на апелляцию к судьям. Раводин и Соин отработали слабо. Во втором периоде они пропустили фол на Окулове, а вскоре выписали ему 2-минутный штраф за блокировку в средней зоне. Повтора телезрители не дождались. Напрасно армеец показывал, что имела место симуляция.

Источник фото: ХК ЦСКА

А в третьем периоде при счете 1:1 вышедшего один на один со словацким вратарем Хуской форварда Мамина защитник хозяев зацепил сзади за перчатку – стопроцентный буллит! Тщетно пострадавший с досады колотил клюшкой о лед на глазах рефери, стоявшего рядом.

Увы, с уходом из чемпионского штаба Чебатуркина многие армейцы выглядят неуправляемыми. Атака – беззубой, несмотря на четыре гола в ворота СКА. Словом, ни лирики, ни физики. Претензий не заслуживают Шарыченков и капитан Нестеров, которого лига прокатила с титулом лучшего защитника прошлой игровой недели. Хотя он забил по голу СКА и «Динамо» при полезности «+2». А его конкурент и лауреат Никишин в трех встречах (с ЦСКА, «Северсталью», «Торпедо») ограничился тремя передачами.

В трех очных встречах из четырех волжане дважды положили на лопатки армейцев (0:4 и 3:1 в Нижнем Новгороде, 5:2 в Москве). Впереди еще одно свидание команд Ларионова и Федорова.

Теперь путь москвичей лежит в Санкт-Петербург. Команда Романа Ротенберга после разгрома «Торпедо» в Нижнем Новгороде 6:2 целых четыре дня отдыхает и готовится к армейскому дерби. Если москвичи проиграют в третий раз подряд, то чемпионскую команду может накрыть паника.

И доводы - дескать, в плей-офф всё будет по-другому - в пользу бедных. Чудесные превращения случаются очень редко.

СТАТИСТИКА

«Торпедо» - ЦСКА - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Голы: Фирстов, Белевич, Гончарук (п.в.) - Диц.

источник: «Советский спорт»
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Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
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