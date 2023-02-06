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Менеджмент «Спартака» - самое слабое звено. Кто превратил великий бренд в красно-белое болото

Председатель наблюдательного совета Олег Усачев – классический образец худшего управленца российского клубного хоккея.
Менеджмент «Спартака» - самое слабое звено. Кто превратил великий бренд в красно-белое болото
06 февраля 2023 21:54
автор: Владислав Домрачев

БРЕНДУ НЕ ДАЛИ УМЕРЕТЬ, НО ПРОЦВЕТАТЬ У НЕГО НЕТ ШАНСОВ

Больно смотреть на то, как все последние годы деградирует и саморазрушается московский «Спартак». Вдвойне больно от того, что это происходит с одним из самых известных брэндов отечественного хоккея. Ведь в советскую эпоху вообще-то именно «Спартак» был вторым по силе клубом чемпионата СССР (сразу за непобедимым и легендарным ЦСКА). Чемпионство в Союзе красно-белые выигрывали чаще тех же земляков-динамовцев. А наша сборная почти никогда не ездила на международные турниры без сыгранных, готовых спартаковских троек. На золотых чемпионатах мира, Олимпиадах, в многочисленных Суперсериях и Кубках Канады блистали разные поколения звезд московского клуба. Старшинов, братья Майоровы, Якушев, Шадрин, Шепелев..

О том, как солиден был во времена Союза «Спартак», говорит один показательный пример. В первом постсоветском чемпионате красно-белые проиграли в первом раунде плей-офф «Магнитке». И тогда это была оглушительная хоккейная суперсенсация. Ну примерно как если бы сейчас ЦСКА проиграл в первом раунде «Амуру». Такими фаворитами воспринимались тогда москвичи.

И оцените, как все поменялось. За годы существования КХЛ та же самая «Магнитка» лишь однажды не прошла первый раунд. В то время как «Спартак» выиграл всего две серии плей-офф за 30 лет, да и то еще в конце нулевых. После ухода Ржиги и менеджерского трио Тищенко – Яковенко – Шалаев в столичном клубе больше никогда не было ни компетентных управленцев, ни по-настоящему талантливых тренеров.

Когда в конце 2013-го обанкротился банк-спонсор, красно-белые пропустили целый сезон – а могли и умереть совсем. Причем, это был уже второй случай в истории клуба (первый – в сезоне 2006/07). Спартаковская общественность должна быть искренне благодарна Геннадию Тимченко за то, что он возродил команду и дал ей шанс на новую жизнь. Более того, эта жизнь просто обязана была стать медальной. Ведь Тимченко сумел привлечь таких серьезных спонсоров, что клуб с точки зрения финансов постоянно входит в число пяти богатейших обитателей Западной конференции.

Состав красно-белых выглядит посолиднее, чем у того же «Торпедо». Да, есть много молодежи, но есть и бывалые ветераны Хохлачев, Локтионов, Чудинов, Вишневский, крепкие легионеры из АХЛ Кин, Вароне и Принс. Бюджет почти на уровне главных грандов лиги, вместе с бонусами выходит что-то около 600 миллионов рублей – это намного больше, чем у «Торпедо».

Однако нижегородцы уверенно занимают второе место и восхищают всех своей игрой. А столичный клуб доигрался до того, что выпал из зоны плей-офф.

И такие турнирные провалы для красно-белых – черная рутина, привычка. Потому что происходят из сезона в сезон, без намека на проблески или прогресс. Деньги от богатого покровителя на благо «Спартаку» не пошли. По финансам клуб стабилен, по результатам – аутсайдер. Два года после возрождения москвичи вообще не попадали в плей-офф. Потом – 5 лет подряд без единой выигранной серии. Даже весной-2022 они участвовали во втором раунде лишь по недоразумению, из-за того, что «Йокерит» в последний момент снялся с чемпионата.

В «СПАРТАКЕ» ПОБЛЕК ДАЖЕ ЗНАРОК

Почему же «Спартак» не может построить команду, способную претендовать на что-то серьезное? Причина проста и ясна. Управление. Менеджмент. Классический человеческий фактор. Слабая, а чаще откровенно провальная работа по строительству команды налицо. Одни эксперты считают, что она произрастает из некомпетентности менеджеров. Другие – что из недобросовестности. В пропорциях пусть разбираются кураторы красно-белых

Мы же просто помним, что в красно-белом хоккейном болоте не смог проявить себя даже Знарок. Мы же помним, как нерадиво работал на посту генменеджера Жамнов. Сколько слабых мест из года в год было в составе красно-белых. Хоккеистам предлагали завышенные контракты, новички постоянно оказывались некачественными. Не получалось подписать реальных звезд, лидеров, не было ни костяка, ни баланса.

Жамнова от дел в прошлом году отодвинули. Но проблемы мало того, что остались, а стали еще более выпуклыми. Потому что дело было не только в бывшем генеральном менеджере. Еще больше на клубные дела влияет человек, о котором уже начали писать мои коллеги. Председатель наблюдательного совета Олег Усачев.

Мы не знаем, в каких отношениях он находится с Геннадием Тимченко и на какой почве сблизился с главным куратором «Спартака». Но доверием своего патрона Усачев явно злоупотребляет. Скажу больше. Он – типичный представитель той категории менеджеров, которые непригодны к созидательной конструктивной работе. Только разрушение, только стагнация, только турнирное прозябание даже при больших финансовых возможностях. Из-за таких как Усачев российский клубный хоккей системно неэффективен. При всем своем многомиллиардном финансовом благополучии. Потому что в приоритете – непрозрачность затрат, завышенные расходы и полное отсутствие нацеленности на результат.

Не зря в послужном списке Усачева – развал чемпионского СКА. Придя в команду, которую он не строил, «менеджер» превратил сезон-15/16 в тяжелое турнирное похмелье для Питера.

«Нефтехимик» при Усачеве два года из трех пролетал мимо плей-офф. На что тратился серьезный зарплатный бюджет, по какому принципу набирались игроки – лучше всего иллюстрирует известная в хоккейном мире история. Когда главный тренер команды Андрей Назаров возмутился качеством состава команды, менеджер грубо потребовал молчать и не ввязываться в селекцию. Неуступчивый и принципиальный тренер продолжал стоять на своем, конфликт дошел до кулачного спарринга. Не знаем, насколько он был товарищеским, но победу, , одержал именно Назаров (кто бы в этом сомневался).

«Трактор» в конце 2010-х был явно богаче «Нефтехимика», но под управлением Усачева также пролетел мимо плей-офф. Придя в «Спартак», руководящий работник в вопросах приглашения игроков не учитывал мнение Знарка. Потом перестал взаимодействовать даже со своим протеже Жамновым.

Потрясающая «стабильность» управленческого стиля. Неудивительно, что и в турнирном плане у «Спартака» такая же стабильная безнадега. Даже если красно-белые каким-то чудом пробьются в плей-офф, результат будет тем же, что и в предыдущие годы. Первая же кубковая серия, очевидно, станет для команды последней.

Ясно, что тут не в тренерах дела. И не с тренеров надо спрашивать за многолетнюю деградацию «Спартака».

В кулуарах утверждают, что в свое время именно Усачев с Жамновым убедили Геннадия Тимченко ввести в КХЛ потолок зарплат. Одним из самых сильных аргументов было то, что у конкурентов снизятся финансовые возможности – и «Спартак» получит шанс что-то выиграть. И что, помог потолок? А зарплатный бюджет, ежегодно близкий к сумме в 700 миллионов рублей?

Чтобы «Спартак» что-то выиграл – надо возрождать Кубок Надежды. Помните, был такой турнир для аутсайдеров, пролетевших мимо плей-офф? Кстати, с учетом полномочий главного куратора красно-белых в лиге такой вариант вполне можно рассмотреть.

Ведь вариантов, связанных с ответственностью менеджеров и спросом с Усачева, болельщики московского клуба вряд ли дождутся даже в случае невыхода в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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