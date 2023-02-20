Фашисты с ментальностью проститутки

В заказной политической статье целая группа финских игроков наговорила гадости про КХЛ. Пора дать достойный ответ.

В поэме «Медный всадник» Александр Сергеевич Пушкин подчеркивал материальную бедность жителей финских территорий эпитетом «убогие чухонцы». Великий русский поэт тогда не подозревал, что через две сотни лет его слова будут по-прежнему актуальны. Но речь будет идти не о материальном, а о моральном облике некоторых представителей страны Суоми.

К большому сожалению, на протяжении последних 12 месяцев основные политические силы Финляндии – в авангарде европейского тренда на фашиствующую русофобию. Мы не говорим о всех жителях. Но, как это часто бывает, крикливое меньшинство всегда слышно лучше молчаливого большинства. Так вот некоторые потомки бывшей окраины Российской Империи охотно подхрюкивает потоку лживого негатива в адрес большого соседа. Причем злобных подлецов там предостаточно во всех отраслях. Кто где трудится, тот там и упражняется в ненависти.

Вот и газета Ilta Sanomat в очередной раз выполнила гнусный политический заказ – на этот раз он касался сферы российского хоккея. В этом полу желтом издании опубликовано «исследование», где несколько финских игроков и тренеров делятся отрицательными впечатлениями от работы в КХЛ. Высказывания подобраны и скомпонованы тенденциозно, с явным акцентом на очернение нашей страны.

Авторам «разоблачений», видимо, казалось, что своими словами они навредят имиджу России и российского хоккея. Вот только вышло наоборот. На деле финские хоккеисты и тренеры вылили по несколько ушатов грязи сами на себя. Выставив себя же жадными обманщиками, алкоголиками и лжецами.

Хоккейная проституция по-фински

В общем-то, финские игроки и тренеры не скрывают: все они ехали в Россию за деньгами. Честно признаются, что в КХЛ привлекала только возможность заработать в 4-5 раз больше, чем дома. Само по себе стремление к высоким доходам вполне объяснимо.

Вот только зарабатывать можно по-разному. Можно быть честным трудягой, который выполняет все условия договора с нанимателем четко, на высоком профессиональном уровне. А можно вести себя по-другому – как финские игроки в КХЛ. Основной инструмент - подлость и изворотливость. Стремление получать большие деньги, ничего при этом не делая – и даже уклоняясь от выполнения прямых обязанностей. Добавьте к этому поведению глубокую тайную ненависть к тем, кто платит деньги. И получите психологический портрет банальной проститутки.

Вот и гастроли финнов в КХЛ были типичной хоккейной проституцией. Самое неприятное, что в этом они признаются сами.

Бывший защитник «Атланта» Эса Пирнес с завистью говорит о мешках с долларами, из которых ненавистный ему клуб-работодатель – о ужас – компенсировал неблагодарному игроку расходы на приобретение клюшек. Он признается, что покинул «Атлант» в самый ответственный момент – и в итоге пропустил весь плей-офф первого сезона КХЛ. И тут же возмущается, что ему не выплатили зарплату за эти полтора месяца, да еще и подали в суд за нарушение условий контракта. Вот это наглость, вот это цинизм! Прогулять важнейшие матчи чемпионата и еще требовать за это миллионы.



А знаете ли вы такой факт, что в КХЛ более 10 лет существовал налоговый рай для игроков? Когда НДФЛ с многомиллионных контрактов хоккеист не платил – вместо него эти деньги вносил в казну клуб-работодатель? На этих условиях очень часто настаивали именно легионеры, в первую очередь финны. То есть в регионах, где они играли (а чаще - обманывали хоккей) многие коренные жители были готовы трудиться за 40 тысяч в месяц, из которых по закону 5200 шло не работнику, а в бюджет в виде НДФЛ. В то же время иностранцы получали в тысячу раз больше и вообще не платили налоги. И еще не хотели играть в хоккей за такие деньги.

Или, в крайнем случае, посещали тренировки и матчи, получали миллионы – но в глубине души ненавидели лигу и страну. А теперь выплескивают в газеты жалобы на инфраструктуру, на незнание английского жителями России и на прочие «ужасы». А что ж вы начали возмущаться этими вещами теперь? Что ж льете грязь на свои бывшие команды, на партнеров по раздевалке и руководителей? Были бы честными и смелыми – встали бы и сказали в лицо, тогда, когда играли в КХЛ. Но нет.

Алкоголизм и непотребное поведение

Белоусов, Михалев, тренеры более молодого поколения, президенты клубов, генменеджеры. Все эти уважаемые представители хоккейной отрасли, не сговариваясь, в один голос, без всяких ссылок на политику в беседах не для печати рассказывали, за что не любили финских легионеров. За непрофессионализм и неуважение к спортивному режиму. То напиваются до потери памяти и утром ползают на тренировках как черепахи. То в отелях в ночь перед важным матчем устраивают поиски продажной любви. То требуют себе дополнительных выходных – ради тех же развлечений.

И финны в своих же газетах все это подтверждают. Был такой игрок по фамилии Мянтюля. Не каждый профессионал, погруженный в хоккейную повестку, сможет с ходу вспомнить, где этот персонаж играл, какую пользу приносил своим клубам и даже как его звали. Так вот, горячий парень неприкрыто жалуется, как ему мешали пить в Новокузнецке. Рассказывает историю, что генменеджер увидел хоккеистов в пабе, посидел с ними некоторое время. И сообщил: «ребята пора домой». «Не было другого выбора, кроме как уйти» - плачется «спортсмен». Согласитесь, со стороны генменеджера это была чудовищная подлость и нарушение прав человека. Выгнал игроков-миллионеров из пивнухи, не дал вдоволь накачаться алкоголем. Нет, ну правда, русский работодатель просто обнаглел!

А вот другой финн жалуется на то, что в России игроков сажают на базу. Все помнят, каким серым и безыскусным был форвард Осала, что он никогда не входил в топ-6 лучших бомбардиров «Магнитки» в плей-офф. Зато теперь он говорит, что у русских игроков якобы была «привычка пить дома» - а иностранцы из-за этого страдали взаперти со всеми на базе. Вот тут уж чья б корова мычала. Этого самого Осалу в формате бесчувственного тела не раз и не два увозили из разных заведений Магнитогорска. За пропуски тренировок Кинэн то порывался надавать нерадивому легионеру тумаков, то даже требовал выгнать. Тогдашний генменеджер клуба Величкин почему-то защищал финна от гнева Железного Майка. Но дело даже не в этом.

А в том, что так вели себя очень и очень многие финские гастарбайтеры в КХЛ.

Финны ненавидят нас только за то, что мы русские

Низкопробные байки финского тренера Йортикки о КХЛ не обошлись без слова «дерьмо». Впрочем, это неудивительно. Еще во время работы в «Амуре» он не стеснялся в выражениях и постоянно унижал как игроков, так и работников клуба по национальному признаку. «Сраные русские», «тупые русские», «русские идиоты» - и так далее, вплоть до нецензурных эпитетов.

При этом Йортикка отработал в России три сезона, два из которых закончились увольнением по ходу чемпионата. Еще один – выходом в плей-офф (из-за провалов конкурентов по Востоку) и поражением 0-4 в первом раунде. Совсем не великие достижения, правда? При этом бесноватому тренеру в «Амуре» позволялось столько, сколько не позволялось никогда в его карьере.

Спустя годы стало ясно, что у Йортикки на языке было то, что на уме у многих финнов. И не только у хоккеистов. А у совсем разных представителей североевропейского народа. Получается, что в глубине души они всегда нас ненавидели. А когда стало можно, эта мерзкая фашистская ненависть полезла из них наружу. Бурля, кипя, перехлестывая все края. Вы же видели, как Финляндия травила свою главную легенду Яри Курри – только за то, что тот курировал совместный с Россией хоккейный проект «Йокерита». Вы же помните, как в мае прошлого года с арен ЧМ-2022 наглыми угрозами изгнали почетного президента ИИХФ Рене Фазеля. Только за то, что великий хоккейный управленец относится к России не хуже, чем к Германии или к той же Финляндии.

Мелочность. Неблагодарность. Отсутствие исторической памяти. Все это – про некоторых особо одаренных представителей финской нации. Этой страны после 1945 года вообще могло не остаться. Ведь именно финны замыкали с севера блокаду Ленинграда и по гитлеровским стандартам устраивали для пленных красноармейцев лагеря смерти в Карелии. Испугавшись ответственности, они за год до Великой Победы предложили нашей стране сепаратный мир. Чтобы избежать боев в Финляндии и гибели сотен тысяч советских солдат, наши великие предки согласились. А потом, после 1945-го, имея все возможности и право на справедливую месть, не стали пересматривать договоренности. И, по сути, простили Финляндию, позволив избежать наказания за все военные преступления.

Видимо, финны ненавидят Россию в том числе и за эту широту души, за длившееся много послевоенных десятилетий сотрудничество. И хоккей – лишь очередное подтверждение.

За 15 лет через КХЛ прошли десятки финских гастарбайтеров. Но кто из них внес реально серьезный вклад в успехи своих команд, был лидером, много сделавшим для чемпионства? Плюс-минус десяток. Несколько вратарей, форварды Капанен, Комаров и Контиола, защитники Каски и Яласваара.

Показательно, что действительно хорошие хоккеисты либо воздерживаются от негатива в адрес России, либо говорят о нашем хоккее и стране с симпатией. Даже в скандальной статье, которую мы обсуждаем, самым корректным был тренер Юкка Ялонен. В отличие от Йортикки и Ко, он действительно величина – лучший специалист своей страны, двукратный победитель чемпионатов мира во главе сборной. Да и такие топ-специалисты как Вестерлунд или Сумманен тоже не льют грязь.

А льют – те, кто не заслуживает называться великим хоккеистом или тренером. Те, кто работал в сером заурядном стиле, не соответствуя параметрам «цена-качество».

Под политический заказ очернения России специально подобрали тех, чей имидж и без того небезупречен. И собственные признания финских персонажей в жадности, жульничестве, алкоголизме и фашизме – только подтверждают этот факт.