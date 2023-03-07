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«Зубры» затоптали Армию Ротенберга. Минчане одержали волевую победу над СКА

Соперники встретятся как минимум дважды, два аншлага гарантированы.
«Зубры» затоптали Армию Ротенберга. Минчане одержали волевую победу над СКА
07 марта 2023 22:52
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Минск)

После сегодняшнего игрового дня в плей-офф в трех сериях установилось равновесие – 2-2. Когда писались эти строки, в Балашихе продолжали выяснять отношения «Витязь» и «Локомотив». Сенсационные волевые победы одержали «Нефтехимик» и минское «Динамо».

…За 7 с половиной минут до конца второго периода сухое равновесие нарушил Дмитрий Яшкин, ювелирным движением клюшки переправив летящую шайбу в сетку. А набрасывал на ворота лучший защитник лиги Александр Никишин. Великолепный гол!

Капитан СКА вышел на игру с бланшем под глазом (после полета головой в борт в предыдущем матче) и освещал лед переполненной лучшей в Европе «Минск-Арены».

Но что это? Судьи отправились к монитору. Просмотр затянулся. По ТВ-картинке было не разобрать, в какой точке клюшка русского чеха нашла шайбу, да и было ли вообще касание. Но в «военной комнате» (она в московском офисе ФХР) всё откалибровано-настроено, там счет идет на микроны. В итоге гол аннулировали.

А в третьем периоде Никита Гусев дождался шанса, на чужой синей линии отклеился от защитников, получил шайбу от Никишина и изящно перехитрил голкипера Алексея Колосова, игравшего вдохновенно.

Казалось, «зубры» повержены. Тем более что вскоре армейцы заработали одно за другим два большинства. Но минчане завелись не на шутку. Они сравняли счет в меньшинстве. Шайба заползла в ворота рикошетом от клюшки успевшего назад Никишина.

А когда численное преимущество получили хозяева, моментально реализовали его и на этом не остановились. Третья шайба влетела в ворота Дмитрия Николаева от ноги все того же Никишина, с досады расколотившего клюшку о каркас. Четвертая – в пустые владения гостей. После этого обладатели Кубка Континента мобилизовались, забили в большинстве, но спасти игру им было не суждено. Минчане, оставив в запасе целую группу основных игроков, сравнили счет в серии.

В Нижнекамске камбэк хозяев стартовал с помарки вратаря Тимура Билялова. Во втором периоде «барсы» Зинэтулы Билялетдинова вели 2:0 и в ус не дули. И тут голкипер неудачно отбил шайбу так, что она приземлилась у него за спиной. Вскоре хозяева сравняли счет, а после второго перерыва еще дважды заставили капитулировать главного фаворита Востока.

Во Владивостоке судьбу четвертого матча серии решил наброс от синей линии неувядаемого капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. Защитник-ветеран забронировал соперникам билеты из Уфы в столицу приморья.

Завтра с особым интересом следим за матчем в Череповце. Сумеет ли чемпион сравнять счет в серии? Многие до сих пор не верят в хэппи-энд для «Северстали». А зря.

ТАБЛО

«Адмирал» (7) – «Салават Юлаев» (2) - 0:1 (счет в серии 2-2), «Нефтехимик» (8) - «Ак Барс» (1) - 4:2 (2-2), «Динамо» Мн (8) – СКА (1) – 4:2 (2-2).

источник: «Советский спорт»
«Зубры» затоптали Армию Ротенберга. Минчане одержали волевую победу над СКА
«Зубры» затоптали Армию Ротенберга. Минчане одержали волевую победу над СКА
Соперники встретятся как минимум дважды, два аншлага гарантированы.
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