«Зубры» затоптали Армию Ротенберга. Минчане одержали волевую победу над СКА

После сегодняшнего игрового дня в плей-офф в трех сериях установилось равновесие – 2-2. Когда писались эти строки, в Балашихе продолжали выяснять отношения «Витязь» и «Локомотив». Сенсационные волевые победы одержали «Нефтехимик» и минское «Динамо».

…За 7 с половиной минут до конца второго периода сухое равновесие нарушил Дмитрий Яшкин, ювелирным движением клюшки переправив летящую шайбу в сетку. А набрасывал на ворота лучший защитник лиги Александр Никишин. Великолепный гол!

Капитан СКА вышел на игру с бланшем под глазом (после полета головой в борт в предыдущем матче) и освещал лед переполненной лучшей в Европе «Минск-Арены».

Но что это? Судьи отправились к монитору. Просмотр затянулся. По ТВ-картинке было не разобрать, в какой точке клюшка русского чеха нашла шайбу, да и было ли вообще касание. Но в «военной комнате» (она в московском офисе ФХР) всё откалибровано-настроено, там счет идет на микроны. В итоге гол аннулировали.

А в третьем периоде Никита Гусев дождался шанса, на чужой синей линии отклеился от защитников, получил шайбу от Никишина и изящно перехитрил голкипера Алексея Колосова, игравшего вдохновенно.

Казалось, «зубры» повержены. Тем более что вскоре армейцы заработали одно за другим два большинства. Но минчане завелись не на шутку. Они сравняли счет в меньшинстве. Шайба заползла в ворота рикошетом от клюшки успевшего назад Никишина.

А когда численное преимущество получили хозяева, моментально реализовали его и на этом не остановились. Третья шайба влетела в ворота Дмитрия Николаева от ноги все того же Никишина, с досады расколотившего клюшку о каркас. Четвертая – в пустые владения гостей. После этого обладатели Кубка Континента мобилизовались, забили в большинстве, но спасти игру им было не суждено. Минчане, оставив в запасе целую группу основных игроков, сравнили счет в серии.

В Нижнекамске камбэк хозяев стартовал с помарки вратаря Тимура Билялова. Во втором периоде «барсы» Зинэтулы Билялетдинова вели 2:0 и в ус не дули. И тут голкипер неудачно отбил шайбу так, что она приземлилась у него за спиной. Вскоре хозяева сравняли счет, а после второго перерыва еще дважды заставили капитулировать главного фаворита Востока.

Во Владивостоке судьбу четвертого матча серии решил наброс от синей линии неувядаемого капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. Защитник-ветеран забронировал соперникам билеты из Уфы в столицу приморья.

Завтра с особым интересом следим за матчем в Череповце. Сумеет ли чемпион сравнять счет в серии? Многие до сих пор не верят в хэппи-энд для «Северстали». А зря.

ТАБЛО

«Адмирал» (7) – «Салават Юлаев» (2) - 0:1 (счет в серии 2-2), «Нефтехимик» (8) - «Ак Барс» (1) - 4:2 (2-2), «Динамо» Мн (8) – СКА (1) – 4:2 (2-2).