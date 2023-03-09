«Адмирал» возвращается во Владивосток за победой в серии

Во втором периоде команда из Владивостока убежала от «Салавата Юлаева» на три гола – 3:0. Но уфимцы быстро отквитали две шайбы, а за 9 секунд до конца третьего периода сравняли счет. В овертайме редкая вылазка гостей к воротам хозяев увенчалась фантастическим броском на авось Александра Шевченко.

Матч в Уфе изобиловал спорными решениями судей Алексея Белова и Юрия Оскирко. Второй из них, находясь в двух метрах от эпизода, на заметил подножку на защитнике юлаевцев Михаиле Науменкове. Форвард гостей Николай Чебыкин, лежа на льду, подсек клюшкой коньки юлаевца, после чего овладел шайбой и начал голевую трехходовку, которую завершил Александр Шевченко.

Тщетно Науменков взывал к справедливости, судьи шайбу не отменили. Это попытались сделать тренеры Уфы, взяв запрос на неправильный вход гостями в зону. Миллиметры в «военной комнате» считать не стали и оставили решение рефери в силе, а вместе с ним наказали хозяев малым штрафом за «ложную тревогу». Гости успешно разыграли лишнего – 0:2.

Для системной команды Леонида Тамбиева это солидный гандикап. А когда во второй 20-минутке Юрий Паутов завершил лихую контратаку, над хозяевам навис дамоклов меч.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Они обрели звериный оскал и полетели на ворота Никиты Серебрякова, претендующего на звание лучшего вратаря сезона. А впереди всех без вины виноватый Науменков.

Он беспощадно, не щадя ни себя ни соперника, пошел в лобовую атаку – врезался головой в голову защитника «моряков» Колби Уильямса. Бедный каналец еле встал и добрался на лавке, где попал в руки доктора. Он вернулся на лед. Науменков же забил гол в большинстве, с которого началась великая погоня. Правда, нарушение капитана «моряков» Либора Шулака - выброс шайбы – вызывает вопросы. Ни один из показанных повторов не позволяет точно сказать, а не было ли рикошета от клюшки уфимца Данила Башкирова.

И все-таки гости грешили удалениями, юлаевцы их наказывали. Через 64 секунды после гола Науменкова Алексей Пустозёров отыграл еще одну шайбу, реализовав численное преимущество.

В конце третьего периода «моряки» дважды посетили штрафной бокс. Евгений Лисовец неосторожно сунул клюшку в коньки Джошуа Хо-Сэнгу, за за полторы минуты до сирены Данил Файззулин засадил клюшкой по физиономии Павлу Коледову.

С пустыми воротами юлаевцы отыгрались за 9 секунд до сирены усилиями подкараулившего отскок Алексея Пустозёрова.

В овертайме шайба редко покидала зону «моряков». Осада, длившаяся больше минуты, должна было увенчаться голом. Болельщики «Адмирала» чуть ли не проклинали Файзуллина за то, что не смог вывести шайбу из зоны защиты. Уфимцы успели поменять пятерку, а у гостей с лавки выскочил только Шевченко. Он в одиночестве устремился в контратаку, его задача было проста – не торопиться, чтобы дать возможность партнерам смениться. Но форвард неожиданно пальнул из-под защитника, да прямо в ближнюю девятку.

На лавке «моряков» Тамбиев и его штаб не могли поверить в свое счастье.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Серия возвращается во Владивосток, а в Уфу соперники могут и не вернуться. Завтрашний день (пятница) уйдет на дорогу, а послезавтра (в субботу) уже в 10:00 по Москве стартует шестой матч. Кому привычнее отдыхать и готовиться в самолете?

В Санкт-Петербурге СКА начал третий период в три звена. Дело в том, травмы получили сразу два центрфорварда армейцев: Захар Бардаков неудачно приземлился на согнутую ногу, а Марату Хуснутдинову по голове со всего размаха заехал клюшкой защитник минчан Джозеф Душак. Не умышленно, Хуснутдинов в падении успел протолкнуть вперед шайбу, а американец уже изготовился к щелчку и пробил по лицу.

Главный тренер хозяев Роман Ротенберг включил Шаляпина, который перекрикивал весь заполненный театр, и зычно требовал от судей подъехать к лавке и объясниться. А те после «киносеанса» криминала в действиях «зубра» не углядели.

Хуснутдинов – респект ему за храбрость и мужество – вернулся в полной пластиковой маске.

Соперники не щадили друг друга. «Все в крови!», - констатировал после финальной сирены Ротенберг.

Хозяева вырвали волевую победу благодаря своему капитану Дмитрию Яшкину и Никите Гусеву, забившему четвертый гол. Пятая и шестая шайбы влетели в пустые ворота.

Источник фото: ХК СКА

Оборона «зубров» не отличалась непроходимостью. С такими защитниками, как Дмитрий Коробов и Илья Шинкевич, далеко не уедешь.

Да и «системы» у СКА мы в очередной раз не увидели. Армейцы с Невы, попадая под давление, испытывают серьезные проблемы. Ждем шестой матч соперников в Минске.

ТАБЛО

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) – 3:4 ОТ (счет в серии 2-3), «Ак Барс» (1) - «Нефтехимик» (8) – 6:1 (3-2), СКА – «Динамо» Мн – 6:3 (3-2).