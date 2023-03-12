«Рыси» загрызли солдат Федорова. ЦСКА впервые в сезоне не забил

Команда из Череповца сыграла не удивление дисциплинированно – единственное удаление получило за 26 секунд до конца матча. Армейцы же четырежды посетили штрафной бокс и дважды были наказаны в меньшинстве. Вратарь Александр Самонов опять геройствовал. А его оппонент подвел москвичей – «бабочка» Адама Рейдеборна вдохновила хозяев и деморализовала гостей.

О роли вратаря в плей-офф столько сказано-написано. Сегодня мы в этом в очередной раз удостоверились. «Автомобилист», лишившийся травмированного Юхана Маттссона, трижды поразил ворота «Магнитки», защищаемые блистательным Эдди Паскуале. Но все усилия перечеркнул Игорь Бобков, имеющий опыт в финале Кубка Гагарина. Он заменил шведа в середине прошлого матча при счете 5:0 в пользу «Автомобилиста», пропустил три шайбы, но его команда сохранила победу (6:3). Сегодня же Бобков запустил такую «бабочку» от силового форварда «сталеваров» Павла Акользина, что хоть стой, хоть падай. С такими бросками даже безусые юноши из МХЛ должны справляться. Этот гол оказался победным, а его автор оформил первый хет-трик в карьере. На лед прилетела с трибун не кепка, а вязаная зимняя шапочка. Ее клюшкой подцепил молодой Данила Юров и отдал подростку, чистящему лед.

Источник фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Металлург» сравнял счет в серии, судьба которой определится во вторник, 14 марта, в Екатеринбурге.

В Череповце московские армейцы доминировали в первом периоде, прилично нагружали Александра Самонова. Казалось, что гол чемпионов – дело времени. Правда, до перерыва гости прозевали контратаку «3 в 2» (провалился шведский защитник Фредрик Классон), но Руслан Абросимов с убойной позиции угодил в штангу, а его партнер Александр Петунин не сумел укротить отскочившую к нему шайбу, та перескочила через его клюшку.

А в середине второго периода хозяева неожиданно открыли счет. Защитник Даниил Пыленков при входе в зону кистевым броском от левого борта отправил шайбу в дальний верхний угол. Рейдеборн не среагировал. Это типичная ошибка шведа. Он и раньше часто прижимался к правой стойке ворот, оставляя свободным дальний угол. Так ему положил в Казани Станислав Галиев и не только он.

Похоже, вратари ЦСКА соревнуются в том, кто больше пропустит курьезных шайб. Александра Шарыченкова уже посадили в «золотой запас» - с третьего периода матча номер три. Теперь очередь косячить Рейдеборна. А на лавке сидит Всеволод Скотников, без всякого опыта в плей-офф.

Источник фото: ХК ЦСКА

С этого момента «рыси» доминировали. Самонов тащил. Похоже, признанный бомбардир Константин Окулов разучился забивать. Никак не может пробить голкипера. Жирные моменты растранжирили Владимир Брюквин, Максим Мамин…

Терпеть команда Федорова в этом плей-офф не может. Или не хочет? Чего стоят глупые удаления – Брюквина в чужой зоне, капитана Никиты Нестерова – в средней.

На предпоследней минуте второго периода, держа оборону в меньшинстве, армейцы ухитрились ошибиться на пересменке. Пыленков длинным пасом через две линии вывел к воротам Петунина, который реабилитировался за свой промах. Еще одну передачу записали… Самонову.

А в начале третьего отрезка Никита Рожков наказал голом за удаление Ярослава Дыбленко. Защитник Робин Пресс скинул ему шайбу на правый борт под щелчок. А вратарь где-то бегал и не успел переместиться.

Уступая 0:3, армейцы даже не рискнули заменить вратаря полевым игроком, что успешно практикует СКА и не только. Федоров понимал, что сегодня его солдатам ловить нечего. Они не сподобились даже на мусорный гол.

- Мы хорошо играли первые десять минут, а потом сбились на академичный хоккей, - признался после финальной сирены главный тренер чемпионов.

Во вторник смотрим за седьмой частью сериала ЦСКА – «Северсталь». Неужели нас ждет еще одна сенсация? Первую сотворил «Адмирал», снявший с пробега вторую команду Востока «Салават Юлаев».

ТАБЛО

«Металлург» (5) – «Автомобилист» (4) – 6:3 (счет в серии 3-3), «Северсталь» (7) – ЦСКА (2) – 3:0 (3-3), «Динамо» М (5) – «Торпедо» (4) – 1:2 ОТ (2-4).