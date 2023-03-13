«В провале виноват Кудашов. И не только он». Давыдов оценил работу тренеров и менеджеров «Динамо»

В прошлом году «Динамо» вылетело во втором раунде, проиграв ЦСКА серию со счетом 0-4. Капитан бело-голубых Вадим Шипачев тогда дал честную оценку произошедшему: «Позорный результат».

В этом сезоне все сложилось еще хуже. После воскресного овертайма вспомнилась поговорка: «Думали, что дно достигнуто, но снизу постучали». В год столетия «Динамо» хоккейный клуб не только опозорился сам – но и опозорил легендарный бренд. Так провалить сезон надо было еще умудриться.

«Динамо» провело едва ли не худший сезон за последние 10 лет. Позорный вылет в первом раунде плей-офф по болезненности можно сравнить разве что с чемпионатом-2017/18, когда бело-голубые вообще не попали в восьмерку.

Навсегда остались в прошлом времена, когда бело-голубые по праву носили звание самой успешной команды в истории постсоветского хоккея. Сейчас «Динамо» - беспросветный середняк. И то, что происходит с клубом, даже застоем не назовешь. Это деградация и загнивание – причем столь же стремительное, сколь и рукотворное.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Самое скверное в том, что у бело-голубых есть отличные возможности для прогресса и развития. Огромный по нынешним временам бюджет (клуб в тройке богатейших на Западе КХЛ). Серьезный кадровый выбор для селекции и наигрывания своей молодежи. Влиятельные кураторы, способные использовать свой аппаратный вес в решении важных вопросов.

В умелых руках вся эта система породила бы команду, способную как минимум выходить в финал конференции, бороться за медали. Но вместо того, чтобы прогрессировать, «Динамо» загнивает. И главная причина – человеческий фактор. У каждой катастрофы есть имя и фамилия

«В ПЛЕЙ-ОФФ МЫ УВИДЕЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА»

Вот и легендарный динамовец, трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов открыто указывает на тех, кто именно виновен в провале. Разговор с человеком, который отдал «Динамо» всю жизнь, превратился в крик души прославленного спортсмена.

- Как оцениваете выступление «Динамо» в уходящем сезоне?

- В регулярном чемпионате моя родная команда временами показывала удовлетворительную игру. Но в плей-офф она меня сильно огорчила. После первого матча в Нижнем Новгороде, выигранного 3:1, наши парни посчитали дело сделанным. И поплатились за это.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

К провалу привел целый комплекс ошибок и недоработок. Для меня очевидно, что к концу серии высветились отрицательные стороны тренерского штаба. Игроки выглядели уставшими, да и вообще они резко сбавляли к концу матчей и особенно в овертаймах. Было много беготни за шайбой, которой владел соперник. А когда ее отбирали, сил на атаку не оставалось. Крайние нападающие не накрывали защитников «Торпедо», давали им получать шайбу и ею распоряжаться, стрелять по нашим воротам. Налицо плохая организация игры и психологическая подготовка. И отвечать за это должен тренерский штаб.

- Контраст с «Торпедо» воспринимается тем болезненнее, что у нижегородцев настоящими лидерами выглядели вчерашние игроки ВХЛ, честолюбивые дублеры. Но в кубковом хоккее они оказались намного сильнее динамовцев.

- Полностью согласен. Я люблю «Динамо» и невольно ищу оправдание провалу в плей-офф. В шестом матче мне показалось, что соперник больше стремился к победе. У него ровно сыграли не только лидеры, но и остальные звенья. Включая молодежь. Динамовская же молодежь ушла в тень, у того же Рашевского, на которого так надеялись, не горели глаза. Есть претензии к легионерам. За исключением разве что О’Делла, он временами выглядел достойно. Но остальные...

- «Не горели глаза» - это еще одна шайба в ворота тренерского штаба во главе с Алексеем Кудашовым.

- Так оно и есть, мы же говорим реальные вещи. Алексей выглядел растерянным, а в шестом матче – потерянным, подавленным. Наверное, выплеснул эмоции в конце пятой игры, когда швырнул на лавке бутылку с водой. На его фоне Игорь Ларионов казался уверенным в себе и своей команде. Что передалось игрокам. Тренер заряжал «Торпедо» позитивной энергией. Было видно, что торпедовцы сражаются не только за свои будущие контракты, но и за тренера.

Кудашов проиграл дуэль сопернику, у которого не было вообще никакого кубкового тренерского опыта. О чем тут говорить?

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

«Нельзя было даже поднимать тему о продлении контрактов. Это очень тяжелая и болезненная ошибка»

- К слову, о контрактах. Стоило ли до плей-офф продлевать их с молодыми нападающими Дмитрием Рашевским и Максимом Джиошвили на более выгодных условиях? Многие болельщики считают, что генеральный менеджер Алексей Сопин размотивировал хоккеистов – и по сути сработал против интересов клуба.

- Конечно, это был очень неправильный шаг. Этими вопросами надо заниматься после окончания плей-офф. Стимулировать игроков надо, но для начала те должны показать товар лицом в самых главных матчах. Этого, увы, мы не увидели. Оба к концу серии сникли. Очень тяжелая, болезненная ошибка. Если работаешь на серьезной должности, допускать такие ошибки просто нельзя.

- А как прокомментируете обещание руководства клуба продлить контракт с Кудашовым?

- Отмечу, что по настрою Нижний Новгород был выше нас, а настрой идет от тренерского штаба. По мастерству «Торпедо» вообще не превосходило «Динамо». Скорее у нас более умелый состав. Но для победы этого не хватило, козыри «Торпедо» оказались сильнее. В первую очередь речь о профессионализме тренера.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Я же еще раз хочу подчеркнуть: нельзя до плей-офф говорить о продлении или непродлении контрактов как с игроками, так и тренерами. Вопрос серьезный и столь же деликатный. Меня «Динамо» в плей-офф разочаровало. Не было ни силы, ни движения. В отличие от «Торпедо».

И за такие ошибки надо отвечать. Главный тренер обязан заходить в плей-офф с командой, на которую можно опереться, которая готова идти в бой и побеждать. А если кто-то не оправдал ожиданий, то спрашивать тоже надо с тех, кто командовал. У вас был целый сезон, чтобы разобраться и понять, кто готов к плей-офф, а кто нет.

- Стоит ли продолжать сотрудничество с Кудашовым?

- Это решит совет клуба. Он проанализирует результаты, оценит все за и против. Поиск ведется. Не хочу вмешиваться в дела руководителей. Я лишь высказал объективные, реальные вещи. Надеюсь, это поможет разобраться в ситуации