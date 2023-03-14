«Динамо» опозорилось в год своего 100-летия

Во вчерашнем интервью «Советскому Спорту» легендарный ветеран Виталий Давыдов вскрыл ключевую проблему нынешнего «Динамо». Позорные выступления клуба - результат действий двух персонажей. Генерального менеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова.

Деятельность двух тезок – чистейшее воплощение неэффективности, некомпетентности, недобросовестности. Строительство хорошей команды подразумевает умелый труд в самых разных направлениях. Но одни виды работы Сопин с Кудашовым выполнять не хотят, другие – не умеют из-за дефицита профессионализма.

Наконец, генменеджер и тренер второй сезон подряд подменяют приоритеты. Работают на себя, а не на благо клуба. При этом в случае конфликта интересов в жертву приносятся именно интересы «Динамо».

Результат, как говорят в некоторых кругах – на лице. Оглушительное поражение от команды, которая потратила на зарплаты в 2,5 раза меньше, чем «Динамо».

Виталий Семенович профессионально и точно описал, как «Торпедо» превзошло москвичей в настрое, в профессионализме, в эффективности хоккейной модели. К тезисам Давыдова хотелось бы добавить одну важную вещь. То, что «Динамо» так плохо выглядело именно в плей-офф – отнюдь не случайность. Предпосылки этого провала зрели целый год. Сопин с Кудашовым планомерно, на протяжении всего сезона совершали действия, «благодаря» которым перспективы «Динамо» закапывались все глубже и глубже.

По следам выступления Давыдова предлагаю разобраться в самых болезненных ошибках главного тренера и генменеджера.

У Кудашова было два года, но он так и не создал хорошую команду

Когда Виталий Семенович говорит, что в плей-офф «высветились отрицательные стороны тренерского штаба» - это объективный приговор, который обжалованию не подлежит. По сути, трехкартный олимпионик подчеркивает: разница между Ларионовым-тренером и Кудашовым-тренером – еще больше, чем между Ларионовым-игроком и Кудашовым-игроком. Наставник «Торпедо» превзошел своего динамовского соперника в главных компонентах тренерского мастерства. А именно – и в интеллектуальной штабной работе, и в трудолюбии.

Ларионов не только разработал эффективную тактическую модель – но и успешно, за счет каждодневной кропотливой работы, внедрил ее в игру команды. Кудашов не сделал ни того, ни другого. Его команда оказалась не готова к плей-офф. Ни эффективных схем в атаке. Ни внятного большинства – спецбригады молчали в ключевые моменты ключевых матчей серии. Ни понимания, кто куда бежит и что делает на льду. Именно об этом, кстати, и говорит Давыдов.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Самое возмутительное в том, что безыскусный примитивный хоккей сочетался с провалами в тех компонентах, где «Динамо» в теории могло быть сильнее соперника. А именно – в физике и в характере. Налицо вопиющие недоработки тренерского штаба в этих аспектах. Кудашов завалил физподготовку к плей-офф, в каждом матче ближе к 45-й – 50-й минутам его игроки просто переставали успевать за торпедовцами. В решающие моменты встречи бело-голубые примитивно жались к воротам, отбрасывались. Неприятно удивила и трусость команды – ни силовых приемов, ни самоотверженных попыток лечь под шайбу (а если это и делалось, то безграмотно), ни желания запугать оппонентов. Работу по настрою команды вообще никто не вел. Хотя, по-хорошему, этим должен был заниматься не только тренер, но и генменеджер. Но об этом ниже.

Ротация нападающих в плей-офф тоже оказалась неэффективной. По одной простой причине – потому что этим надо было заниматься по ходу всего сезона. Однако Кудашов не подтянул молодых голодных игроков, не наиграл их на уровне КХЛ. Не был создан боевой резерв, готовый подменить травмированных. У атаки вообще не просматривались лидеры.

Автозаводцы по делу выиграли три овертайма подряд. В решающие моменты матчей они творили на льду что хотели, заставляли звенеть каркас ворот и буквально разрывали соперника. На протяжении длинных отрезков «Динамо» выглядело даже хуже, чем в прошлогодней серии с будущим чемпионом ЦСКА.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

И это серое загнивание – главный диагноз работе Кудашова.

У тренера было два сезона– достаточно времени для созидания. Однако вместо развития наблюдается деградация. Прошлой весной со скрипом, в семи матчах была пройдена беззвездная и безденежная «Северсталь». Теперь точно такой же беззвездный и безденежный соперник разделал динамовцев так, будто те попали в плей-офф прямиком из ВХЛ.

Ни малейшего шанса на прогресс, ни малейших перспектив с такой фигурой как Кудашов не просматривается. В ключевых компонентах – будь то работа над победной тактической моделью или развитие своей молодежи – демонстрируется полная профнепригодность.

Сопин растратил бюджет на переоцененных игроков и сработал против интересов «Динамо»

Не менее серьезно ответить за провал должен и генеральный менеджер. Его действия стали очень весомым вкладом в крах нынешнего «Динамо». По ходу сезона чаще всего возникал вопрос, на кого действительно работает Сопин. На родной клуб – или на агентов, чьи клиенты получали завышенные контракты и зачастую отбывали номер на льду.

Генменеджер распоряжался зарплатным бюджетом столь неэффективно и расточительно, что в шоке были даже лояльные болельщики бело-голубых. Это Сопин отсыпал 65 миллионов американцу Уилу, который сыграл на приемлемом уровне лишь в одном из шести матчей серии плей-офф. Три шайбы и отрицательный плюс-минус – так должен играть высооплачиваемый форвард первого звена? Швед Лилья, на которого Сопин потратил больше 50 миллионов, выглядел еще хуже. А еще один американец, защитник Меннелл, который сломя голову бегал в атаку в ущерб команде и малоэффективно играл в большинстве – разве он стоил своих денег? При том что Сергеева, куда более полезного защитника, легко отпустили в Ярославль, и в «Локомотиве» он среди лучших.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

При Сопине была масса странных подписаний и трансферов. Фамилии сейчас перечислять не будем. Все и так прекрасно знают, какие игроки на протяжении всего сезона вызывали искреннее недоумение болельщиков и ветеранов.

И, конечно, Виталий Давыдов совершенно справедливо оценил серьезную ошибку Сопина, продлившего контракты с игроками до плей-офф. Опять с завышенными суммами, опять в соответствии с агентскими требованиями. В итоге оба нападающих лишились стимула проявлять себя в матчах на вылет и провалили серию с «Торпедо».

Конъюнктурность и необъективность буквально неотделимы от работы Сопина. Есть информация о том, что он хочет продлить контракты с легионерами – причем на тех же завышенных условиях, что и прежде. Если это правда, то лишь этот шаг – железная причина расстаться с генменеджером по причине профнепригодности.

И, кстати, признание Кудашова о том, что по ходу плей-офф «мнение о многих игроках поменялось» - очень показательное свидетельство вопиющей некомпетентности. Оно говорит о том, как провально сработала связка главного тренера с генменеджером. Поменялось мнение, видите ли. А кто набирал этих хоккеистов? Кто им доверял? Кто наигрывал? Чем вы занимались весь сезон, почему не обучали, не воспитывали? Почему Сопин самоустранился от психологической работы с игроками? Почему ничего не требовал от тех, кому дал такие большие зарплаты? Кудашов с Сопиным обязаны были зайти в плей-офф с командой, которая бы рвалась в бой и знала, как побеждать. Вместо этого – безволие, необученность и неготовность играть с соперником, который комплектовался в основном ноунеймами из ВХЛ.

Что дальше будет с «Динамо»?

Такое отношение к делу, конечно, прощать нельзя.

Кстати, оцените тонкий момент. В прошлом году Шипачеву хватило смелости прямо назвать вылет во втором раунде позором. В сегодняшнем клубе нет никого, кто сказал бы горькую правду и извинился перед болельщиками. Это не сделали ни игроки, ни тренер, ни генменеджер. Они делают вид, что все нормально. Что вылет в первом раунде якобы «рабочий момент», который можно «постараться исправить».

А это и есть серость. Это загнивание. Это деградация, которая непростительна такому бренду, как «Динамо». Все это передается игрокам и сильно огорчает болельщиков.

И мы еще не делаем акцент на цинизме, с которым штаб Кудашова требовал себе новые контракты еще до старта плей-офф.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Ни главный тренер, ни генеральный менеджер категорически не хотят отвечать за результат. И не собираются признавать собственных ошибок.

Поэтому если «Динамо» хочет развиваться и идти вперед – выход один. Немедленное увольнение всех, кто провалил юбилейный сезон. Плюс кадровое оздоровление управленческого звена в клубе. Надо менять тех, кто не умеет работать эффективно. И тех, кто стремится работать на себя.

С Кудашовым и Сопиным будущего у «Динамо» нет. Клуб будет обречен тратить огромные деньги впустую – по расходам находиться на уровне «Локомотива» и ЦСКА, а по результату на уровне Минска и Нижнекамска.

А это и больно, и стыдно. И неприемлемо в нынешней обстановке, когда народ и так задается вопросом о правомерности больших затрат на хоккей.