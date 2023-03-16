Секрет успеха СКА от Романа Ротенберга: сыграли в голик, как я и обещал

Дебютный матч серии на любой стадии плей-офф – самый интригующий. Ведь это другая жизнь. О том, что было в регулярном чемпионате, вспоминать бессмысленно. «Адмирал», занявший 13-е место в общей таблице, прекрасно это доказал в стыке со второй командой Востока «Салаватом Юлаевым». Так что, три победы СКА в четырех встречах с «Торпедо» останутся в анналах истории, а в Кубке Гагарина-2023 все пишется с чистого листа.

Нет, не совсем так. Нечто подобное можно было сказать о старте молодняка Профессора в битвах на вылет. «Торпедо» со средним возрастом в 22 года хватило трех матчей и половины первого периода четвертого, чтоб приноровиться к куда более опытному и мощному московскому «Динамо». Освоиться, поверить в себя и попросту перебегать бело-голубых. Во всех трех последовавших овертаймах автозаводцы доминировали и заслуженно добились успеха. Что признал и тренер поверженных Алексей Кудашов. Дескать, к концу серии подопечные физически просели, а кое-кто из игроков сильно разочаровал.

В противовес этому у Игоря Ларионова не выпал никто. Наоборот, в течение шести поединков с «Динамо» все в той или иной степени прибавили. Лично мне особенно понравились нападающие Фирстов и Ян, защитники Федотов и Бокун, вратарь Кульбаков. Потенциал ударной тройки Коваленко – Кручинин – Гончарук был понятен еще в регулярке.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Что продемонстрировал СКА в первом раунде в противоборстве с минским «Динамо»? Тут картина неоднозначная. Прежде всего в важнейшей кубковой позиции – вратарской. Николаев запускал порой откровенные бабочки. В одном из матчей с белорусами наш топ-защитник Никишин забил несколько автоголов. Последнюю игру с «зубрами» (4:2) популярные экс-энхаэловцы Гусев, Прохоркин, Зыков, два из которых брали золото Олимпиады-2018, умудрились завершить с отрицательной полезностью – по «минус 1»!

Вот потому матч открытия западного полуфинала представлялся чрезвычайно важным. Можно сказать – этапным. Увидим мы, несмотря ни на что, продолжение сезонной серии, когда СКА трижды разгромил «Торпедо» - 3:0 и 6:2 (дважды), либо нижегородцы на волне залихватской расправы с «Динамо» разовьют успех в колыбели революции?

За полчаса до стартового вбрасывания появились составы звеньев. Первые два у обеих команд выглядели очень внушительно. У СКА – Яшкин - Хуснутдинов – Гусев и Хайруллин – Воробьев – Жафяров. У «Торпедо» - Фирстов – Летунов – Ян и Коваленко – Кручинин – Гончарук. Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Прохоркин оказался в четвертом трио хозяев. Особо порадовало, что у обоих самых зрелищных коллективов КХЛ – ни одного легионера!

Словом, все сильнейшие – в деле. Что интересно, перед выходом на лед Профессор, который прибыл в «Ледовый» на метро, сказал, что торпедовцы продолжат играть в тот хоккей, что показывали весь сезон. Его оппонент Роман Ротенберг выразился оригинальнее:

- Главное – не пасик, а голик!

И еще одна прелюбопытнейшая деталь: оба клуба на сезон выбрали одинаковый лозунг «Невозможное возможно!». Но, как мы все прекрасно помним, Боливар не выдержит двоих. Ведь вопрос в том, кто этот неудачник?

Первая треть получилась скучноватой. Соперники осторожничали. Вперед шли ограниченными силами, постоянно оставляя в тылу пару хоккеистов. Игра немного вскрылась, когда армейцы нарушили правила на Коваленко. Гончарук со среднего пятака мог открыть счет – выручил Николаев. Затем сам Коваленко сумел вывалиться-таки на ворота СКА, но запустил шайбу в небеса. Хозяева вошли в игру благодаря двум удалениям у волжан. Тут уже не подкачал Кульбаков.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

В общем, двадцать минут ушли на банальную разведку. Дальняя лавка второго периода, когда меняться проще в атаке, обещала более агрессивный хоккей.

Так и произошло. Но только со стороны гостей. В три минуты после перерыва Гончарук, Белевич, Конюшков, Ян имели великолепные шансы распечатать Николаева. Особенно в последнем случае. Но герой двух овертаймов с «Динамо», как и Коваленко, с двух метров бросил выше перекладины.

На 35-й минуте Никишин подсек убегавшего один на один Фирстова. Буллит! Исполняет лучший бомбардир автозаводцев Кручинин. Но что это? Третья дуэль форвардов «Торпедо» с Николаевым оборачивается для гостей конфузом – шайба опять улетает куда-то в облака. Похоже, Ларионов дал установку бросать верхом, ибо Николаев – голкипер не габаритный, а потому под планкой всегда есть открытые зоны. Но туда еще нужно попасть!

Второй перерыв, а на табло – нули.

Все-таки опыт в плей-офф незаменимая вещь. Гости продолжали транжирить голевые шансы. Однако стоило 21-летнему защитнику Буренову в углу своей зоны внезапно упасть и потерять шайбу, как петербуржцы тут же в три хода – точнее, касания! - пробили Кульбакова. Усилия Гребенщикова и Педана увенчал щелчком в дальний угол Прохоркин. Для олимпийского чемпиона это первый гол в сезоне. Вот он – джокер СКА! Залечивал травму почти весь чемпионат, а в Кубке Гагарина-2023 проводил только второй матч.

Пропущенная шайба морально надломила молодняк Профессора. Атаковали они больше по инерции. Хозяева наглухо закрыли свою половину льда, заставляя соперников путешествовать исключительно по периметру.

И все-таки армейцы не дотерпели. За две с половиной минуты до сирены увлеклись нападением и упустили Фирстова. Импровизированный штрафной бросок самый активный нападающий «Торпедо» исполнил не по трафарету – пустил шайбу не верхом, а низом между щитков Николаева!

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

1:1 – четвертый подряд овертайм для Нижнего, а для Питера – первый в плей-офф-2023. Последняя игра регулярки 30 января закончилась в «Ледовом» так же. Гости взяли верх по буллитам. Но они не предусмотрены в играх на вылет.

Опять дальняя лавка. Торпедовцы точно будут рисковать - и едва на первой же минуте не пропускают! Яшкин промахнулся с убойной позиции.

Большинство у Нижнего. Фирстов пытается сделать лакросс. Нет, Николаев начеку – закрыл головой ближнюю девятку.

Расплата последовала незамедлительно. Яшкин выиграл вбрасывание в зоне «Торпедо» у Белевича, шайбу неудачно задел Сизов, и русский чех тут же загнал снаряд в сетку. 2:1!

Опять все решил опыт. На сей раз 29-летнего экс-форварда «Вашингтона».

- Сыграли в голик, как я и обещал, - подвел итог Роман Ротенберг.